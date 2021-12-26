Первые мэры Одессы: кем они были и как управляли городом? Часть вторая

Хотя Петр Крыжановский был избран на полный срок, руководил городом он всего восемь месяцев. Он отказался от должности, так как «тяжесть условий общественной службы превзошла все его ожидания». Крыжановскому удалось нормализовать водоснабжение города, а кроме того, он разработал и предложил ввести в действие правило, по которому с должников можно было бы взыскивать деньги в административном порядке. Однако его не поддержали — это вызвало «всеобщее возмущение, как в думе, так и в обществе».

Крыжановский был коллежским асессором, товарищем председателя одесского окружного суда, депутатом одесской городской думы, главой театральной комиссии и почетным мировым судьей Одессы.



В 1905 году его избрали городским головой еще раз, но обстановка в городе была напряженной, постоянно происходили погромы, поэтому ровно через пять месяцев Крыжановский сложил с себя полномочия мэра, а потом отказался быть даже депутатом думы.