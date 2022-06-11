Первые полосы мировых СМИ о войне россии в Украине: 10 июня

Темы: «Показательный процесс советских времен» мариупольских британцев приговорили к смертной казни; Украине грозит волна ампутаций. Многие из пострадавших от бомб или мин потеряли конечности.

Главные темы:

«Пешки в игре Путина» — двое британских граждан, приговоренных к смертной казни российским марионеточным судом на востоке Украины

Бог будет тем, кто будет судить меня, когда придет время – британский гражданин, служивший в ВСУ на суде

«Показательный процесс советских времен» мариупольских британцев приговорили к смертной казни

Федеральный канцлер Олаф Шольц предупредил о «расколе мира» на фоне войны в Украине. Россия нарушает международное право силой своего военного аппарата и безо всяких причин, сказал он

Япония отказывается от своего политического товарного пацифизма и открывает продажу оружия на Запад

Украине грозит волна ампутаций. Многие из пострадавших от бомб или мин потеряли конечности, и местным протезным фабрикам приходится работать в три смены.

Польша раскритиковала Макрона и Шольца за разговор с Путиным

Поиск счастья. Как украинская семья из 21 человека устроена в Люксембурге»

Зеленский предупреждает, что битва за Северодонецк определит, перейдет ли ключевой восточный регион в Россию.

Великобритания

Двое британских граждан, приговоренных к смертной казни на востоке Украины, изображены на многих первых столбцах — 15 первых столбцов.

The Independent предполагает, что Москва может использовать их как «разменную монету», чтобы потребовать от Великобритании сократить поставки оружия Украине. Заголовок: «Британцам грозит казнь после «показательного суда» над Россией». Великобритания призывает освободить боевиков, приговоренных к смертной казни сепаратистами

Смертный приговор, вынесенный российским марионеточным судом на востоке Украины двум британцам, захваченным в плен во время боев за Украину, доминирует на первых страницах. The Telegraph отмечает, что Великобритания раскритиковала приговор, в котором министр иностранных дел Лиз Трасс осудила «фиктивное решение» после того, что газета называет «трехдневным показательным судебным процессом, проведенным за закрытыми дверями». Также «Daily Telegraph», сообщает, что вчера на российском телевидении это дело не привлекало особого внимания, что породило надежды на то, что пару все еще можно обменять в обмен на близкого друга президента России Владимира Путина.

«I» также пишет о двух британцах, приговоренных к смертной казни на «показательном процессе». Газета сообщает, что семьи Аслина и Пиннера настаивают на том, что они долгое время служили в украинской армии, а не наемниками. Он добавляет, что по этому делу раздается «дипломатический протест» о нарушении Женевской конвенции.

«Пешки Путина» — заголовок «Меtro» с изображением британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера в клетке зала суда. Газета сообщает, что господин Аслин сказал журналистам, что хотел бы, чтобы «все могло быть по-другому, но Бог будет судить меня, когда придет время».

«Великобритания возмущена тем, что двум англичанам грозит расстрел», – говорит заглавие «Daily Mail». Пропутинские судьи показательного суда приговорили пару армейцев к смертной казни. Газета отмечает, что третий человек, Брахим Сааудун из Марокко, был осужден вместе с ними за так называемые преступления наемничества, попытки захвата власти и ведения террористической деятельности. В анализе «Daily Mail» делается вывод, что Уайтхолл может сделать «очень мало», чтобы спасти их, «не уморив им рук переговорами с Кремлем».

The Daily Mirror описывает приговоры как «варварские» и возможную попытку получить «политическое влияние».

The Guardian «Показательный процесс советских времен» мариупольских британцев приговорили к смертной казни.

Подпись под фото: «Эйден Аслин (слева), Шон Пиннер (в центре) и гражданин Марокко Саудун Брагим во время судебного процесса.

«The Times» – «Британскую пару приговорили к смертной казни в Украине»

«FT» – «Донецкий суд. Фальшивый приговор вызывает негодование»

«Daily Express» – «Увлеченным в Украине британским солдатам грозит расстрел

«Daily Star» — «Пленные британцы получают смертный приговор»

«The Scotsman» – «Приговорены к смертной казни: возмущение «фиктивным судом» над британцами»

Двое британских граждан Эйден Аслин (слева) и Шон Пиннер (справа) и марокканец Сааудун Брахим сидят за решеткой в ​​зале суда в Донецке, будучи приговорены к казни промосковскими повстанцами на востоке Украины за боевые действия на стороне Украины; трем мужчинам грозит расстрел.

Британских солдат, захваченных русскими войсками во время боев на стороне Украины, приговорили промосковские повстанцы к смертной казни. Министр иностранных дел Лиз Трасс назвала «фиктивным приговором».

28-летний Эйден Аслин и 48-летний Шон Пиннер были осуждены судом в самопровозглашенной Донецкой Народной Республике за действия, направленные на насильственное захват власти. Правительство Великобритании настаивает на том, что приговор не имеет законной силы, и с солдатами следует обращаться как с военнопленными.

Госпожа Трасс сказала: «Я категорически осуждаю вынесение приговора Эйдену Эслину и Шону Пиннеру, которых содержат российские муртады на востоке Украины. Они военнопленные. Это фиктивное суждение, совершенно не имеющее законной силы.

«Мои мнения с семьями. Мы продолжаем делать все возможное, чтобы поддержать их».

Представитель КМ Великобритании сказал: «Очевидно, что мы глубоко обеспокоены этим. Мы постоянно говорим, что военнопленных нельзя использовать в политических целях».

«The Press and Journal» — «СМЕРТНЫЙ ПРИРОК БРИТАНЦАМ В УКРАИНЕ»

«Courier» – «Планируется помочь 300 украинцам». Совет по делам беженцев говорит, что почти половина прибыли и основное внимание уделяется детям

«Daily Record» — Путинский приговор британцев к смерти. Вынесенный Россией смертный приговор пленным британским солдатам заклеймен как фиктивный

Европа

Италия. «Corriere della Sera» — «Зеленский и «решающий вызов» на Донбассе».

«Пророссийский суд: трех иностранных военных приговорил к смерти»

«Адмирал Кредендино: «Русские корабли и подводные лодки у итальянских вод»

Газета «La Repubblica» — «Смертная казнь для двух англичан». Два добровольца, захваченные пророссийскими войсками в Украине. Протест из Лондона.

«La Stampa» – «Фон дер Ляйен в Риме: «Восстановление Украины». Путин: «Мы не закончим как СССР»

«Ошибки Владимира и Петра Великого».

«ЕС и Летта делают подарок китайцам».

Германия. «Der Tagesspiegel» — «Должны ли атомные электростанции дольше оставаться подключенными к сети?»

Собственно, три последних немецких свая должны быть отключены в конце 2022 года. Но из-за роста цен на энергоносители вырастают сомнения в скором отключении — по крайней мере, в правящей коалиции и ВДП.

«F.A.Z» – Колонка слева – «Сепаратисты выносят смертные приговоры»

«Верховный суд» пророссийской «Донецкой народной республики» приговорил к смертной казни троих иностранных бойцов в рядах Вооруженных сил Украины как наемников. Как сообщали в четверг российские информационные агентства, осуждены двое британцев и один марокканец. Они стремились «захватить» власть в «Народной Республике».

Троих вроде бы схватили в Мариуполе и Вовновахе. Город-порт (Мариуполь) расположен на юго-востоке Украины в Донецкой области, которую Кремль считает Донецкой Народной Республикой.

Также было сказано, что на приговор может быть подана апелляция. Между тем, федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ) предупредил о «расколе мира» на фоне войны в Украине. Россия нарушает международное право силой своего военного аппарата и безо всяких причин, сказал он на Re:publica, выставке цифрового общества в Берлине. Министр обороны Украины Алексей Резников подверг критике в Facebook, что ни объемы, ни скорость поставок вооружения с Запада были достаточными для успешного контрнаступления.

Подпись под фото: «Что осталось от войны: уничтожены автомобили и здания вдоль улицы в Северодонецке на востоке Украины. Город, по словам украинского губернатора Луганской области, «в значительной степени» находится под контролем России.

Австрия. «Salzburger Nachrichten» – «Будущее в руинах»

Подпись под фото: «Это должен быть особый день: 16-летняя украинка Валери купила на выпускной вечер длинное красное платье. Но вместо того чтобы праздновать окончание своих школьных дней, она теперь стоит в руинах своей полностью разрушенной школы в Харькове».

Бельгия. «De Morgen» — «ПРОФЕССОР ВОЕННОЙ ИСТОРИИ КРИС КВАНТЕН

«Мы приближаемся к мягкому подбрюшью Путина: его людей»

Дания. «POLITIKEN» – «А теперь вспомните Светлану»

Жестокость нормальности затронула и Беларусь.

Вы помните Светлану Тихановскую?

Два года назад ужасы собрали западный мир в комок из-за ужасных зверств, которые последний диктатор Европы совершил против своего народа и демократии своей страны в Беларуси. Пытки и заключение политических оппонентов. В сторону протестующих стреляли и стреляли.

Во главе народного восстания стоял символ свободы Светлана Тихановская, которая на недавних выборах была лишена демократической победы над деспотом Александром Лукашенко. От имени своего заключенного мужчины и остальной демократически настроенной Беларуси она ведет героическое сражение против Лукашенко.

Но помнишь ли ты ее?

Если нет, это вполне понятно.

В последние 100 дней, конечно, все в западном мире сводилось на то, чтобы стоять вместе в общей тревожности, осуждении и презрении к жестокой войне Владимира Путина против Украины.

НО две борьбы за свободу связаны.

Мало того, что Беларусь и Украина соседствуют и бывшие советские республики. Им также суждено было бороться за свободу и демократию против принуждения и самодержавия. Если Украина выиграет войну против Путина, это усугубит бунт против Лукашенко. И напротив.

Поэтому важен месседж Светланы Тихановской, когда она посещает Данию в эти дни. Потому что ничего в Беларуси не улучшилось за время, когда наша политическая и медиа-программа была направлена ​​на Украину. Напротив. Политические оппоненты продолжают преследовать и пытать. Муж Тихановской остается под стражей в ужасающих условиях. Сама Тихановская до сих пор живет в эмиграции в Литве с двумя детьми, у которых нет реальной перспективы снова увидеть своего отца в обозримом будущем.

Как политический деятель Светлана Тихановская показывает всему миру, что борьба за свободу ожесточенна и затяжна. И в Беларуси, и в Украине, где сейчас война, кажется, переходит в затяжную фазу без ближайшей перспективы мира.

DESTO важнее то, что мы все – СМИ в частности – держим Украину и Беларусь на первом месте нашей повестки дня.

К сожалению, прошлый год показал, как жестокость нормальности повлияла на интерес Запада к зверствам в Беларуси. Мы немного потеряли их из виду. Такого не должно произойти с войной на Украине. Это общее обязательство, которое, невзирая на все намерения и цели, мы не должны подвести.

Ибо ничто, вероятно, не отметит будущее Европы так заметно, как война между демократией и автократией, поскольку она ведется каждый день. И в Белоруссии, и в Украине.

Такое сообщение приносит Светлана Тихановская в Дании. Меньше всего, что мы можем сделать, это послушать ее. И помните и ее и ее слова. Не только сегодня, а до выигранного матча.

Франция. «Libération» – Украина: «Армия в поисках более современного оружия»

Испания. «ARA» «Украина угрожает волна ампутаций»

Многие из пострадавших от бомб или мин потеряли конечности, и местным протезным фабрикам приходится работать в три смены.

«El País» – «Польша раскритиковала Макрона и Шольца за разговор с Путиным»

Президент Дуда приравнивает российского лидера к Гитлеру

Президент Польши ультраконсерватор Анджей Дуда напал на своих французских и немецких коллег Эммануэля Макрона и Олафа Шольца за то, что они вели переговоры с российским президентом Владимиром Путиным во время вторжения в Украину. Потому что разговаривая с ним «они узаконивают агрессию». В заявлении немецкой газеты Bild Дуда отмечает: «Меня удивляют все разговоры, которые ведутся с Путиным. Эти разговоры бесполезны». И он спрашивает: «Говорил ли кто-нибудь так с Адольфом Гитлером во время Второй мировой войны? Кто-то сказал, что я должен сохранить лицо?

Президент Польши Анджей Дуда считает, что сейчас не время для дипломатии или хотя бы лидеров двух западных государств не время вести диалог с Владимиром Путиным, потому что они добиваются его «легитимации». Как он заверил в интервью германской газете Bild. Дуда не жалеет критики в адрес своих коллег в Германии и Франции Олафа Шольца и Эммануэля Макрона соответственно: «Меня удивляют все разговоры, которые ведутся с Путиным. Эти разговоры бесполезны». Это не первый раз, когда польский президент упрекает канцлера Германии, особенно за его нерешительность в помощи Украине тяжелым вооружением.

По этому поводу он выбрал ссылку, которую может обеспокоить Берлин: «Говорил ли кто-нибудь так с Адольфом Гитлером во время Второй мировой войны? Кто-то сказал, что я должен сохранить лицо?

Дуда ссылается не только на беседы двух лидеров с президентом России, но и некоторые противоречивые заявления Эммануэля Макрона, в которых он заявил, что жизненно важно, чтобы Россия не была униженной, чтобы решение можно найти дипломатическое решение, когда закончится война в Украине. Президент Франции часто разговаривал с Путиным с тех пор, как Москва начала вторжение 24 февраля. Он также поддерживал Украину как военными поставками, так и финансово, но в отличие от других лидеров Европейского Союза он еще не ездил в Украину, чтобы лично продемонстрировать свою поддержку правительству Владимира Зеленского. Шольц также не ездил в Киев, невзирая на то, что украинские власти неоднократно просили его сделать это.

Критика Дуды направлена, в частности, против слов Макрона, сказавшего, что Франция будет пытаться стать посредническим государством, когда война закончится: «Россия не должна быть унижена, чтобы в день окончания боевых действий мы могли построить выход через дипломатию», — сказал он в интерв. Президент Польши утверждает, что не понимает такого уважения к «лицу, ответственному за преступления, совершенные российской армией в Украине». «Командиры подчиняются ему», — расширяет он Bild и возвращается к сравнению с величайшим геноцидом в истории:

«Кто-или считал, что мы должны действовать таким образом, чтобы это не было унизительным для Адольфа Гитлера?» Я не слышал таких голосов».

В прошлом месяце Зеленский раскритиковал то, что он назвал «предложениями» некоторых западных стран о том, чтобы Украина уступила территорию и сделала другие уступки, чтобы положить конец войне. Эта идея, публично отстаивающаяся бывшим госсекретарем США Генри Киссинджером, напоминает попытки усмирить нацистскую Германию перед Второй мировой войной, заявил президент Украины в Давосе.

28 мая Шольц и Макрон совершили общий звонок российскому лидеру, призвав его уволить 2500 украинских боевиков, захваченных на мариупольском металлургическом заводе «Азовсталь», и начать «серьезные и прямые переговоры» с Зеленским. По данным канцелярии Германии, оба «призвали к немедленному прекращению огня» во время 80-минутного разговора. И Берлин, и Париж хотят оставить дверь открытой для дипломатического решения, несмотря на то, что другие европейские партнеры, такие как Варшава, видят это не лучшим образом. Его позиция есть и у других защитников в ЕС. И Италия, и Венгрия призвали Европейскую комиссию призвать к прекращению огня в Украине и начать переговоры с Россией, что расстроило Польшу, придерживающуюся жесткой линии с Москвой.

Португалия. «Diário de Notícias» — «На Донбассе приговорили к казни иностранцев, воевавших за Киев»

Двое британцев и один марокканец будут обжаловать решение суда пророссийских сепаратистов в Донецке, и Лондон «глубоко озабочен» ситуацией.

Люксембург. «Luxemburger Wort» – «Поиск счастья. Как украинская семья из 21 человека устроена в Люксембурге»

Подпись под фото: «Через три месяца после приезда в Люксембург повседневная жизнь догнала украинскую семью Светланы Кин».

Статья: «Нужен мужчина в нужное время». Бесспорным лидером украинцев во время войны стал Владимир Зеленский

Дания. «Morgenavisen Jyllands-Posten» – «Япония отказывается от своего политического товарного знака, пацифистов, и открывает продажу оружия на Запад».

Турция. «Daily Sabah» — «Судьба Донбасса висит на волоске: в Северодонецке бушуют бои»

Жестокая битва за восток

Украинский город Северодонецк будет определять судьбу Донбасса, заявил президент Украины Владимир Зеленский, поскольку украинские войска заявили в четверг, что они продвинулись вперед в интенсивных уличных боях в городе, но сказали, что их единственная надежда переломить ситуацию – это артиллерия. чтобы компенсировать огромную огневую мощь России.

На юге Министерство обороны Украины заявило, что захватило новые позиции во время контратаки в Херсонской области, нацелившись на самый большой участок территории, захваченный Россией с момента его вторжения в феврале.

Сражение на руинах Северодонецка, небольшого промышленного города, стало одним из кровопролитных за всю войну, где Россия сосредоточила свои силы на вторжении. Обе стороны заявляют о массовых жертвах.

В своем ночном видеообращении к нации Зеленский сказал, что в Северодонецке решается судьба Донбасса, «очень жестокая битва, очень жесткая, пожалуй, одна из самых трудных за всю эту войну».

«Северодонецк остается эпицентром столкновения на Донбассе… Во многом именно там сейчас решается судьба нашего Донбасса», — добавил он.

Северодонецк и его город-побратим Лисичанск на противоположном берегу реки Северский Донец – последние удерживаемые Украиной части Луганской области, которую Москва стремится захватить как одну из своих основных целей войны.

В редком сообщении из Северодонецка командир украинского батальона национальной гвардии «Свобода» Петр Кусик заявил, что украинцы вовлекают россиян в уличные бои, чтобы нейтрализовать артиллерийское преимущество России.

«Вчерашний день был для нас успешным – мы перешли в контрнаступление и на некоторых участках сумели отбросить их на один-два квартала. В других случаях нас оттесняли, но только на одно-два здания», — сказал он в телеинтервью.

«Вчера кафиры понесли серьезные потери — если бы каждый день был таким, как вчера, скоро все это закончилось бы».

Но он сказал, что его войска страдали от «катастрофической» нехватки контрбатарейной артиллерии для ответного огня за российскими орудиями.

По его словам, получение такого оружия превратит поле боя, позволив украинцам отбиваться от российской артиллерии.

Япония. «The Japan Times» — «УТРАЧЕННЫЙ МОНАСТИРЬ ОСТАЕТСЯ ВЕРНЫМ МОСКВЕ»

Подпись под фото: «Американские и филиппинские солдаты во время совместных военных учений в Капахе, провинция Тарлак, Филиппины, 31 марта. Решив не отвлекаться на войну в Украине, официальные лица США говорят, что Китай предоставил Вашингтону возможность укрепить отношения в Азии».

США. «NYT» — Подпись под фото: «Подорванный мост на реке, разделяющей украинские города Лисичанск и Северодонецк.

Борьба на Востоке — Содержание Киева в 2 городах зависит от деталей

«WP» – «Основные районы разрушены на востоке Украины»

Путин сравнивает себя с Петром Великим по мере продвижения русских войск

«Los Angeles Times» – Украина цепляется за город на Донбассе

Зеленский предупреждает, что битва за Северодонецк определит, перейдет ли ключевой восточный регион в Россию

Канада. «National Post» — готова к выпуску, в руинах своей харьковской средней школы

Валери стоит в своем выпускном платье перед снесенной средней школой в Харькове, Украине, в понедельник.

Она купила платье за два дня до российского вторжения.

«GLOBE AND MAIL» — Одноклассники начальной школы Ольга (слева) и Агафья выросли в северо-восточном польском регионе Мазуры как дети украинцев, вынужденных отказаться от своего наследия.

«Картины места, называемого домом»

Для фотожурналистки Анны Лиминович поток беженцев в Польшу напомнил о сложной истории ее семьи с этим регионом.

Кувейт. Kuwait Times — Пророссийские повстанцы приговаривают иностранных бойцов к казни. Британия «глубоко озабочена»

ОАЭ. «The National» — «Британцам, воевавшим за Украину, грозит смертная казнь»

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ