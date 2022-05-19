Первые полосы мировых СМИ о войне России в Украине: 18 мая

Главные темы: Раненых вывезли из Мариуполя. Цена на пшеницу бьет новый рекорд. В Украине хранятся миллионы тонн зерна, экспортировать его вряд ли возможно. «Российские связи» с самоубийствами в Британии – документальный сериал «Лондонград», Поставка оружия из Парижа «усилится в ближайшие дни и недели». Россия после заявки Швеции и Финляндии уменьшает важность расширения НАТО за счет этих двух стран.

Великобритания

«Раненых вывезли из Мариуполя» название «The Financial Times». Также фото момента эвакуации бойцов полка «Азов» из сталелитейного завода в Мариуполе на первые полосы.

The Guardian сообщает «Судьба бойцов «Азовстали» после капитуляции неизвестна»

Судьба сотен украинских солдат, много недель подряд сопротивлявшихся на сталелитейном заводе «Азовсталь» в Мариуполе, остается непонятной после того, как воины сдались. Их планируют обменять на пленных военных из России, но Москва называет их «террористами».

Российские следователи также заявили, что планируют допросить солдат и могут обвинить их в «преступлениях, совершенных украинским режимом против мирного населения» на юго-востоке Украины.

Вчера вечером семь автобусов с украинскими солдатами выехали из сталелитейного завода в Мариуполе и прибыли в бывшую колонию в подконтрольном России городе Оленевка под Донецком, сообщает Reuters.

Как сообщает «Evening Telegraph», в новом документальном фильме Sky будут рассмотрены «российские связи» со смертью бизнес-магната из Данди Скотта Янга. Фильм называется «Лондонград».

Европа

«Der Standard» — «Швеция и Финляндия все ближе к вступлению в НАТО».

Министр иностранных дел Анн Линде подписала во вторник в Стокгольме заявку своей страны на членство. В Хельсинки финский парламент подавляющим большинством голосов одобрил заявку на членство в военном союзе. Этим заявлением обе страны реагируют на войну России в Украине. Турция выступает против расширения

Колонка справа: «Конец сопротивления на сталелитейном заводе»

Подпись около фото: «В течение нескольких недель украинские военные держались на осажденном мариупольском металлургическом заводе «Азов-Сталь», а вечером в понедельник около 260 из них были доставлены автобусами в подконтрольные России районы. Киев объявил о полной эвакуации завода и надеется на обмен пленными».

«Kleine Zeitung» – «Роскошная хорошая пшеница» – главная тема.

Цена на пшеницу бьет новый рекорд. В Украине хранятся миллионы тонн зерна, экспортировать его вряд ли возможно. На Ближнем Востоке людям уже сложно позволить себе купить хлеба

Дания. Последние защитники Мариуполя сдали оружие.

Солдат на металлургическом заводе «Азовсталь» купается в полосе солнца. Фото сделал и опубликовал в Twitter украинский военный Дмитрий Казацкий

Бельгия. «De Morgen» — УКРАИНА ЭВАКУАЕТ ГЕРОЕВ ИЗ ЗАВОДА «АЗОВСТАЛЬ»

Мариуполь может упасть после трех месяцев боев

Подпись под фото: «Солдат полка Азов» на металлургическом заводе.

Похоже, его бой закончился»

Германия. «Augsburger Allgemeine» — «Эвакуированные»

Украинские воины в Мариуполе сдаются

Капитуляция оставшихся полностью отрезанными на Азовском металлургическом заводе в Мариуполе украинских бойцов была лишь вопросом времени.

Несколько сотен из них уже эвакуированы, в том числе солдаты на нашей фотографии, опубликованной Минобороны России во вторник. Государственная пропаганда в Москве, конечно, воспользуется этим по-своему, что можно прочесть в политике, и обсуждается обмен пленными.

Только украинский президент, о котором идет речь на третьей странице, в очередной раз нашел нужные слова: «Украина нуждается в живых украинских героях. Это наш принцип», – говорит Владимир Зеленский. Это принцип, который Путин, вероятно, никогда не поймет.

«Frankfurter Allgemeine Zeitung» – «Защитники Мариуполя»

Подпись под фото: «Конец Сопротивления? Более 260 украинских военных оставили азовский металлургический завод в Мариуполе после нескольких недель блокады. Сообщается, что десятки людей серьезно ранены. Их доставили в больницу в подконтрольном России городе Новоазовске. Остальные солдаты предположительно находятся в городе Оленовке и находятся в русском плену. Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник: «Украине нужны ее герои живыми», а их возвращение домой потребует «такта и времени»

Брюссель предлагает фонд для восстановления Украины

Комиссия ЕС представляет варианты реконструкции

Нужны «сотни миллиардов»

Комиссия ЕС оценивает ущерб от войны в Украине на сегодняшний день в «сотни миллиардов евро» и считает необходимым, чтобы Союз взял на себя «большую часть» расходов на восстановление.

Поэтому в первоначальном плане она дает несколько вариантов, включая финансирование за счет нового долга. Государства могли либо вносить деньги в специальный фонд, либо со временем увеличивать финансовые границы на период до 2027 года, чтобы обеспечить страну грантами. То же может быть и с кредитами или с новым долгом.

В восьмистраничном документе, предназначенном для структурирования дальнейших обсуждений лидеров и должен быть принят в среду.

Ссуды могут быть обеспечены за счет регулярного бюджета или за счет национальных гарантий, как в случае с программой SURE, которую Комиссия использовала для оказания помощи за краткосрочную работу во время пандемии.

В этом документе Комиссия предлагает, чтобы оборонный фонд ЕС, имеющий 8 миллиардов евро, также должен быть обеспечен дополнительными средствами… Кроме того, государствам, поставившим оружие Украине, однократно возмещается полная стоимость его замены в случае совместной закупки европейского вооружения.

«Совместное расходование денег – это лучший способ тратить деньги с большей пользой», — заявил верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель после консультаций с министрами обороны ЕС.

«Der Tagesspiegel» – «Россия умаляет значение членства в НАТО»

Глава МИД Лавров не видит «большой разницы» в заявках Финляндии и Швеции

Шольц позвонил Зеленскому

После угроз в начале со стороны России в адрес Финляндии и решения Швеции вступить в НАТО реакция Москвы на этот шаг теперь гораздо более мягкая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник уменьшил важность расширения НАТО за счет включения двух ранее нейтральных стран. Россия раньше угрожала разместить ядерное оружие в российском эксклаве Калининград, если это произойдет.

Два скандинавских государства уже много лет участвуют в маневрах НАТО, сказал министр иностранных дел, добавив: «НАТО учитывает свою территорию при планировании военных наступлений на восток. Так что в этом смысле, пожалуй, особой разницы нет». Какие политические последствия мог иметь новый тон Москвы во вторник, осталось непонятным. Финский парламент во вторник подавляющим большинством голосов проголосовал за вступление в НАТО. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде подписала заявку своей страны на членство.

Пока что Турция — единственное государство НАТО, которое выразило сомнения в расширении альянса на север. Канцлер Олаф Шольц (СДПГ) был убежден, что страна не будет блокировать вступление. Он уверен, что запись удастся, сказал он. Шольц сослался на «множество конструктивных вкладов» Анкары в отношениях с Россией. С аналогичным заявлением выступила министр обороны Кристин Ламбрехт (СДПГ). Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн подозревает, что Турция хочет получить уступки по закупке американских истребителей, которые Вашингтон прекратил после того, как Турция купила российскую систему ПВО

Во вторник канцлер Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Затем Зеленский написал в Твиттере, что ценит поддержку Германии. Германия, возможно, поставила Украине больше всего оружия. За последние две недели в Украину прибыли 2450 переносных противотанковых средств RGW 90 Matador, 1600 противотанковых мин направленного действия DM22 и 3000 противотанковых мин DM31, сообщает Der Spiegel. Противотанковые средства уже были распределены внутри украинской армии. Федеральное правительство не прокомментировало это.

В телефонном разговоре с Зеленским президент Франции Эммануэль Макрон пообещал гораздо больше военной помощи: поставки оружия из Парижа «усилятся в ближайшие дни и недели».

После эвакуации украинских военных с Азовского металлургического завода в Мариуполе российский парламент готовит право на запрет обмена военнопленными. Глава Думы Вячеслав Володин на пленарном заседании назвал украинских боевиков «нацистскими преступниками». Верховный суд в Москве 26 мая рассмотрит вопрос о том, следует ли признать «террористической организацией» украинский полк «Азов», почти три месяца вместе с морской пехотой обороняющий город и металлургический комбинат, сообщили в Минюсте в Москве. .

Во вторник вечером около 250 бойцов, в том числе 53 тяжелораненых, были доставлены автобусами с осажденного металлургического завода в два пункта на Донбассе, контролируемых российскими войсками. По информации агентства Reuters, еще не менее семи автобусов с украинскими военными выехали из Мариуполя во вторник вечером в сопровождении пророссийских сил. Украина надеется на обмен пленными.

Переговоры о прекращении войны пока приостановлены. И Украина и Россия подтвердили это во вторник. В первую очередь, Украина выступает против продиктованных Россией условий мира.

«Passauer Neue Press» – «264 Солдата из сталелитейного завода в Мариуполе»

После нескольких недель осады российской армией более 260 украинских солдат покинули Азовский металлургический завод в Мариуполе. Военные «сдались» и попали в плен, заявила вчера Россия, а Украина говорила об «эвакуации» и объявила о скором обмене пленными. Минобороны России заявило, что 265 украинских солдат составили оружие. Сейчас они находятся в русском плену. Украина говорила о 264 солдатах. В Новоазовск для лечения с тяжелыми ранениями доставлен 51 военнослужащий.

Подпись под фото: «Раненых украинских бойцов российские военные обыскивают и развозят автобусами»

Главный материал: «Эрдоган блокирует расширение НАТО»

США ведут переговоры с министром иностранных дел Турции

Нефтяное эмбарго: отказ для Орбана

Между тем внутриевропейский спор по поводу нефтяного эмбарго против России продолжает тлеть. Министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн вчера отклонил требование Венгрии о компенсации в размере от 15 до 18 миллиардов евро. «Это просто невозможно», – сказал Ассельборн.

Польша. «Gazeta Wyborcza» – «Поражение Азовстали»

Дания. «Morgenavisen Jyllands-Posten» — «Последние защитники Мариуполя сложили оружие».

Солдат на металлургическом заводе «Азовсталь» купается в полосе солнца. Фото сделал и опубликовал в Twitter украинский военный Дмитрий Казацкий.

«POLITIKEN» – «Российским олигархам и корпорациям заморозили ценности

более чем на 33 миллиона крон в Дании»

Посол России в Дании называет заморозки незаконным нарушением прав частной собственности, и эксперты ожидают, что со стороны России могут быть иски.

Несколько самых богатых людей России и самых лояльных Путину компаний имеют большие ценности в Дании, которые сейчас арестованы из-за войны в Украине.

Недавно во втором по величине банке России ВТБ Банк, имеющий прочные связи с российским правительством, заморозил почти 100 000 датских крон в Дании, согласно документу, полученному Politiken от Датского управления по делам бизнеса.

В общей сложности замороженные средства составляют более 33 миллионов датских крон. Кроме того, 10 230 тонн стали хранятся на складе в Вайле.

«Заморозки основываются на санкциях ЕС. Ответственность за замораживание ценностей в Дании лежит на лицах и компаниях, причастных с датской стороны», – пишет Датское управление бизнеса в письменном комментарии.

Агентство не указывает, какие датские компании заморозили активы. Но, по данным Politiken, в большинстве случаев именно банки совершали заморозки на основании более 1200 российских имен в списке санкций ЕС.

Замораживание не изменит владельца ценностей, и россияне снова смогут получить доступ к активам, когда конфликт прекратится, считает доцент и эксперт по международным санкциям Йенс Ладефогед Мортенсен из Копенгагенского университета.

«В случае денег в банке, то счет блокируется, а если это недвижимость, то продать их нельзя», – говорит он и продолжает:

«Санкции являются одновременно и кнутом, и пряником. Россиянам сейчас отказывают в доступе к их ценностям, но если начнутся мирные переговоры и прекратится война, санкции будут снова смягчены».

Замороженные ценности принадлежат многим из богатейших и богатейших людей России. Один из них – генеральный директор нефтяного гиганта «Роснефть» Игорь Сечин. Он личный друг Путина, и критически настроенные в Кремль российские СМИ называют его «правой рукой Путина» и «серым кардиналом из Кремля». Но у него также есть ценности в Дании, а в Сечине в Дании были удержаны ценности почти на 2,2 миллиона крон. Наличные деньги, недвижимость или другие ценности, неизвестно.

А также Андрей Мельниченко, который по версии Forbes является вторым самым богатым человеком России с состоянием 182 млрд крон, замороженных ценностей в Дании. Мельниченко, основавший производителя удобрений «Еврохим» и угольную компанию «СУ-ЭК», заморозил в Дании 30,4 млн. датских крон.

Заморозки происходили постоянно, вплоть до 9 мая.

Банк ВТБ заморозил небольшую сумму в евро. В целом банк, который, по данным ЕС, имеет тесные отношения как с российским правительством, так и с российскими спецслужбами, заморожен в Дании 99 500 крон.

Европейская комиссия создала так называемую целевую группу по замораживанию и аресту, которая должна координировать замораживание в Европе. В настоящее время в ЕС удержано более 220 миллиардов датских крон, включая прогулочные катера, недвижимость, вертолеты и произведения искусства на сумму более 50 миллиардов датских крон.

Подпись под фото: «Извлечение в Дании коснулись некоторых из самых богатых людей России».

Испания. «La Vanguardia» – «Последние бойцы «Азовстали» в Мариуполе кажутся русским войскам»

Подпись под фото: «Бойцы мариупольского завода «Азовсталь» в транспорте пророссийских сил»

«ARA» – эвакуация последних из «Азовстали» закрепляет падение Мариуполя

США стремятся к плану Маршалла по восстановлению Украины

Голландия. «Trouw». Подпись под фото: «В оккупированном Новоазовске из автобуса забирают раненого украинского бойца из мариупольского металлургического завода «Азовсталь».

Главный материал: «Победа России в Мариуполе во многом символична»

После капитуляции украинских солдат в Мариуполе порт находится в руках россиян. Но что от этого выиграла Москва?

С уходом сотен украинских солдат, многие из которых уже ранены, битва за Мариуполь подходит к концу. Ожидается, что в ближайшее время выйдут и остальные скрывающиеся в комплексе меткомбината «Азовсталь» воины. Москва говорит о «массовой капитуляции» украинских солдат, по мнению Киева, они «выполнили свою миссию».

Очевидцы видели, как в ночь с понедельника во вторник украинских военных подбирали семь автобусов. Одни лежали на носилках, другие вышли пешком с приподнятыми руками, готовые к обыску русскими солдатами. В целом депортировано более 250 украинских военных, более 50 из них тяжело ранены.

Показания расходятся и относительно судьбы, которая ждет солдат. Обе стороны говорят, что договорились, но подробности не разглашаются. По данным Москвы, солдаты сейчас военнопленные и их допрашивают. Киев считает, что их обменяют на пленных в Украине российских солдат. Однако некоторые российские политики считают, что украинцев следует судить как военных преступников.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что военные выполнили свою миссию и сейчас самое главное, чтобы они не погибли. «Украине нужны живые украинские герои».

Солдаты, спрятавшиеся в коридорах под Азовом, страдали от недостатка продовольствия, медикаментов и боеприпасов. Неизвестно, сколько солдат и, возможно, даже гражданских лиц все еще находятся в коридорах.

Покорение Мариуполя – повод россиян отмечать победу. С 400 000 жителей до начала войны, это самый большой город в Украине, который они захватили с момента нападения, начавшегося 24 февраля. Это трофей, особенно после ухода россиян из районов вокруг Киева и Харькова, крупнейших городов страны.

Успех важен и после того, как Швеция и Финляндия объявили о своем желании вступить в НАТО.

Мариуполь тоже является важным портом. Российская армия сейчас оккупировала всю прибрежную полосу от Крыма до Донбасса. Украина, в свою очередь, преподносит как успех тот факт, что защитники Мариуполя продержались почти три месяца.

По мнению экспертов, со стратегической точки зрения капитуляция мало что значит.

По словам исследователя Дика Занди из Института Клингендаля, влияние осады завода на дальнейший ход войны равно нулю из-за небольшого количества солдат, все еще действовавших в Мариуполе и его окрестностях. Это был небольшой окруженный бастион на завоеванной территории. Вам не нужно много солдат, чтобы выдержать такую ​​осадку».

Бои сосредоточены на северо-востоке, в районе Донбасса. Занди признает символическую ценность этого момента, который может преподнести как победу. Кроме того, Мариуполь частично защищал полк «Азов» — украинскую боевую группу, которую Москва назвала «нацистской». Некоторые бойцы этого полка симпатизируют крайне правым, и это может пригодиться для пропаганды русского успеха.

Мариуполь в значительной степени разрушен непрерывными русскими бомбардировками. По данным Красного Креста и ООН погибли тысячи мирных жителей, по данным Украины даже десятки тысяч. Родственники и соседи часто хоронили его в самодельных могилах в городе.

Люксембург. Luxemburger Wort — Запад не спит Расширение НАТО на север становится конкретным — ЕС продолжает обсуждать нефтяное эмбарго против Москвы

Подпись под фото: Под влиянием захватнической войны России в Украине Финляндия и Швеция хотят вступить в НАТО

Италия. La Stampa главное название «Раненые из «Азовстали». Зеленский: всех спасем».

«После Швеции Финляндия также просит присоединиться к Альянсу: Эрдоган говорит «нет».

“Путин: мы ответим НАТО. США работают над биологическим оружием»

«Европейский щит для скандинавов»

«Последний акт Азовстали» – La Repubblica. 246 украинских защитников Мариупольского металлургического комбината выходят к противникам. Много ранено. Зеленский: нам нужные живые герои.

Дипрофронт Москвы: нет угрозы со стороны Швеции и Финляндии в НАТО.

Орбан блокирует ЕС: санкций по нефти нет

Киевские войска возвращаются на границу с Россией».

США и Канада

Канада. The Globe and mail

Украина завершила ожесточенные бои на «Азовстали» сдачей войск

Боевая миссия официально завершена, поскольку Россия берет сотни пленных и некоторые бойцы остаются

защищая украинский сталелитейный завод от нападений россиян, цепляясь за жизнь на истощаемых запасах с небольшим количеством воды и пищи. Они провели много недель под землей в укрепленных тоннелях, защищая украинский сталелитейный завод от российских атак, цепляясь за жизнь за счет истощаемых запасов с небольшим количеством воды и пищи. Их близкие встречались с Папой Римским и путешествовали по Европе, умоляя об эвакуации их мужей и сыновей с завода рядом с осажденным Мариуполем.

В понедельник вечером на эти просьбы частично ответили, когда более 260 защитников сталелитейного завода «Азовсталь», одного из крупнейших в Европе, сдались и были доставлены на оккупированную Россией территорию. По меньшей мере, 52 человека получили ранения. Ожидается, что боевики вернутся домой путем обмена пленными, заявили украинские власти.

Для войск, которые остаются на «Азовстали» — их количество исчисляется сотнями — боевое задание выполнено, украинский

— заявили власти, знаменуя окончание одной из самых ожесточенных битв с тех пор, как 24 февраля началось вторжение России. Непокорная позиция на Азовстале стала символом самой страны в борьбе против значительно большего военного могущества. Теперь Украина заявляет, что приложит все усилия, чтобы все, кто еще работает на «Азовстали», вернулись. «Мы надеемся спасти жизнь наших мальчиков», — заявил президент Владимир Зеленский ранним утром во вторник. «Украине нужны живые украинские герои».

Но эти обещания были противопоставлены более сложной реальности. Защитники «Азовстали», пережившие сокрушительные атаки россиян в сырых тоннелях, отрезанных от остальной Украины, поддерживают более широкие военные усилия страны. Попытка подавить их сопротивление привлекла внимание оставшихся поблизости тысяч русских солдат, а не воевали в другом месте.

Для Украины «критически важно», чтобы все находящиеся на сильно поврежденном металлургическом заводе оставались там, — сказал в интервью Дмитрий Лубинец, местный политический лидер, возглавляющий парламентский комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий . Вторник. Расположенная рядом с Мариуполем, городом, который сейчас занимают российские войска после долгой осады, унесшей жизни тысяч людей, «Азовсталь» остается островком украинского контроля в регионе, который российские войска быстро переходят к присоединению к Москве.

Завод «по-прежнему остается украинским», говорится в заявлении украинской компании «Метинвест», которой принадлежит «Азовсталь».

По словам господина Лубинца, защитники «Азовстали» «хотят продолжать защищать свою землю», и у них нет очевидного варианта уйти. «Все, что я могу сказать, это то, что эти люди решили продолжать бороться там и жертвуют там своей жизнью».

Многие из них являются членами скандального украинского полка «Азов», который имеет ультраправые ассоциации и с 2014 года борется с поддерживаемыми Россией силами. Кремль называет его неонацистской организацией. Члены семьи говорят, что их мужчины просто патриоты, и они боятся пыток или чего хуже, если их близкие покажутся русским войскам.

«WSJ» – колонка справа: «Макдональдс выходит из России»

Война в Украине

Выход гиганта быстрого питания после трех десятилетий происходит по аналогичным шагам западных компаний.

«Военные цели Киева становятся смелее»

Поскольку украинские военные продолжают возвращать оккупированную Россией территорию в Украине, превосходя ожидания мировых лидеров по поводу ее способностей перед вторжением России, в Киеве растут амбиции относительно того, что бы определять победу.

Украинские войска в северо-восточном районе Харькова восстановили территорию на границе с Россией, заявил в понедельник губернатор области Олег Синегубов. Российские войска продолжали обстреливать города на востоке Донбасса и нанесли редкий ракетный удар по западной Украине.

Господин Синегубов сказал, что даже в то время как Украина отвоевывает территорию, захваченную Россией в последние месяцы, ситуация в регионе остается нестабильной. Он предупредил мирных жителей не успокаиваться, добавив, что Россия сосредотачивается на удерживая свои позиции и готовится к наступлению в районе Изюма, города к юго-востоку от города Харькова, где они создали передний штаб своих операций по завоеванию Донбасса.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ