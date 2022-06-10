Первые полосы мировых СМИ о войне россии в Украине: 09 июня

Главные темы:

Ряд первых столбцов в четверг сообщают о продолжающихся потрясениях в экономике Великобритании и это связано с войной в Украине

Украинское сопротивление наносит ответный удар в Херсоне

Президент Украины – защитник свободы. Бывший актер и комик привлекает своими выступлениями многомиллионную аудиторию. Но критики озабочены демократией в Украине.

Украина – пшеничное посредничество проваливается. Кремлевский шантаж: снять санкции

Норвегия поставила Украине 22 гаубицы

Лавров готов к разговору, но заявил, что ответственность за дело с голодом несет Украина

Футбол: Ирландцы солидарны с Украиной, хотя Ирландия проигрывает

Россия расширяет контроль за территориями, которые она захватила

Великобритания

Financial Times приводит предупреждение ОЭСР о том, что экономический рост Великобритании будет худшим в G20, не считая России. Организация увязывает прогноз с влиянием высокой инфляции на расходы домохозяйств и высоким уровнем налогообложения.

«The Daily Telegraph» – «Украинское сопротивление наносит ответный удар в Херсоне»

Место взрыва в оккупированном Херсоне было близко к штаб-квартире марионеточного правительства и пользовалось популярностью у россиян

Украинские мирные жители, проживающие в оккупированном Россией городе Херсоне, взорвали кафе недалеко от штаб-квартиры марионеточного правительства, что, пожалуй, стало первым террористическим актом сопротивления на оккупированных территориях. По меньшей мере, четыре человека пострадали в результате взрыва в кафе, которое часто посещают российские военные. Это происходит на фоне растущих признаков движения сопротивления на территории Украины, контролируемых Москвой.

В России взрыв назвали терактом. Украинский военный чиновник заявил, что российские лидеры обедали в избранном кафе «с первых дней» оккупации.

«Сегодняшний взрыв показывает, что бой не прекратится ни на секунду, ни на минуту. Херсонская область [район] – это Украина», – добавил он.

Движение зарождающегося сопротивления в Херсоне расклеивает объявления о розыске местных лидеров, угрожающих российскому марионеточному режиму.

Это движение является большой головной болью для российских кафиров, которые пытаются установить постоянный контроль над новой территорией.

Россия управляла Херсоном железным кулаком в течение нескольких месяцев, и это, безусловно, является одним из самых больших достижений, достигнутых во время вторжения.

Но в последние недели сопротивление Украины на оккупированных территориях быстро выросло, и, как сообщается, его координирует Силы специальных операций (ССО), подразделение вооруженных сил Украины. Украинский источник сообщил, что они потратили время на подготовку местных жителей к действиям.

По словам местных жителей, движение сопротивления встревожило оккупационные силы в Херсоне, что привело к возобновлению репрессий против инакомыслящих. Один пожелавший остаться неизвестным мужчина рассказал The Daily Telegraph, что его задержали на три дня, избили, оскорбили и заставили снять пропагандистский ролик, в котором он отказывается от своей роли в силах территориальной обороны.

Его соседка описала момент, когда увидела, как его схватила на улице группа вооруженных людей.

«Его за руки затащили в машину и увезли, — рассказывает 18-летняя Настя. «Я почувствовал страх за него, что с ним будут делать и останется ли он вообще живым.

«Он не сопротивлялся, потому что на данный момент в нашем городе сопротивление или несогласие могут плохо кончиться. Похищения случаются очень часто. Похищают людей, выходящих на митинги, добровольцев или бойцов территориальной обороны».

Считается, что российские силы удерживают в плену сотни людей в Херсонской области.

Среди задержанных есть активисты, местные журналисты и военнопленные. Многие из них были вывезены российскими войсками в Крым, говорят источники.

По всему Херсону плакаты сопротивления были приклеены к зданиям и дорожным знакам. Настя сказала, что невозможно пройти по улице, не увидев хотя бы одного. «Они везде», – сказала она. «Это дает нам надежду».

«Мы найдем каждую мерзость, которая пытала наших людей в подвалах, стреляла ракетами или наводила артиллерийские удары. Здесь никогда не будет тебе покоя. Смерть оккупантам», — говорил один из них рядом с изображением скелета солдата. Другой сказал российским солдатам, что их ждет смерть, и сказал: «Херсон — это Украина».

Остальные показали карту России за подписью «Русский паспорт изолирует вас от мира», видимо, имея в виду заявление назначенного Россией главы Херсонской области о том, что теперь все жители области могут подать заявление на получение российского гражданства.

Сообщается, что российским войскам было разрешено стрелять по мирным жителям и уничтожать автомобили у блокпостов в Херсонской области, заявило Южное оперативное командование Украины.

Они говорят, что это свидетельствует о растущем страхе перед украинским сопротивлением в регионе и отражает все больше драконовских мер, которые вводят российские для сохранения контроля.

Кремль сделал шаги по подрыву украинской идентичности, например, введя российскую школьную программу, русский рубль и российские флаги, надеясь сделать Херсон образцом для своих долгосрочных целей на оккупированной Украине.

Настя сказала, что ситуация «всегда напряженная», а население Херсона «всегда под контролем».

«Здесь ты как пешка, тобой управляют, как хотят», – сказала она.

Местные жители описывают ужасные условия жизни в районе, где запасы продовольствия и медикаментов истощаются.

Жительница соседнего села Елизавета Бачурина сказала, что «с каждым днем ​​становится только хуже и хуже» и что россияне живут среди нас.

Власти России в Херсоне также бросают вызов военным успехам в регионе. По словам военных аналитиков, украинские силы достигли территориального продвижения, что заставило Россию перераспределить свои силы от Запорожья в регион для усиления войск.

The Guardian предупреждает, что резкий скачок цен на горючее в сочетании с «ужасным экономическим прогнозом» аналитического центра ОЭСР разрушил надежды господина Джонсона на то, чтобы свергнуть то, что она называет «его беспокойной премьерской должностью». В нем говорится, что опасения, что Британии грозит длительный период стагфляции в стиле 1970-х годов, усилились на фоне новых доказательств разрушительного влияния российской войны в Украине на экономический рост и стоимость жизни.

Европа

Италия. Corriere della Sera – «Авто на бензине и дизеле останавливаются»

«Продажи загрязняющих окружающую среду автомобилей заблокированы с 2035 года»

Есть две главные статьи.

«Общий путь с Европой».

«Украина – пшеничное посредничество проваливается. Кремлевский шантаж: снять санкции».

«La Stampa» – «Пакт Драги-Макрона: больше средств на борьбу с кризисом»

«На ужине в Елисейском дворце премьер-министр и президент Франции настаивают на восстановлении власти ЕС»,

«Лавров в Анкаре не находит согласия на пшеницу».

ФАО: продовольственная чрезвычайная ситуация, которой раньше не было» – это тупиковая ситуация.

Газета «La Repubblica» — «Зеленая повестка дня раскалывает ЕС»

«Черный дым на пшенице. ООН: «Переговоры снова»».

«Il Fatto Quotidiano» – Уставший Зеленский теперь обдумывает отступление

■ Об этом пишет «Нью-Йорк Таймс», рассказывая о проблемах Киева. В Турции снова открывается окно для переговоров (сразу заблокировано Кулебой), а Норвегия и Испания посылают другое оружие. А Мадрид рискует правительственным кризисом

От переговоров в Анкаре исходит проблеск надежды на возобновление переговоров между Россией и Украиной о прекращении огня. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с журналистами со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Эти двое настроены осторожно оптимистично.

Однако их настроения гасят сообщения: мировой пшеничный кризис — следствие «российской агрессии», а не «антироссийских санкций». Слова в Твиттере министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы усиливают неизвестный фактор по отношению к Украине: «Путь России к столу переговоров проходит через поражения на поле боя. Москва определяет нашу просьбу об уходе в тыл от 24 февраля как «несерьезную»: это значит, что она по-прежнему сосредоточена на войне, а не на дипломатии».

ПОРТ БЕРДЯНСК, занятый россиянами, снова открыт после разминирования: первые корабли, загруженные зерном, могли уйти в течение недели. А оккупированные русской армией украинские территории в районе Запорожья уже поставляют зерно на Ближний Восток. Украина, однако, осуждает воровство своей пшеницей российской стороной. Выступая перед Европарламентом, председатель Совета Руслан Стефанчук сказал: «Россия говорит, что хочет предотвратить глобальный голод, но крадет запасы зерна. Тот, кто нанес столько ущерба, должен их возместить».

Кулеба также не ожидает ничего хорошего для Украины от саммита НАТО в Мадриде 28-30 июня, куда пригласили Киев. «У меня нет больших надежд, если не на удивление, то даже на безопасность Черного моря». На фронте присоединения Финляндии и Швеции Атлантический альянс является заложником президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в Стокгольмском парламенте есть «террористы»: именно поэтому Анкара будет продолжать выступать против вступления двух стран в НАТО. НАТО – это организация безопасности, а не организация, поддерживающая терроризм. Пока выступления лидеров террористов транслируются шведским государственным телевидением, мы не можем сказать им: «Входи, вступай в НАТО». То же и с Финляндией. «На местах Россия кажется все ближе к достижению своей цели – оккупации Донбасса, юго-востока Украины, земель заводов и угольных шахт.

В центре боевых действий остается Северодонецк. Ставки высокие: взяв его, президент России Владимир Путин поразит одну из своих целей, напротив защищая его, президент Украины Владимир Зеленский докажет, что сопротивление побеждает. The New York Times пишет, что Северодонецк ставит перед Зеленским дилемму: уйти, подарив русским второй важный символический успех после взятия Мариуполя, или сопротивляться, но истощая свои силы и терпя их большие потери которому россияне хотят занять город до завтрашнего дня, 10 июня. Идут ожесточенные бои, бьемся за каждую пядь. Дорогу Лисичанск-Бахмут российские войска не контролируют, но ведут сильный огонь… Украинский губернатор Сергей Гайдай предполагает, что украинские войска должны «выйти» из Северодонецка, потому что «нет смысла» оставаться в городе, «которое Россия сравняет с землей». Войска Киева по-прежнему контролировали бы периферию».

На спутниковых снимках видно, что в результате российских бомбежек в городе и Рубежном были разрушены две больницы. На крыше Северодонецкого объекта висел большой красный крест. В Рубежном кроме больницы сравняли с землей фармацевтическую компанию и прилегающие к ней здания.

По словам Зеленского, «в Украине уже погибли более 31 тысячи российских солдат. С 24 февраля Россия ежедневно теряла почти 300 своих солдат в совершенно бессмысленной войне. Настанет день, когда потери даже для России превысят допустимый предел».

Источники в российских спецслужбах сообщают, что более тысячи украинских сданных в Мариуполе военных и иностранных наемников переданы в Россию для допроса. Украинский конфликт имел исторический резонанс вчера в Страсбурге в Европарламенте: Стефанчук попросил депутатов Европарламента «жесткое «да» кандидатуре украинского президента».

Германия. «Der Tagesspiegel» – «Лавров обвиняет Киев в зерновой блокаде»

Анкара – В споре о блокаде украинского зерна в портах на Черном море Россия отрицает любую ответственность. Во время визита в Турцию министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил в этом Украину. Киев отказывается разминировать свои порты или иначе пропускать корабли, сказал Лавров после встречи со своим коллегой Мевлютом Чавушоглу.

«Мы готовы обеспечить безопасность судов, выходящих из украинских портов», — сказал Лавров. Однако Украина не готова разминировать Одесский порт. Как только дорога будет расчищена, «российский флот будет там», — сказал спикер Одесской областной администрации Сергей Брачук.

Заголовок анонс на лого издания: «Все сделано правильно? Ангела Меркель и ее политика по отношению к России»

«F.A.Z» – Колонка справа – «Храбрый канцлер»

Намного ли поумнели после этого выступления Ангелы Меркель? Теперь мы знаем, что в 2008 году канцлер была против перспективы НАТО для Украины, потому что она боялась, что Россия может почувствовать вызов и война может разразиться раньше. Мы также узнали, что Украина в то время была в другом состоянии, чем сегодня: разделена, нестабильна, пронизана коррупцией. И мы знаем, что переговоры с Владимиром Путиным дали стране время подготовиться к эскалации, которую Меркель хотела предотвратить, но которая все равно наступила.

Впрочем, все это мы знали заранее. Мы были бы мудрее, если бы знали, почему Запад только сейчас пытается найти средства, посредством которых Украина может противодействовать этой эскалации. Мы также были бы мудрее, если бы знали, когда проницательность Меркель побудила ее действовать: «Это единственный язык, который понимает Путин». Потому что «речь», военного сдерживания, явно не произнесена. Было ли это из-за партнера Меркель по коалиции, СДПГ, которая не хотела покупать вооруженные беспилотники?

Мы теперь тоже знаем, как это было в 2007 году с путинским лабрадором, который должен был запугать «храброго канцлера». Мы знаем, что такое пятинедельный отпуск на Балтийском море и почему эпоха Возрождения была так важна. Эти 16 лет – ужасно долгий срок. Мы знаем, что Меркель знает, что общественность вряд ли может испытывать более одну серьезную проблему. Что канцлер должен работать над более чем одним важным вопросом. Что кричащий неправ. Что Меркель доверяет федеральному правительству. (Что бы она сказала о Шредере?) Что она никуда не звонит, чтобы вмешаться. И что она не будет извиняться.

Все это мы подозревали давно. Теперь мы точно знаем.

Колонка слева: «Норвегия поставила Украине 22 гаубицы»

Норвегия поставила Украине 22 самоходных гаубицы M109 вместе с оборудованием и запасными частями. Об этом сообщило министерство обороны Норвегии. Гаубицы, судя по всему, уже прибыли в Украину и действуют. Обучение украинских военнослужащих обращение с гаубицами проходило в Германии, говорится в сообщении ведомства. Развитие войны в Украине показывает, что теперь необходимо доставлять тяжелые материалы и системы вооружения, заявил министр обороны Норвегии Берн Арильд Грамм.

«Südwest Presse» – «Роль его жизни»

Президент Украины – защитник свободы. Бывший актер и комик привлекает своими выступлениями многомиллионную аудиторию. Но критики озабочены демократией в Украине.

Украинский политолог Стефан Шолль

Многие скептически относились к бывшему комику Владимиру Зеленскому после его избрания. Сейчас все по-другому.

Владимир Зеленский не боится повторяться. В прошлую пятницу он снова стоял перед своим киевским офисом с ближайшими соратниками, как это было в ночь на 26 февраля, когда российские ударные отряды беспокоили столицу. В это время президент Украины 31 секунду говорил в камеру своего смартфона: «Мы все здесь. Мы защищаем нашу независимость и нашу страну. Так и останется». В этот раз это длилось 35 секунд: «Мы сто дней защищали Украину. И мы победим.

Зеленский отмечает свое присутствие как подвиг. И не без причины. 26 февраля падение Киева казалось делом нескольких дней, из России пришли сообщения о том, что украинский президент уже скрылся за границу и западные правительства предложили ему убежище. Его резкий отказ Вашингтона: «Мне нужны боеприпасы, никаких попуток», разошлась по всему миру и стала одним из первых неприятных сюрпризов для Кремля, где от украинского сопротивления не ожидали особого. Сюрпризом также для многих украинцев стало то, что к 24 февраля рейтинг популярности Зеленского составил 25 процентов, за три дня – 91 процент.

Зеленский – человек рока на свободном Западе и особенно в Украине. Он имеет 6,3 миллионов подписчиков в Твиттере, и он обогнал Илона Маска по количеству читателей журналов Forbes и Time. Но критики озабочены демократией в Украине в условиях военного положения Зеленского.

Президент говорит и говорит перед телекамерами, на больших экранах перед форумами безопасности или кинофестивалями. И – очень систематически – перед парламентами. В Брюсселе, Вашингтоне, Берлине, Токио или Люксембурге. Кампания будет продолжена в Африке и Азии. Миллионы людей по всему миру слушали, как охрип его хорошо поставленный сценический голос, наблюдали, как он худел, отрастала черная щетина и краснели от усталости, когда он боролся со сном на пресс-конференциях.

Его посыл простой: он сравнил первые российские ракетные обстрелы с бомбардировкой Киева в начале гитлеровско-германской атаки в 1941 году и в то же время пожаловался: «Мы остаемся сами в оборонной борьбе за нашу страну. Кто хочет воевать с нами? Честно, не вижу. «Путин — жестокий завоеватель, Россия хочет уничтожить не только Украину, но и плюралистическую западную цивилизацию. Поэтому богатые страны Европы и Северной Америки должны поставлять оружие, лучшее оружие, еще большее оружие смелым украинским защитникам демократии и ее ценностей. В зависимости от страны, как он выступает, ему нужны совсем специальные вертолеты либо самоходные гаубицы.

Его сравнения иногда искажены, он преувеличивает, например, нет доказательств ограбления русскими двухсот тысяч украинских детей, о чем он сокрушается. Но его рассказ работает. Еще потому, что его зрители уже видели тысячи изображений разрушенных украинских городов, российских танков в украинских городах, беглых, раненых, убитых украинских мирных жителей.

Бывший клоун проповедует кровь и слезы

По данным Guardian, выступления Зеленского готовит небольшая команда. Тему и цель ставит президент сам, а выступления пишет журналист Дмитрий Литвин, которому всего 38 лет, а часто редактирует заместитель главы администрации президента Андрей Сибирь. Последнее слово за Зеленским. И Говорящий Зеленский кажется реальным. Еще один сюрприз. Зеленский, юрист по образованию, впоследствии прославился как телевизионный комик, бывший клоун, теперь проповедующий кровь и слезы.

Киевский интеллигент, либеральный и вместе с тем национал-патриотический, Зеленский долгое время считался мирским политиком, очень близким к великому враждебному соседу. В действительности он много лет выступал в Москве. В 2012 году за два года до присоединения Крыма к России он даже сыграл инфантильного Бонапарта в российско-украинской комедии «Ржевский против Наполеона», чей марш на Урал проваливается из-за собственного любовного безумия. Персонаж был настолько глуп, что теперь даже кремлевская пропаганда ничего не может с ней поделать. С 2015 по 2019 год Зеленский играл молодого учителя истории в украинском сериале «Слуга народа», который случайно становится президентом и объявляет войну коррумпированному истеблишменту. Однажды смущало то, что сам Зеленский выиграл президентские выборы сразу после этого.

Но герои Зеленского, даже Наполеона, были мягкими персонажами.

Даже верховный главнокомандующий украинскими вооруженными силами, возможно, роль своей жизни играет не как воин, а тем более как генерал. Больше похоже на милого учителя истории, которому пришлось стать самым высоким главнокомандующим.

Зеленский тих, он не угрожает и не хвалится, как его коллега Владимир Путин. Но его слова поражали, часто болезненно. Он спросил у богемной публики Каннского кинофестиваля, видели ли они разбомбленный Мариупольский городской театр. «Кстати, это очень похоже на театр, где вы сейчас находитесь. Там простые люди, обычные мирные жители скрывались от обстрелов. На асфальте перед театром прописными, очень хорошо заметными буквами было написано: «Дети».

Фактический и эмоциональный элементы в выступлениях Зеленского хорошо сбалансированы, заявил порталу nv.ua бывший министр иностранных дел Павел Климкин, фактически выступающий против оппозиции. Речи главы государства изменят методы будущей дипломатии. Зеленский — главный пропагандист и закупщик тяжелого вооружения, признающие и военные, ранее скептически относившиеся к неслужившему человеку. «Он хорошо справляется со своей задачей, – говорит командир роты. Но если бы Зеленского не было, это сделал бы кто-то другой. «Мы должны выиграть войну».

Но то, что он остается в стороне от воинственных повседневных дел их вполне устраивает. Зеленский никак не считается гигантом по компетенциям в Украине. Он стал президентом с заявленными целями установления мира на Донбассе и прекращения коррупции. Без реального успеха. «Сам Вова не ворует», — заявил порталу «Украинская правда 2020» чиновник. Низшие слуги народа продолжали цинично обдирать. А силовики Вадима Карасева горько шутили, что объявленный пацифист и его команда не раз шли на огромные уступки россиянам, но поспешно отказывались от них после первых внутрироссийских протестов. Вот почему Путин бурлил.

Никто не спрашивает, почему враг оккупировал 20 процентов территории Украины, почему так быстро упали Херсон и Бердянск, — говорит политолог Вадим Карасев. «Критики нет, в ежедневном телемарафоне появляются только ведущие ведущие». «Это бессмысленно, – говорит коллега Карасева Игорь Рейтерович. Уполномоченный по правам человека Людмила Денисова только что была уволена за якобы распространение непроверенных новостей об изнасиловании российскими солдатами. Но Денисову считали слишком независимым, а ее увольнение — политически мотивированным. «Украина защищает демократические ценности на поле боя, – говорит Карасев, – но она должна обеспечить, чтобы они работали и в условиях военного положения. Теперь мы больше похожи на военно-бюрократическую автократию».

По словам Рейтеровича, к концу мая популярность Зеленского упала до 70 процентов. Все равно удивительно по украинским меркам. По словам Райтеровича, команда Зеленского уже планирует досрочные выборы сразу после мирного соглашения, чтобы воспользоваться этим. «Но это будет в рамках действующего права». Глава государства ошибается, но не бонапартист.

Пафос Зеленского антиавтократичен. «Человецкая ненависть уходит, диктаторы умирают и власть, которая была отнята у народа, возвращается к ним», — процитировал Зеленский комика Чарли Чаплина и его фильм «Великий диктатор» 1940 года в нескольких выступлениях в отличие от своего противника, на первый взгляд неприметный парень , который совсем походил на героя». Похоже, Зеленский говорит о себе. «Но это был герой.» Кажется, Зеленский хотел бы быть как Чарли Чаплин.

Критики нет, в ежедневном телемарафоне появляются только лояльные власти модераторы.

Австрия. «Der Standard» — «Турецко-русская гармония вопреки угрозе голода»

Подпись под фото: «Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу появились на встрече в Анкаре в хорошем настроении. Главной темой стала блокада Россией украинского зерна в черноморских портах. Лавров показал, что готов к разговору, но также заявил, что ответственность за спор несет Украина. Страна, на которую напала Россия, является одним из крупнейших экспортеров зерна в мире, и если его не решить, в Африке и на Ближнем Востоке возникнет кризис голода.

Ирландия. «Irish Examiner» — «Футбол – это один язык», но беды Ирландии продолжаются

«Irish Times» – «Поддерживают солидарность с Украиной, когда Ирландия проигрывает»

Украинские болельщики отмечают победу на трибунах после того, как их команда обыграла Ирландию со счетом 1:0 в матче Лиги наций УЕФА на стадионе «Авива». Сначала перед матчем под гимн Украины в знак солидарности с посетителями многие зрители размахивали сотнями синих и желтых флагов.

Турция. «Daily Sabah» — «Турция призывает Россию выполнить соглашения по Сирии»

Сирия должна быть очищена от террористических группировок, заявил министр иностранных дел Чавушоглу на встрече со своим российским коллегой Лавровым и призвал Кремль выполнить свои обязательства, поскольку Анкара готовится начать операцию по региональной стабильности и безопасности.

Колонка: «Русская атака восстановилась на востоке, Зеленский обещает вернуть территорию»

Колонка: «План экспорта зерновых в Украину обоснован, заявила Турция после встречи с Россией»

Азия

Япония. «The Japan Times» – «ПОСТОЯННАЯ БОРЬБА»

Подпись под фото: «Украинские войска во вторник ремонтируют танк на востоке Донбасса. Произошли ожесточенные уличные бои, поскольку силы страны пытались удержать позиции, а президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть территорию России».

США

«NYT» – «Россия расширяет контроль за территориями, которые она захватила»

Усилия по обеспечению «сухопутного моста» в Крыму

Пока Россия обстреливает восточную Украину тяжелой артиллерией, она укрепляет свою хватку на юге, утверждая, что восстановила дороги, рельсы и жизненно важный пресноводный канал, способный помочь ей претендовать на постоянное господство над регионом.

Расширение российской инфраструктуры на оккупированный юг может позволить Москве укрепить «сухопутный мост» между Россией и Крымом и продолжить усилия по установлению контроля путем введения российской валюты и назначения доверенных лиц.

Министр обороны России Сергей К. Шойгу заявил во вторник, что военные в сотрудничестве с РЖД отремонтировали около 750 миль пути на юго-востоке Украины и создали условия для движения транспорта из России через восточный украинский регион Донбасса в оккупированный регион. территория в Херсоне и в Крыму.

Господин Шойгу также сообщил, что вода снова поступает в Крым по Северо-Крымскому каналу — важному источнику пресной воды, который Украина перекрыла в 2014 году после аннексии полуострова Кремлем. Господин Шойгу заявил, что теперь открыто автомобильное движение между «континентальной» Россией и Крымом.

Утверждение господина Шойгу о восстановленных дорогах и железных дорогах не могли быть немедленно проверены.

Спутниковые снимки, пересмотренные The New York Times, показали, что вода текла по частям канала в Крыму, которые были сухими до марта. Российские инженеры взорвали засор в канале в конце февраля, через несколько дней после вторжения российских войск в Украину. Украинские официальные лица не сразу комментировали среду.

Северо-Крымский канал, чудо инженерной мысли длиной 250 миль, построенное при Советском Союзе, направлял воду из украинской реки Днепр на засушливый Крымский полуостров, пока президент Владимир Путин не захватил его в 2014 году.

После аннексии Крыма Украина сбросила в канал мешки с песком и глиной, чтобы воспрепятствовать российским оккупантам воспользоваться ценной пресной водой.

Вместо течения в Крым канал использовался для орошения бахчевых полей и персиковых садов в Херсонской области на севере.

Украинские официальные лица заявили, что отключение воды было одним из немногих находящихся в их распоряжении рычагов, позволяющих причинить боль России без применения военной силы.

Для Кремля блокировка представляла собой досадную и дорогостоящую инфраструктурную проблему, поскольку жители Крыма страдали от хронической нехватки воды и периодических перекрытий крана.

Когда в прошлом году Путин сосредоточил войска на границе с Украиной, некоторые аналитики предположили, что канал был одним из призов, которых хотел Кремль.

Подготовил Сергей ЧЕРНЯВСКИЙ