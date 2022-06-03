Первые полосы мировых СМИ о войне в Украине: 02 июня

Главные темы: Украина ожидает оружия США. Ураган на рынке финансовых услуг, из-за войны в Украине прогнозирует крупная инвестиционная компания. Владимир Зеленский признает, что ежедневно погибает до 100 украинских солдат и 500 получат ранения. Шотландские слезы в ночь гордости за Украину – сборная Украины победила Шотландию в отборе чемпионата мира по футболу. Россия предостерегает США от прямой конфронтации.

Поставки западных ракет в Украину нервничают Москву. Сейчас Австрия платит цену в виде наивысшего уровня инфляции с середины 1970-х годов за дешевый газ от получавшейся ранее России. Контракт поставки газа из России в Австрию действует до 2040 года. Дания по результатам референдума присоединяется к Совместной оборонной политике Евросоюза. Правительство Германии обещает Киеву ракетные установки и зенитные комплексы

Лавров: Турция организует разминирование украинских портов Орбан защищает Кирилла и блокирует санкции ЕС. Санкции против России ужесточают давление на слабую экономику ЕС. Господин Лавров, в понедельник, начал тур по арабскому региону.

Великобритания

The Financial Times пишет о предупреждении исполнительного директора JP Morgan Chase к инвесторам, чтобы они готовились к экономическому «урагану», поскольку война в Украине и Федеральная резервная система США поражают рынки.

Газета отмечает, что Джейми Даймон на прошлой неделе называл глобальные экономические угрозы «грозовыми облаками», но впоследствии усилил свою риторику. Газета цитирует его слова на конференции «Я сказал, что это грозовые облака, здесь большие грозовые облака. Но это действительно ураган»

«Украина ждет оружие США» — заголовок под «шапкой газеты»

«The Guardian» – «Большая часть ключевого восточного города теперь в руках россиян»

Российские силы сейчас контролируют более двух третей ключевого восточноукраинского города Северодонецка, при этом президент Владимир Зеленский признает, что ежедневно погибает до 100 украинских солдат и 500 ранены.

В связи с ожесточенными уличными боями в Северодонецке западные официальные лица предположили, что город Славянск был вероятной следующей целью российского наступления, преуспевшего за последние две недели, даже несмотря на то, что администрация Байдена объявила, что направляет в Киев передовые. ракетные системы

Подтверждая последние успехи в Северодонецке, губернатор Луганской области Сергей Гайдай заявил вчера, что Россия контролирует 70% города, добавив: «Некоторые украинские войска отступили на более выгодные, заранее подготовленные позиции». Гайдай также сказал, что российские войска взорвали резервуар с азотной кислотой на Северодонецком химическом заводе и приказал жителям оставаться в хранилищах.

Высокий уровень истощения с украинской стороны Зеленский признал в интервью американскому телеканалу Newsmax. “Ситуация очень сложная; мы теряем 60-100 солдат в день убитыми в бою и около 500 человек ранеными в бою. Мы держим свои оборонные периметры».

Европа

Австрия. «DER STANDARD». «Россия предостерегает США от прямой конфронтации»

Поставки западных ракет в Украину нервничают Москву

В украинском конфликте растет напряжение. После того, как США объявили о новых поставках оружия Киеву, Россия заявила, что подобный шаг увеличит риск прямой конфронтации между российскими и американскими войсками. Стремление США «нанести стратегическое поражение России», заявил замминистра иностранных дел Сергей Рябков, является «беспрецедентным и опасным».

Министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил США, что в конфликт может быть втянута третья страна. Ранее Вашингтон обязался поставить новое оружие в размере 700 миллионов долларов. Сюда входит американская артиллерийская система Himar. О его предоставлении Киеву в последние дни шли бурные дискуссии. Однако теперь Киев пообещал Соединенным Штатам не атаковать с помощью системы какой-либо цели в России, заявил Белый дом. Так что возможна доставка.

Однако утром в среду в Москве усилилась напряженность. Ядерные силы провели обучение в Ивановской области к северо-востоку от Москвы. Там прошли обучение около тысячи солдат.

На поле боя русские войска продолжают наступление. Как сообщалось в среду, они заняли более половины стратегически важного Северодонецка в Донбассе. Президент Владимир Зеленский говорит, что каждый день погибает 100 украинских солдат.

«Salzburger Nachrichten». Колонка: «Это тоже часть счетов»

Австрия теперь платит за десятилетие дешевого российского газа. Это не вина какой-либо отдельной платы OMV.

Группа инвесторов IVA, неутомимый поборник мелких акционеров Австрии, хочет рассчитаться с пророссийским экс-боссом Райнером Зеле на общем собрании частично государственной нефтегазохимической компании OMV и отказаться от его услуг. На практике IVA может лишь призвать мажоритарных владельцев принять меры против генерального директора, смененного в прошлом году. И это да, кстати.

Попытка обвинить Зеле, никогда не скрывавшего своей любви к России, в огромной зависимости Австрии от российского газа, мягко говоря, самоуверенна. Тесные отношения между Веной и Москвой были еще до того, как коренная немецкая душа заняла этот пост в 2015 году. Правда, в его времена OMV приобрела долю в газовом месторождении в Сибири, и действовавший до 2028 года контракт на поставку газа был преждевременно продлен до 2040 года.

Но напомню, что это не было тайным соглашением. Контракт на поставку был подписан ровно четыре года назад в Вене по случаю «золотой свадьбы» между OMV и Газпромом. А за этим буквально стояли президент России Владимир Путин и канцлер Себастьян Курц. Кстати, есть такие же дружеские фотографии с июня 2014 года, когда предшественник Зеле Герхард Ройс запечатал с Газпромом провалившийся трубопровод «Южный поток», а Путин встретился с тогдашним канцлером Вернером Файманом.

Российский природный газ, с 1968 года поступающий в Австрию и через нее по трубопроводам, был дешевым и помогал национальной экономике конкурировать на международном уровне. Это было надежно, за исключением января 2009, когда Россия прекратила поставки газа в Украину. Долгосрочный контракт с россиянами считался преимуществом. Природный газ должен стать «мостом» к миру возобновляемой энергетики в ЕС, поскольку он менее вреден для климата, чем уголь и нефть.

Было достаточно признаков того, что зависимость от российского газа и такого автократа, как Путин, могут оказаться опасными. Об этом предупреждали не только диссиденты и климатические активисты. Это стало понятно позднее после аннексии Россией украинского полуострова Крым в 2014 году. Определение корпоративной стратегии является обязанностью совета директоров. Республика как основной акционер могла внести уточнения через своих представителей в Наблюдательном совете. Но у нее нет. Сейчас Австрия платит за это цену в виде самого высокого уровня инфляции с середины 70-х годов. Это тоже часть счетов.

Дания. «Politiken». Редакционная колонка: «Спасибо, Дания»

*В Дании, 1 июня, прошел референдум, на котором определилось, что Дания присоединяется к Совместной оборонной политике Евросоюза. На референдуме, эту инициативу поддержало подавляющее большинство датчан (более 70 процентов) датчан — (прим. Сергей Чернявский)

В конце концов Дания выбрала Европу.

Окончательно! Через три десятилетия датчане с радостью выбрали искреннее и безоговорочное единство с остальной Европой. После того, как в среду было принято массивное «да», ему удалось после нескольких попыток отменить одну из оговорок Дании по поводу ЕС. Спасибо за это, Дания.

Спасибо за то, что вы дали понять остальной Европе, что датский народ в знак солидарности возьмет на себя в будущем полную и полную ответственность за общую европейскую политику обороны и безопасности. Спасибо за укрепление исторической линии, исходящей от мирного проекта, созданного нашими предками после Второй мировой войны, до войны, которую ныне снова трагически переживает Европа. Спасибо за четкий и недвусмысленный сигнал Путину о том, что разделение, которое он пытался создать в Европе, лишь укрепило единство, теперь еще и усиление ответственности Дании.

Но прежде всего: спасибо за то, что большое количество датчан 1 июня показало будущим поколениям, что Дания лучше справляется со своей судьбой как маленькое государство в тесном сотрудничестве с нашими европейскими соседями.

Конечно, можно было пожелать большей явки, но главное, не было никаких сомнений.

США отметили и прямо заявили, что они, как лидер свободного мира, все больше смотрят в сторону Азии и не будут вечно быть полицейскими всего мира. Европа должна взять на себя большую ответственность за заботу о собственной безопасности. Его здесь просто не было более чем через три четверти столетия после окончания Второй мировой войны.

Защитная резервация была создана в мирной эйфории после падения Стены и распада Советского Союза, когда никто не думал, что старомодная агрессивная война снова станет реальностью на европейской земле. К сожалению, это снова происходит сейчас, и очевидно, что это требует народных и политических действий, чтобы за референдумом «да» подражали конкретным действиям. С отменой оборонительной оговорки Дания не осознает изменившуюся реальность со дня на день. Но у нас появятся новые возможности внести активный вклад, когда общие контуры европейской политики в области обороны и безопасности будут закладываться в изменившемся мире.

Имея большинство в Фолькетинге (парламент), мы теперь можем решить, хотим ли мы внести свой вклад в миротворческие силы, которые ЕС должен развернуть после окончания войны в Украине. Мы можем решить, хотим ли мы участвовать в защите ЕС от кибератак. Мы можем решить, хотим ли мы участвовать в миссиях в Африке, которые могут укрепить хрупкие государства и предотвратить потоки беженцев и мигрантов к берегам Европы в ближайшие годы.

Снятие оборонной оговорки можно рассматривать как подтверждение контракта между поколениями, который шелковой нитью тянется через историю от восстановления Европы после Второй мировой войны до неопределенного будущего, с которым мы лучше сталкиваемся в европейском единстве, которое мы имеем. теперь сделали себя еще более сильной частью.

Убедительное «да» в среду в мае дает новую политическую уверенность в себе, что выиграть референдумы ЕС в Дании действительно возможно. Хотя последствия пугают, вскоре должно наступить время для начала серьезного обсуждения вопроса о том, когда следующая оговорка ЕС должна быть поставлена ​​на голосование. Дания еще более искренне присоединится к нам в европейском сообществе, к которому мы безоговорочно присоединились к среде в области обороны.

Германия. «Der Tagesspiegel» – «Боевой канцлер

Шольц защищается от массовой критики своей политики в отношении Украины

Правительство обещает Киеву ракетные установки и зенитные комплексы

Особое внимание уделяется тесному сотрудничеству с президентом США Байденом по поставке оружия.

Действия против инфляции с работодателями и профсоюзами

Берлин. В воинственной речи в среду канцлер Олаф Шольц (СДПГ) отверг обвинения в нерешительности в связи с его политикой в ​​отношении Украины и объявил о больших дополнительных поставках оружия. Кроме зенитной системы, предназначенной для защиты украинских городов от воздушных налетов, правительство Германии также хочет отправить в Киев ракетные установки. Шольц также пообещал дальнейшие шаги по смягчению последствий инфляции.

Лидер профсоюзной фракции Фридрих Мерц (ХДС) ранее обвинил его в том, что он не дал никаких ответов на вопрос о поддержке Германией Украины во время совместных дебатов в Бундестаге по поводу бюджета канцлера. Он обвинил его в том, что он, возможно, преследует «вторую повестку дня» из-за недавнего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. Шольц защищался от обвинений и подчеркнул, что разговаривал вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он добавил, что в связи с поставкой оружия циркулирует множество ложных обвинений. Он лично напал на Мертвеца и обвинил его в нечестности, заявив, что в такие времена власть и оппозиция больше держались вместе. «Это просто чушь, которую вы говорите», — сказал Шольц.

По словам Шольца, ПВО для Украины – это система Iris-T от производителя Diehl из Юберлингена. «Мы даем Украине возможность оградить целый город от налетов российской авиации». Таким образом, Украина должна иметь возможность лучше защищаться от атак боевых самолетов, вертолетов, ракет или беспилотников. Германия также хочет отправить четыре реактивных системы залпового огня MARS II из собственных запасов не позднее конца июня. Tagesspiegel узнал это из правительственных кругов.

Шольц прямо не упомянул об этом в Бундестаге, соглашение с США было заключено за короткий срок. Ограниченная дальность (40 км) предназначена для того, чтобы Украина не могла использовать его для нападения на российскую территорию.

Пока также доставлены «Панцерфаусты», зенитные ракеты и 15 млн патронов. Шольц впервые перечислил поставки в Бундестаге отдельно, включая замену танковых колец и самоходные гаубицы. «Если все это прибудет быстро, мы добавим много энергии», – сказал военный эксперт Карло Масала. Шольц оставил открытым вопрос о том, будет ли поставлено 100 бронетранспортеров Marder, требующих Украину, или их следует оставить другим государствам в обмен на передачу Украине старых танков.

На 98-й день войны Шольц неоднократно отмечал тесную координацию с президентом США Джо Байденом и ссылался на свою гостевую статью в «Нью-Йорк Таймс», в которой также описывается его линия. В тексте он определяет пределы поддержки США: никакого оружия, способного атаковать российскую территорию, никакого прямого вмешательства США, никаких собственных войск, но жесткий ответ при применении ядерного оружия. Байден имеет целью не победу Украины, а сильную позицию за столом переговоров в случае достижения прекращения огня.

Шольц также сказал, что будет абсурдно определять целые войны. В конце концов Украина сама решит, состоятся ли переговоры. Мерц подчеркнул, что Россия должна как минимум уйти за границы, установленные 24 февраля.

Шольц объявил о дальнейших мерах по облегчению положения граждан из-за высокой инфляции. Он хочет призвать работодателей и работников к «согласованным действиям» по борьбе с резким повышением цен. Это необычный шаг, который срочно необходим, сказал Шольц. Речь идет о «целенаправленных усилиях в чрезвычайной ситуации». Он сослался на химическую промышленность, которая пошла по интересному пути с одноразовой специальной выплатой работникам.

Война не меняет повестку дня правительства, заботы остаются в поле зрения. «Миллионы граждан каждый день спрашивают себя: смогу ли я добраться туда со своими деньгами?» Работодатели и профсоюзы приветствовали это объявление, которое, по словам Шольца, было согласовано с ними. Большая коалиция начала первую «согласованную акцию» 1967 года. Тогдашний министр экономики Карл Шиллер (СДПГ) хотел справиться с первым серьезным экономическим кризисом в Федеративной Республике путем добровольного голосования между правительством, Бундесбанком, бизнес-ассоциациями и профсоюзами.

«FAZ». Главный материал: «Шольц хочет поставить в Киев ракетные установки и зенитные комплексы»

Колонка: «Танец с яйцами после поворота часов»

В среду лидеру оппозиции действительно удалось выманить канцлера из спячки. По просьбе Фридриха Мерца Олаф Шольц отстранился от рукописи выступления. В своей речи глава правительства почти воинственно отверг обвинения в нерешительности. Однако канцлер в очередной раз недостаточно воспользовался возможностью с нуля провозгласить курс своего правительства на войну в Украине, критиковавшуюся внутри страны и за рубежом.

Об этом свидетельствовали как его заявления на тему поставок вооружений, так и сохраняющуюся турбулентность по вопросу о том, какой целью должно быть перевооружение Украины. Упреки главы ХДС в нерешительности правительства в обеих сферах были не просто «обсуждены», как утверждал Шольц.

Правда, с начала войны Берлин поддержал Украину тысячами противотанковых и зенитных ракет, миллионами боеприпасов и другим военным снаряжением. Однако тяжелое оружие, о котором также упомянул канцлер, то есть зенитный танк Гепард и самоходная гаубица 2000, не будет поставлено в ближайшие несколько недель на театр военных действий, где находятся украинские вооруженные силы. Они подвергаются нападению со стороны россиян и вынуждены обороняться из-за материального превосходства.

Этому не помогает даже двадцать чешских танков Т-72, ​​которые Берлин забронировал в ходе только медленно набиравшего обороты «обмена кольцами» по собственному списку характеристик.

Германии не надо прятаться, выкрикнул федеральный канцлер и объявил о поставках современной системы ПВО, с помощью которой можно было бы защитить от нападений весь город. Это хорошо и правильно. Но почему правительство решилось на это только спустя три месяца после начала того, что Шольц также назвал «преступной» войной, во время которой уже было разрушено несколько крупных городов? К тому времени, когда через несколько месяцев система будет развернута, еще больше городов будут уничтожены.

Канцлер заявил, что поддержит американский план по обеспечению украинцев реактивной артиллерией «по нашим техническим возможностям». Только после выступления стало известно, что имело в виду: Берлин тоже хочет подарить Украине четыре системы залпового огня. Но почему тогда канцлер спрятал это оружие по техническим возможностям?

Бесспорно, что Шольц должен учитывать, что, как и весь Запад, Берлин борется с конфликтующими интересами: цель — помочь подвергшимся нападению дать отпор агрессору, напавшему не только на страну, но и остаться на принципах мирного сосуществования в Европе. И не стать самой партией войны.

Не только введение собственных войск, но и снабжение мощного оружия может быть расценено Москвой как замаскированное вступление в войну, особенно если это оружие способствует проигрышу войны Россией, т.е. вынужденного ухода из Украины. Не только из-за необходимой подготовки и логистики ни одна страна до сих пор не поставила в Украину современные боевые танки и боевые самолеты, даже США. Сокращение дальности американских ракетных установок также следует этой линии: российские вооруженные силы в Украине должны быть остановлены и подвергнуты давлению таким образом, чтобы Киев получил максимально сильную позицию за столом переговоров. Но даже Вашингтон не хочет ставить Путина на грань унизительного поражения, которое поставило бы под угрозу дальнейшее существование его режима. Есть опасения, что после этого он может начать атаковать еще больше даже ядерным оружием.

Этот страх также стоит за яичным танцем Берлина по теме войны. Канцлер снова не призвал к победе Украины в среду. Он сказал, что Путин «не должен победить».

Но Шольц снова не мог объяснить, когда Путин не победил. Что если он оккупирует только часть Украины? Отойти за так называемую линию столкновения на Донбассе? Крым снова отдается?

Проще сказать, что это должна решить Украина, все остальное «наглое и неуместное». На самом деле правительство Шольца также решает, каких военных целей Киев может достичь в битве вооружений против Кремля. В Берлине также должно быть понятно, что время не работает на Украину в этой войне. Тем не менее, СДПГ, в частности, очевидно, все еще нужно время, чтобы понять, что на самом деле означает поворотный момент.

«La Stampa» – Орбан блокирует санкции «Кирилла не надо трогать»

Первая полоса: «La Repubblica»— «Орбан защищает Кирилла, санкции ЕС откладываются»

«Байден направляет ракеты в Киев. Лавров: Турция организует разминирование украинских портов»

«День Республики». «Матарелла не приглашает послов России и Беларуси».

«Corriere della Sera» — «Ракетное столкновение Байдена».

«Высокоточное оружие США для Киева, гнев Путина.

«Стена Орбана, санкции проскакивают. Оккупанты прорываются в Северодонецк»

Испания. «El Pais» – «Санкции против России усиливают давление на слабую экономику ЕС»

Эксперты опасаются, что они усилят инфляцию и влияют на рост

Президент Комиссии Урсула фон дер Ляен во вторник прибыла на заседание Европейского совета в Брюсселе.

Новый раунд санкций против Москвы, согласованный лидерами Европейского Союза, включающий постепенное эмбарго на 90% импортируемой из России сырой нефти, затемняет перспективы экономики, демонстрирующей признаки хрупкости. Аналитики, с которыми консультировались, сходятся в одном: эта мера несколько замедлит рост «двадцати семи» и, прежде всего, усилит давление на цены. Дождь: ВВП общины терял силу еще до вторжения в Украину, а инфляция установилась на самом высоком уровне с момента создания евро: 8,1% в мае. Goldman Sachs отмечает, что риск рецессии в зоне евро «больше в краткосрочной перспективе, чем в США».

ЕС пытается оставаться верным принципу, которым руководствовались санкции против России: нанести как можно больший ущерб российской экономике, максимально сводя к минимуму самоповреждение.

Частичное эмбарго на нефть, согласованное на Европейском совете на этой неделе, соответствует этой сентенции: оно попадает на основной источник иностранной валюты для евразийского гиганта – почти 31 000 миллионов евро из ЕС с начала войны против 26 000 евро с газ и 1500 из угля, согласно последними данными центра экологических исследований CREA — без значительного ущерба для экономики общества. Проблема в том, что «идут дожди»: европейский ВВП терял силу еще до начала вторжения, и эта тенденция ускорилась в последние недели; а инфляция достигла максимума с момента сотворения единой валюты.

«La Vanguardia» – Сэр Джон Соуэрс, бывший глава МИ-6 – «Полная победа России или Украины невозможна»

ОАЭ. «The National»

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что члены GCC не присоединятся к глобальным санкциям против Москвы».

Вчера во время визита в Саудовскую Аравию господин Лавров сказал, что страны ССАГПЗ «понимают природу конфликта между нами и Западом».

Господин Лавров встретился в Эр-Рияде с министрами иностранных дел стран Персидского залива, чтобы обсудить войну в Украине и другие вопросы.

Господин Лавров призвал Сирию вернуться в свое место в Лиге арабских государств и повторил поддержку Россией арабской инициативы Саудовской Аравии по созданию палестинского государства. Он также сказал, что Москва поддерживает президентский совет Йемена и нынешнее перемирие.

Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан заявил, что позиция Персидского залива является единственной в отношении кризиса в Украине. Он сказал, что члены GCC стремятся поддержать усилия, направленные на достижение справедливого политического решения в Йемене.

Ожидалось, что министры ССАГПЗ также проведут онлайн-встречу с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Лавров также встретился с министром иностранных дел Кувейта шейхом Ахмедом аль-Мохаммедом, сообщили в МИДе России. Господин Лавров начал тур по региону в Бахрейне в понедельник, где встретился с королем Хамадом и министром иностранных дел Абдуллатифом Аль Заяни.

Господин Лавров прибыл в Саудовскую Аравию во вторник. Перед заседанием GCC он провел переговоры с принцем Фейсалом.

В МИД России заявили, что дипломаты высоко оценили уровень сотрудничества внутри ОПЕК+. «Они отметили стабилизирующий эффект, который тесно сотрудничает между Россией и Саудовской Аравией на мировые рынки углеводородов в этом стратегически важном секторе», – сообщили в министерстве.

Во время встречи с Лавровым принц Фейсал подтвердил готовность Эр-Рияда внести свой вклад в политическое решение проблемы в Украине.

Он сказал, что королевство поддерживает политическое решение, «что положит конец кризису и достигнет безопасности и стабильности», сообщает Саудовское пресс-агентство.

Катар. The Peninsula — Катар подтверждает призыв к мирному разрешению российско-украинского кризиса

Филиппины. «PDI» — «Украина получит более совершенные американские ракеты»

ВАШИНГТОН — Президент Джо Байден подтвердил, что Соединенные Штаты отправят в Украину более совершенные ракетные системы, способные поражать ключевые цели российских сил вторжения. Представитель США заявил, что пусковые установки будут иметь высокоточные боеприпасы с большей дальностью действия, чем те, которые используются превосходными украинскими военными, и станут важной модернизацией для отпугивателей.

Бразилия. «FDSP» – «США отправят ракеты в Киев, Россия реагирует угрозами». Кремль мгновенно отреагировал на заявление США о поставке в Украину ракетных комплексов средней дальности и обвинил американцев в том, что они доливают бензин в огонь. Кроме того, Россия провела новые учения ядерных сил в Иванове, северо-западнее Москвы, и заявила, что будет использовать вторую модель гиперзвуковой ракеты в стране.

Япония. The Japan Times — Наш опыт восстановления может помочь Украине: посол.

Украина все еще находится в войне, но страна уже ведет переговоры с другими странами о том, как возобновить конфликт после завершения конфликта.

И если японское ноу-хау восстановления — возникшее из-под обломков Второй мировой войны и от разрушений цунами, вызванного землетрясением в 2011 году, являются лишь двумя примерами — Токио может многое сделать, чтобы помочь Киеву, говорит Кунинори Мацуда, посол Японии в Украине . «Мы должны поделиться собственным опытом реконструкции после Второй мировой войны и тем, как мы восстанавливали нашу нацию после разных стихийных бедствий. Мы также должны сотрудничать с Украиной на этапе их реконструкции», – сказал Мацуда в онлайн-интервью из Жешова, польского города в 80 километрах от украинской границы, где базируется правительство Японии и другие международные организации.

Украина подсчитала, что ее прямые потери от войны составляют не менее 650 миллиардов долларов (84 триллиона йен), а также косвенные расходы, такие как бизнес и торговля. Общий ущерб, потерянный в результате войны, может достигнуть 1 триллиона долларов. «Обсуждения по возобновлению после войны уже начались», – сказал Мацуда. «Реконструкционные работы не закончатся через день-два. Европейские страны и международное общество в целом должны быть вовлечены в фазу восстановления в течение значительного периода времени после войны».

Но пока бои в Украине продолжаются, и, как сообщается, российские войска имеют целью взять под контроль города на востоке страны. Тем временем Киев остается под контролем Украины, что побуждает больше Запада

страны снова откроют свои посольства в столице. 18 мая Соединенные Штаты снова открыли свое посольство в Киеве.

В Японии в правящей Либерально-демократической партии ужесточаются призывы открыть посольство страны в Киеве, закрытое с начала марта. Однако у Японии нет четких планов делать это.

«Мы тщательно рассматриваем это с комплексной точки зрения, исходя из того, насколько это безопасно, нужно ли это и другие факторы», – сказал Мацуда.

США. «NYT» — Подпись под фото: «Украинскому военнослужащему, раненному осколками в результате обстрела российской артиллерии, была оказана помощь в среду в восточном городе Славянск.

Статья: «Они управляют роскошью олигархов в Европе»

24 февраля, когда российские войска вылились в Украину в первый день вторжения, сотрудник компании по управлению яхтами направил электронное письмо капитану суперяхты Amadea стоимостью 325 миллионов долларов: «Важность: высока».

Семья находящегося под санкциями российского олигарха провела большую часть января и февраля, путешествуя от острова к острову в Карибском море, и имела некоторые вопросы и беспокойства. Когда лучшее время посетить Новую Зеландию? Боли? Может ли яхта получить специальную лодку, чтобы тянуть водных лыжников? И не могли бы сотрудники Amadea прекратить складывать салфетки треугольниками?

«Гостям это не нравится», — написала сотрудница Виктория Пастухова, «координатор клиентов» компании Imperial Yachts. В Imperial Yachts ни одна деталь не слишком мелка, чтобы попотеть. Расположенная в Монако, со штатом около 100 – плюс от 1200 до 1500 членов экипажа на борту яхт – компания обслуживает олигархов, чьи судьбы зависят от решений президента Владимира Путина. Imperial Yachts и ее основатель, родившийся в Москве, Евгений Кочман, преуспели, исполняя желание своих клиентов владеть огромными роскошными кораблями.

Для россиянина, который должен потратить сотни миллионов долларов, компания г-на Кочмана позаботится обо всем

Колонка: «Путин возрождает глобальные дрожания Атомного возраста»

Колонка: «Техника армии на востоке несет тяжелые потери. Волонтеры это заполняют»

Россия, несмотря на собственные неудачи, продвигается в тяжелом наступлении

«WP» – «США защищают передачу ракет. Украина получит 4 системы вооружения

Администрация отвергает жалобу Кремля»

«Los Angeles Times» — «Военный заповедник для домашних животных, сельскохозяйственных животных и людей»

Среди гостей фермы ЭВГЕНИИ Молчановой в Зеленом Гае, Украина – собаки, овцы, эму, пчелы и черепаха.

Был когда-то фермер с 10 овцами, пчеловод с 41 ульем (и черепахой) и повар с 62 фазанами и павлинами. И все они мирно жили на полях и на лугах места, называемого Донбассом. Но потом с севера и востока пришли русские захватчики, вокруг них посыпались ракеты, и фермер, пчеловод и повар приготовились покинуть свои дома, присоединившись к миллионам других украинцев в выезде, который стал величайшим мигрантским кризисом в Европе после Второй мировой войны.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ