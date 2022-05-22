Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 21 мая

Главные темы: Королевская семья предоставляет жилье семьям из Украины. Британия купила на 400 млн. фунтов российского дизельного топлива с начала войны. Бывший канцлер Германии Герхард Шредер покидает Роснефть, но сохранит руководящие должности в газопроводах Nord Stream. Секретная служба Австрии снова приемлема в элитный клуб. Газпром» отключил от газа Финляндию, но доля природного газа в энергии страны всего 5%. В июле Украина получит первые 15 зенитных танков Gepard в виду Германии. Москва: Украина блокирует свои порты. На 45% рост цен на корма в Исландии. Президент Португалии усложняет поездку из Премьер-министра в Киев боевая техника тоже не поет. Популярность Путина на родине падает. Российский олигарх обходит санкции в Швейцарии. Раскрытие казни в Буче.

Франция. La Croix — 8 карт, чтобы понять Украину /встретиться / исследовать / вдохновиться / замедлиться

Le Monde» – «Почему Россия потеряла столько танков в Украине»

Возможно, уничтожена четверть российского танкового парка

В Киеве прошел суд над россиянином за военное преступление

Расширение НАТО — Турция против соглашений

Великобритания. The Telegraph опубликовала интервью с министром иностранных дел Лиз Трасс, в котором она говорит, «мы дадим Молдове оружие чтобы остановить Путина. Министр хочет, чтобы в Молдову было отправлено более современное оружие, чтобы защитить его от угрозы российского вторжения. Трасс сообщила газете, что, по ее мнению, президент Владимир Путин все еще надеется создать «великую Россию», несмотря на то, что его вооруженные силы не смогли добиться большего прогресса в Украине. Она заявила The Telegraph, что хочет видеть соседнюю с Украиной Молдову, оснащенную по стандарту НАТО современным оружием, чтобы защитить ее от угрозы вторжения со стороны России. Она также говорит, что ведутся переговоры, чтобы убедиться, что Молдова, не являющаяся членом НАТО, имеет оборону для сдерживания любого нападения на будущее.

«Экспресс» рассказывает историю о том, что королевская семья предоставляет жилье семьям, вынужденным бежать из Украины. Газета сообщает, что ряд членов королевской семьи осторожно пообещали «внести свою лепту» после того, как были глубоко тронуты тяжелым положением украинского народа.

The Sun поговорила с отцом двоих детей из Брэдфорда, который бросил жену ради украинской беженки через 10 дней после того, как семья приняла ее.

По сообщению «i» Великобритания купила на 400 млн. фунтов российского дизельного топлива с начала войны. «Британские кровавые деньги для Москвы» такое название на первой полосе

Австрия. «Der Standard» – «Страны G7 приняли решение о дальнейшей помощи Украине»

Украина может рассчитывать на дополнительную бюджетную поддержку семи ведущих индустриальных государств. Министры финансов стран G7 договорились в пятницу предоставить охваченную войной страну в эквиваленте почти девяти миллиардов евро. Тем временем окруженные российскими войсками оставшиеся защитники Мариупольского металлургического завода признали свою капитуляцию.

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер заявил в пятницу, что покидает совет директоров российской нефтяной компании. Шредера недавно резко раскритиковали за этот пост

«KURIER» – Секретная служба Австрии вновь приемлема на международном уровне

После дела Кикла. Принятие в элитный бернский клуб, скептицизм только через Россию

Секретная служба: почему дело Кикла теперь окончено на международном уровне

Через четыре года после исключения из Бернского клуба Австрия снова входит в круг элиты – за исключением России и Украины. Как известно, ряды спецслужб не любят вызывать общественный интерес.

Но именно то, что Австрия спровоцировала своим делом о внутренней защите конституции в 2018 году. Обыски домов, политические ссоры и ложная информация о теракте в Вене привели к массовой потере доверия к национальной защите конституции в международные партнерские службы. И даже классифицируется как опасность.

Основное событие: Бернский клуб, неформальная ассоциация внутренних разведывательных служб ЕС, а также Норвегии и Швейцарии исключил тогдашнее Федеральное управление по защите конституции и борьбы с терроризмом (BVT) из своих элитных рядов из-за соображений безопасности.

Неспециалисту можно представить клуб как своеобразный стол завсегдатаев для руководителей европейских внутренних спецслужб, где обмениваются тенденциями и угрозами. Но эта утрата доверия должна остаться в прошлом.

«Salzburger Nachrichten» – Редакционная статья: «Мы должны проститься с иллюзиями»

Подпись под карикатурой: «Безбилетники и брачные аферисты». . .

Если Австрия серьезно хочет продолжать свою политику нейтралитета, она должна наконец-то проводить серьезную политику нейтралитета.

Помогает ли легендарный статус Австрии нейтралитет против таких поджигателей войны, как Владимир Путин? Интересный вопрос, который заслуживает обсуждения. Однако эта дискуссия не ведется в Австрии, по крайней мере, когда правительство и две основные оппозиционные партии добиваются своего. «Австрия была нейтральной, остается нейтральной и останется нейтральной», — заявил федеральный канцлер. Нейтралитет «в сердце австрийцев», сказал министр обороны. Австрия «активно живет своим нейтралитетом», — сказал министр экологического климата. Нейтралитет «не обсуждается», заявил лидер SPÖ. А лидер FPÖ призвал правительство «укреплять нейтралитет».Только одна партия выражается более дифференцированно, но они всего восемь процентов электората. Дискуссия закончилась, даже не начавшись.

Это значит, что Австрия хочет продолжить свою политику нейтралитета в обычном порядке? Проблема в том, что этой политики нет нейтралитета, и никогда не было. Что там было? Это воскресные речи и заявления о хорошей погоде: Австрия как мост между блоками, место посредничества, как страна, которой не нужны ни танки, ни перехватчики. Австрия, которой нужны только ее солдаты для ликвидации последствий лавин и наводнений. С помощью этой сказки австрийским политикам удалось в течение десятилетий поднять поддержку нейтралитета среди электората до беспрецедентных высот.

Следовательно, теперь ни один политик, который дорожит своим мандатом, не решается отрицать этот нейтралитет. К сожалению, за эти десятилетия политики ни разу не сказали, что эти хорошие слова были иллюзиями, а не политикой нейтралитета. Потому что политика нейтралитета не значит оставаться в стороне от всего и абстрагироваться от мировых дел. Напротив: те, кто нейтрален, должны обеспечивать собственную безопасность.

Австрия не сделала вывода из роковой ошибки, что время войн прошло по крайней мере в наших широтах. С 24 февраля этого года мы знаем, что это была иллюзия — такая же иллюзия, как и заблуждение, что нейтралитет сам является достаточной защитой. Неправильно: Нейтралитет защищает нас только, пока не только мы, но и любые враги чувствуем себя связанными с ним.

Десятки случаев в мировой истории показали, что это может пойти очень неправильно, как недавно, когда Россия вторглась в не присоединившуюся Украину.

Это всегда признавали и другие до сих пор не присоединившиеся нейтральные государства. Швейцария, Швеция, Финляндия обладают современными и хорошо оснащенными армиями. Австрия разрушила свою национальную оборону, казармы гнили, а армия систематически дискредитировалась. И снова можно услышать аргумент, что с Австрией все равно ничего не может произойти, поскольку она оцеплена странами НАТО. Таким образом, мы ожидаем, что страховое сообщество, которое мы вырубаем из-за отказа подписаться и уплачивать страховые взносы, выручит нас, когда мы войдем в это. Это высшее искусство «свободная езда».

По правде говоря, у нас есть ровно два выхода: наконец-то проводить политику нейтралитета, достойную этого названия. Принципа «заключить мир без оружия» будет недостаточно. Мы должны освободиться от экономической зависимости от деспотов, и нам нужна боеспособная армия.

Мы должны быть в состоянии защитить себя. Мы должны проститься с иллюзиями. Если мы этого не хотим, остается единственный вариант – отказаться от нейтралитета и перейти к оборонному сообществу, для которого единственным гуманным вариантом будет НАТО. Это обсуждение должно быть проведено сейчас, даже если Федеральный канцлер и четыре из пяти парламентских партий этого не хотят. В конце обсуждения, вероятно, придет осознание того, что Австрия предпочитает оставаться нейтральной или, по крайней мере, внеблоковой.

Но тот, кто считает, что с точки зрения политики безопасности, все может остаться неизменным, совершает фундаментальную ошибку.

Бельгия. «De Morgen» — КРЕМЛЬСКИЕ ЗНАНИЯ КАТРИН БЕЛТОН

Путин обязан своей властью пакту с мафией

«De Standaard» – «Северный поток-2» застрял в Любмине, Германия

Ну, это был дешевый газ, а здесь, в бывшей ГДР, отношения с Россией…

Газопровод «Северный поток-2» крышка. Германия пытается избавиться от привычки российского газа. На востоке страны это показывает, насколько тесны были отношения с россиянами, даже на самом высоком политическом уровне.

Германия. «Der Tagesspiegel» – «Шредер покидает посты в «Роснефти»

Однако бывший канцлер сохранит свои руководящие посты в газопроводах Nord Stream.

После нескольких месяцев давления из-за его работы в российских энергетических компаниях бывший канцлер Герхард Шредер (СДПГ) отказывается от своей высокой должности на наблюдательном совете государственной нефтяной компании «Роснефть». Группа объявила в пятницу, что Шрёдер объявил о невозможности продолжения своего мандата. Никаких подробностей и причин не сообщается. Вместе со Шредером из наблюдательного совета покидает и бизнесмен Матиас Варниг, бывший капитан Штази во времена ГДР и десятилетиями имевший тесные контакты в Москве.

До этого Шредер отказывается осудить и порвать с президентом России Владимиром Путиным за его агрессивную войну против Украины. Его шаг был сделан на следующий день после того, как бюджетный комитет Бундестага решил сократить его офисы и сотрудников. Однако он по-прежнему имеет право на пенсию и личную защиту. 78-летний Шредер сейчас юридически проверяет удаление своих привилегий.

Бундестаг обосновал это не отношениями бывшего канцлера с Путиным, а тем, что Шредер больше не берет на себя никаких обязательств вроде выступлений, выступов или покровительства. Европейский парламент потребовал, чтобы Шредер подвергся санкциям ЕС, таким как замораживание активов, которые канцлер Олаф Шольц (СДПГ) отклонил. В канун визита в Нидерланды канцлер подчеркнул: «Было бы лучше, если бы Герхард Шредер ушел в отставку со своего поста».

Однако Шредер продолжает занимать руководящие должности по проектам трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2». В июне Шредер также должен был войти в состав наблюдательного совета, контролируемого государством российской компанией «Газпром», стоящей по проектам «Северного потока». Случится ли это, сейчас вопрос открыт.

«Газпром» также прекратит поставки газа в Финляндию в эту субботу. Финляндия отказалась платить за поставки в рублях, как того потребовала Москва. Хотя страна получает сырье полностью из России, угроз узких мест пока нет. Доля природного газа в финском энергетическом балансе составляет всего пять процентов.

В ответ на планы Финляндии и Швеции вступить в НАТО Министр обороны России Сергей Шойгу заявил в пятницу, что Москва построит новые военные базы на западе страны.

На востоке Украины русские войска намерены оккупировать всю Луганскую область. Киев воспринял это как принятие желаемого за действительное. Судьба портового города Мариуполя, напротив, предрешена. Командующий украинскими войсками заявил в пятницу, что получил приказ из Киева прекратить оборону. После нескольких недель осады около 2000 бойцов уже сдались. В пятницу вечером официальный представитель Минобороны России заявил, что весь сталелитейный завод под контролем России.

В июле Украина получит первые 15 зенитных танков Gepard из запасов германской промышленности. Таков результат разговора между министром обороны Кристин Ламбрехт (СДПГ) и его украинским коллегой Алексеем Резниковым в пятницу. Пакет также включает в себя поддержку обучения, поставки почти 60 000 единиц боеприпасов и поставки еще 15 танков летом.

«FAZ» – «Москва: Украина блокирует собственные порты»

В Совете Безопасности ООН США и Россия обвинили друг друга в использовании продовольственного кризиса, возникшего во время войны в Украине, в своих целях. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Москва «оружает» заблокированную в украинских портах еду для миллионов людей по всему миру. Представитель России в ООН, напротив, обвинил Украину в заключении иностранных кораблей в собственных портах и ​​объяснил продовольственный кризис «геополитическими играми» Запада.

«Augsburger Allgemeine» – «Наш дорогой хлеб»

Цены на продукты растут и растут, даже бутерброд с маслом стоит на 30 процентов дороже. Куда это идет? Каково положение потребителей и магазинов? Что вообще едят немцы? И – наконец, помогает ли выпечка?

Колонка справа: Шредер и деньги

Это возраст или пришло понимание? Или опасения, что после своего поста и своего аппарата он в конце концов избавится от пенсии, на которую он имеет право как бывший канцлер?

Как ни странно, решение Герхарда Шредера оставить наблюдательный совет российского энергетического гиганта «Роснефть», принятое после бурной недели, мотивы бывшего канцлера остаются неясными. Меньше всего можно предположить, что к этому решению его подтолкнула угроза исключения из СДПГ.

Шредер также может смириться с тем, что Бундестаг уже отменил некоторые из его привилегий, которые ему никогда не требовались.

Гораздо более опасное для 78-летнего мужчины требование Европарламента, принятое подавляющим большинством голосов, включить его в список санкций ЕС, как и десятки российских олигархов. Если бы главы государств и правительств Союза последовали этой линии, которая в настоящее время все еще открыта, но не может быть исключена, активы Шредера могут быть конфискованы и, возможно, заморожены на несколько лет.

Но когда дело доходит до денег, дружба в его особых немецко-российских отношениях, скорее всего, закончится.

Литва. Kauno Diena — Малые мобильные караваны — оперативная помощь Украине

Украинцы ценят литовские караваны, во время которых в самые горячие точки подвозят необходимую поддержку. Поддержка, собранная Каунасом и Каунасскими днями, ездила в Украину.

По маршруту Каунас-Киев-Полтава-Каунас команда из шести человек путешествовала на четырех автомобилях: трех грузовых микроавтобусах и одном внедорожнике Hyundai Terracan, которому суждено было остаться в бою.

Все уже были в Украине, так что лишних вопросов при подготовке не было: все знали, куда и зачем едут.

Италия. «La Stampa» заголовок на фото: «Правда о Буче»

«Давайте посадим Путина за стол переговоров» – главное заглавие.

«Запятнание демократии»

«Берлускони: Киев принимает российские предложения»

«Русский друг» — надпись на фото в «La Repubblica»

Берлускони в Неаполе: «Хватое вооружение, Европа убеждает Украину принять предложение Путина. Но потом исправляется: Зеленский, слаб на Донбассе.

Москва: «Азовсталь» взято, 2349 украинцев сдались. Шокирующее видео о Буче.

Тревога ООН по поводу чрезвычайной ситуации с пшеницей ищут новые страны-поставщики

«Президент Байдена и вызов Азии»

Нидерланды. Trow – «Россия перекрывает газовый кран Финляндии»

Такая же чудьба может постичь Нидерланды, закупающие дополнительный газ по просьбе Брюсселя. Финляндия уже отключена от российского газа

Когда вчера в 7 утра не осталось российского газа, по Европе прокатилась ударная волна. Но сами финны пожимали плечами. «Мы на 100 процентов зависим от российского газа, — сказал бывший премьер-министр Александр Стубб, но сразу после этого добавил: — Газ составляет менее 5 процентов нашего энергетического баланса».

Отключение Финляндии от поставки российского газа является карательным мероприятием, поскольку Финляндия буквально на этой неделе подала заявку на вступление в НАТО. И президент России Владимир Путин угрожал «последствиями», если Финляндия выполнит свое желание вступить в НАТО.

Но решение об отключении газа в основном связано с отказом Финляндии платить в рублях. Финская газовая компания Gasum заявляет, что в ее контракте с российским Газпромом нет рублей. В последний день марта Путин издал указ, что теперь европейские страны должны платить счета за газ в рублях. Для этого им приходится открывать второй счет в «Газпромбанке». Сумма, которую они получают в евро или долларах, должна быть сначала оплачена на существующий счет, а затем переведена на счет в рублях. Только тогда Россия считает платеж уплаченным. Европейская комиссия приняла, что новый способ оплаты нарушает европейские санкции. Президент комиссии фон дер Ляйен назвала это шантажом. Больше Брюссель раздражало то, что российский Центробанк будет играть роль в валютном обмене, пока он находится в европейском списке санкций. Серьезность России была очевидна уже тогда, когда она раньше отключила поставки газа в Польшу и Болгарию. Теперь в Финляндию.

Несмотря на резкие слова Комиссии, все больше европейских стран избегают этой конфронтации с Россией. По данным агентства финансовых новостей Bloomberg, 20 поставщиков газа в Европе совершили переход. Они сделали это после того, как Еврокомиссия предложила открыть счет во второй инстанции, по поводу чего оставалась большая неопределенность. Комиссия больше не говорила буквально, что открытие рублевого счета противоречит правилам. Их все равно открыли крупные потребители газа в Германии, Италии, Греции и Австрии.

Министр энергетики Нидерландов не раз говорил, что Нидерланды не откроют счет в рублях. Представитель говорит, что Нидерланды хотят соблюдать европейские правила и что они не уверены, означает ли новая директива, что теперь разрешен счет в рублях. Нидерланды попросили Комиссию внести больше ясности. Страна находится в сложной ситуации, потому что они импортируют больше российского газа по согласованию с Брюсселем, чтобы максимально заполнить газохранилища. Нидерландам еще предстоит получить разъяснение, поскольку срок оплаты за полученный в апреле газ еще не истек.

В Финляндии этот срок истек сегодня. Финляндия арендовала терминал СПГ, посредством которого страна может конвертировать сжиженный газ из других частей мира в «обычный» газ. Он может быть введен в эксплуатацию со следующей осенью.

Исландия. «Morgunblaðið» – «На 45% рост цен на корма»

Исландские продовольственные компании испытывают на себе последствия повышения цен в Европе.

Цены в Европе действительны не более чем за одну неделю вперед.

Смогут ли украинцы обрабатывать этим летом?

Собеседники газеты подтверждают, что в Европе произошел значительный рост цен на удобрения, корма и сырье.

Повышение цен на энергоносители после вторжения России в Украину имеет ряд последствий. Более высокие цены на энергоносители часто влекут за собой увеличение производственных затрат.

Непонятно, какими будут рынки этой осенью.

Комментаторы Morgunblaðið согласны с тем, что существует большая неопределенность цен на удобрения и сырье следующей зимой. Во время войны между Россией и Украиной сложно представить, каким будет урожай в Европе нынешней осенью.

Закупочные цены для исландских компаний, не объявляемые заранее к началу этого сезона, и не чаще чем за неделю.

«Вопрос в том, смогут ли украинцы и другие жители региона этим летом свезти семена и вырастить их. Цены на корма выросли более чем на 20% с марта 2021 до начала войны, после чего цены выросли на 23%. Таким образом, рост за один месяц после вторжения в Украину составил около 23%», — сказал директор Reykjagarður и глава сельскохозяйственного отдела Ассоциации фермеров, когда газета связалась с ним.

«Ситуация аналогична по остальным позициям. Когда мы покупаем упаковку, пластик соответствует цене и значительно вырос в прошлом году. Пришлось заказывать контейнер в конце марта. Потом мне поступило сообщение, что я могу получить ту же цену, если закажу до 1 апреля. После этого цена вырастет на 15%. Но мне позвонили по телефону 31 марта, когда я уже заказал. Мне тогда сказали, что ни одна цена не может быть названа в это время. Цена будет такой же, как будет стоить продукт, когда он покинет завод через несколько недель или месяцев, и меня просто спросили, хочу ли я заказать или нет. Поэтому я готовлюсь к увеличению упаковки на 30-50%», – сказал Гудмундур.

Португалия. «Nascer do Sol» Гаф Марсело (Президент) усложняет поездку из Косты (премьер-министр) в Киев

Безрассудный пиар при разглашении даты поездки премьер-министра в Киев запутала подготовку к поездке, что и без того связано с определенными рисками. Однако желание Косты, чтобы танки, предложенные Португалией, прибыли в Украину во время его пребывания, вооруженные силы не смогли удовлетворить.

Заявления, сделанные Марсело Ребелу де Соуза в минувшую среду, во время его поездки в Тимор для участия в праздновании 20-й годовщины независимости, подорвали беспокойство вокруг поездки Антонио Косты в Украину.

В целях безопасности визиты в Украину держатся в секрете. А премьер всегда упускал дату, когда поедет в Киев. Он покинул Португалию в составе ВВС Falcon с элементами Корпуса личной безопасности PSP, все в военных шлемах и бронежилетах, и был неожиданно уличен президентом Республики. «Счастливое стечение обстоятельств», сказал Марсело, что «когда португальский премьер-министр едет в Румынию, Польшу и Украину в разгар войны, всегда с видением мира», президент сказал в честь независимости Тимора.

С этой неверностью президент был в центре новостей, но поставил под угрозу поездку премьер-министра.

Пересечение границы опасно

Сечение, осуществленное сегодня утром на автомобиле, от польской границы до Украины уже связано с достаточными рисками. По словам военного источника, «пиар-заявления после визита премьер-министра в Румынию и Польшу с указанием даты его прибытия в Киев, знание которого из соображений безопасности было «засекречено» – могут поставить под угрозу поездку и даже привести к его отмене путем перенос на другое время».

И тот же источник добавляет, что президент республики нашел «отсутствие государственного чувства».

Антонио Коста хотел уйти с доспехами

Однако португальская армия не смогла ответить на давление Антониу Коста, чтобы тяжелые боевые материалы, которые Португалия предоставит Украине, достигли места назначения вовремя до визита в Киев в эту субботу, — сообщил Nascer do Sol источник из Министерства обороны. …

Премьер-министр сообщил военным о своем желании, чтобы 15 бронемашин с гусеницами M113 для перевозки личного состава, которые португальские власти передали украинским вооруженным силам в контексте помощи со стороны стран НАТО (как мы выяснили в следующих двух изданиях), а также набор артиллерийских гаубиц и крупнокалиберных пулеметов «Браунинг» предшествовали его путешествия (что придаст ему еще одно политическое значение).

Швеция. «Expressen» – «Особенности Путина против Швеции. Силы сближаются»

Швейцария. «Tages-Anzeige» — «Олигарх обходит санкции – федеральное правительство соглашается»

Незадолго до того, как россиянин Андрей Мельниченко попал под санкции, он передал жене свою компанию стоимостью в миллиард евро со штаб-квартирой в Цуге. Федеральное правительство накрыло эту процедуру.

В марте банки заблокировали счета производителя удобрений «Еврохим» со штаб-квартирой в ЦУЗе. Причина: его хозяин, российский олигарх Андрей Мельниченко попал в списки санкций ЕС и Швейцарии.

«Еврохим» публично объявил, что Мельниченко ушел с поста «основного бенефициара» компании. Чего об этом не говорил «Еврохим»: кто стал новым бенефициаром. Секретные документы теперь показывают, что это была жена Мельниченко Александра.

Адвокаты Мельниченко подтверждают это по запросу газеты о том, что она по-прежнему является бенефициаром траста на Кипре, которому принадлежат 90 процентов акций «Еврохима».

На федеральном уровне за мониторинг санкций отвечает Государственный секретариат по экономическим вопросам (Seco). Оно проверило маневр — и потом сочло его допустимым. «Госпожа Александра Мельниченко является бенефициарным владельцем траста», — написал Seco в цюрихскую юридическую фирму 30 марта. При этом они «с радостью подтверждают», что у них «нет оснований на фактах убедительных доказательств» того, что «Еврохим» «принадлежит или контролируется лицом, находящимся под санкциями». Также благодаря этому подтверждению банки снова разблокировали счета «Еврохима».

Однако эксперты критически относятся к маневру. «Мне кажется, что это явная слабость, побуждающая вас элегантно обходить санкции», — говорит Гретта Феннер из Базельского института управления. Адвокаты Мельниченко отрицают, что санкции были отменены. Такой вопрос даже не возникает: «На момент выхода г-на Мельниченко из бенефициара траста он не был санкционным лицом». Seco пишет, что Еврохим дал письменные заверения, что «швейцарские санкции будут полностью соблюдены».

Колонка: «Популярность Путина на родине падает»

Россия Общественная поддержка вторжения в Украину по приказу президента Владимира Путина сокращается. Это подтверждает новый опрос независимого центра Левады в Москве. Цифры проправительственных институтов демонстрируют нечто подобное. Сразу после начала войны рейтинг Путина вырос с 39 до 67 пунктов. Разворот тренда, похоже, произошел с начала мая, и рейтинг снижается на 1-2 процентных пункта в неделю. Причины этого — неудачи армии и снижение интереса населения к войне.

Турция. «Daily Sabah» – «Дипломатия НАТО продолжается из-за опасений Турции»

Заявки Финляндии и Швеции на вступление в альянс по безопасности вызвали интенсивный дипломатический обмен между Турцией и западными странами, поскольку Анкара выражает свою обеспокоенность по поводу безопасности в связи с поддержкой двумя скандинавскими государствами террористических группировок, таких как РПК.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ Члены НАТО. Финляндия и Швеция вместе с нынешними членами блока выразили готовность учесть обеспокоенность Турции по поводу заявки стран Северной Европы на вступление в трансатлантический альянс, а президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что занимается «телефонной дипломатией». с зарубежными коллегами по этому вопросу.

Колонка: «Украинский Донбасс разрушен, поскольку Россия усиливает удары на востоке»

Китай. «China Daily» — «США договорились об оружии на 40 миллиардов долларов и пакете помощи для Украины»

Президент США Джо Байден и Конгресс в четверг углубили участие США в российско-украинском конфликте, а Сенат проголосовал за окончательное выделение новой военной и гуманитарной помощи Украине на сумму свыше 40 миллиардов долларов. расширением НАТО почти через два десятилетия.

Пакет включает 6 миллиардов долларов для Украины на расширение парка бронетехники и системы противовоздушной обороны, и Белый дом заявил, что Байден санкционирует пакет оружия и помощи во время своего визита в Азию.

В четверг в Белом доме он предложил «полную, полную, полную поддержку» Финляндии и Швеции в их стремлении вступить в НАТО, устроив торжественный прием в Белом доме лидеров скандинавских соседей.

Финляндия и Швеция исторически держались на расстоянии от альянса, чтобы не слить Россию, но изменили курс, несмотря на предупреждение Кремля, после того, как последний начал специальную операцию в Украине.

Но все 30 существующих членов НАТО должны договориться о расширении альянса, и Турция выражает опасения относительно новых претендентов обвиняя их в том, что она описывает как снисхождение к вооруженным курдским группировкам.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс «решает проблемы Турции». Госсекретарь США Энтони Блинкен поддержал это замечание, сказав: «Я очень уверен, что по мере продвижения этого процесса будет достигнут крепкий консенсус по присоединению обеих стран к альянсу». Премьер-министр Польши Матеуш Моравицкий заявил, что страна готова построить военные базы для постоянного размещения сил НАТО.

«Россия должна знать, что мы не уступим ни пяде территории НАТО», — добавил премьер.

Объявив, что операция вступила во вторую фазу, Россия сосредоточила свои атаки на юге и востоке Украины. Силы Москвы пробуют взять под полный контроль Донбасс. В четверг в результате перестрелки в Северодонецке Луганской области погибли 12 человек, еще 40 получили ранения, сообщил губернатор области.

По данным российских властей в четверг, на юге Украины 1730 украинских солдат сдались на этой неделе на сталелитейном заводе «Азовсталь» в портовом городе Мариуполь.

США. «NYT» — На фотографиях, опубликованных The Times и взятых из социальных сетей, изображены восемь украинцев, казненных в Буче 4 марта. Слева направо: Анатолий Приходько, Андрей Матвийчук, Андрей Вербовой, Денис Руденко, Андрей Дворников, Святослав Туровский, Валерий Котенко и Виталий Карпенко.

«Раскрытие казни в Буче»

За несколько минут до того, как 4 марта в пригороде Киева были казнены несколько украинских мужчин, камера видеонаблюдения зафиксировала, как российские солдаты вели их под прицелом. Пленники сгорбились, держась за ремни тех, кто перед ними. У других руки над головой. Ранее не публиковавшиеся видео — наряду с показаниями, доказательствами с места преступления и военными документами, собранными The New York Times во время месячного расследования в городе Буча — являются одними из самых ярких доказательств того, что российские десантники казнили мужчин, являющихся потенциальным военным преступлением. . .

Статья: «Давление на Россию нарастает по мере того, как война затягивается»

В пятницу Россия сделала новые шаги, чтобы подготовиться к эскалации борьбы с Западом из-за войны в Украине, позволив призвать на военную службу граждан старшего возраста и прекратив поставки газа в Финляндию, очевидно, на отместку за заявку своего скандинавского соседа на присоединение к альянсу НАТО.

Эти два события отражали растущее давление на Россию из-за ее трехмесячного вторжения в Украину, которое превратилось в своеобразную тупиковую ситуацию, серьезно истощившую обычные военные возможности Кремля, даже несмотря на то, что Россия достигла некоторых постепенных успехов.

Конфликт также сделал Россию все более уязвимой в экономическом отношении и активизировал западную оппозицию, чего пытался предотвратить президент Владимир Путин. Швеция и Финляндия, имеющие сухопутные и морские границы с Россией, нарушили свою давнюю политику нейтралитета и подали заявку на вступление в НАТО.

«WSJ». «Украинский военнослужащий несет вахту на борту танка в пятницу на линии фронта в Луганской области на востоке Украины.

«Глава разведки Украины заявил, что российские войска будут изгнаны»

«Times Standard» РОССИЯ БЕРЕТ ПОД ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ МАРИУПОЛЬ

Фото 1: Украинский военнослужащий осматривает школу, пострадавшую во время боя между российскими и украинскими войсками в пятницу в селе Ольховка на окраине Харькова на востоке Украины.

Фото 2: Украинские военнослужащие сидят в автобусе после выезда с осажденного мариупольского сталелитейного завода «Азовсталь» в Оленевке на востоке Украины в пятницу.

The Free Press — Опрос этого месяца показал, что только 39% взрослых американцев одобряют работу Джо Байдена в должности президента. Это означает падение с апреля

«Страны G7 предоставят Украине 19,8 миллиарда долларов»

Мексика. «MILENO» «Хватит нас насиловать!» – требуют украинцы в Каннах

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ