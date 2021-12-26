Первые мэры Одессы: кем они были и как управляли городом? Часть вторая
Подготовила: Ирина Сорокина • Время чтения: 8 минут
Источники: odesskiy.com; migdal.org.ua; Википедия; viknaodessa.od.ua; zaodessu.com.ua; od.vgorode.ua
За более чем 200-летнюю историю Одессой руководили люди из разных слоев общества. Среди них были купцы и юристы, дворяне и даже выходцы из крестьян.
«Одесская жизнь» продолжает рассказывать о тех, кто заботился о процветании Одессы, благодаря кому она стала самым колоритным и веселым городом империи. Наша задача — рассказать о тех городских головах Одессы, имена которых вспоминают незаслуженно редко.
1833-1848 годы
Купцы Новиковы: мэр-отец и мэр-сын
Купец первой гильдии Илья Новиков приехал в Одессу из Брянска в самом начале XIX века. Он получил участок земли в районе улицы Канатной и построил там известную в Одессе канатную фабрику, а позже открыл торговый дом. Фактически Новиков стал основателем массового производства пеньки и канатов в нашем городе. В 1833 году он был избран городским головой. При нем был построен каменный мост через Карантинную балку на современной улице Почтовой, также Новиков состоял попечителем Архангело-Михайловской церкви.
Один из сыновей Ильи Новикова, Яков, принимал участие в строительстве новых корпусов Ришельевского лицея и также избирался городским головой. Он занимал эту должность с 1845 по 1848 год. В 1837 году сыновья Новикова получили звание почетных граждан Одессы. Сын Якова Александр был советником коммерции и в свое время также исполнял обязанности городского головы.
1857-1860 годы
Яков Гари: разрабатывал городское положение
Яков Гари был потомком купца первой гильдии — его предок еще при Ришелье открыл в Одессе известный торговый дом Гари. Время, когда он начал руководить Одессой, было тяжелое — за год до этого окончилась Крымская война, которая отразилась и на жизни нашего города. При правлении Гари Одесса очень быстро начала развиваться: оживилась торговля, снова стали приезжать иностранные коммерсанты, открывались новые учебные заведения. И хотя заслуга в этом была не только Гари, ему принадлежала не последняя роль.
В 1859 году Якова Гари избрали членом комитета по созданию нового городского Положения. Документ разрабатывали несколько лет и утвердили весной 1863 года.
1860-1863 годы
Семен Яхненко: отказался от жалованья мэра
Семен Яхненко происходил из крепостных крестьян, но его предприимчивый предок сумел найти деньги, чтобы купить свободу. Яхненко стал купцом первой гильдии и сахарозаводчиком, принимал активное участие в деловой и общественной жизни.
Когда он стал городским головой, город начал стремительно перестраиваться и превращаться в «южную столицу» империи. В городе появились мостовые, газовое освещение, а жители были обеспечены качественной питьевой водой. Яхненко очень не любил иностранных предпринимателей, считая, что нужно воспитывать отечественные кадры. Поэтому на свои средства он забетонировал и обустроил ливневыми стоками площадь перед думой, и ему это обошлось на треть дешевле, чем предлагали иностранные специалисты. Кроме того, городской голова был настолько бескорыстен в своей работе, что даже отказался от жалованья мэра.
Дочь Семена Яхненко была замужем за революционером Андреем Желябовым. Когда Яхненко узнал, кем оказался его зять, с ним случился удар.
Ранее мы уже рассказывали о первых мэрах Одессы в первой части нашего проекта, посвященного городским руководителям, имена которых были незаслуженно забыты.
1863 год
Алексей Пашков: построил церковь
Купец Алексей Пашков занимал кресло городского головы очень недолго — до тех пор, пока не было принято новое городское Положение. До своего избрания мэром Пашков много лет заседал в думе в качестве депутата, и после того как освободил место мэра, он вернулся к депутатским обязанностям. В первом заседании думы после введения нового городового Положения Пашков уже принимал участие как старшина купеческого разряда.
Пашкова избирали на должность мэра еще раз — в 1867 году, после того как закончился срок избрания Семена Воронцова и тот отказался продолжать службу. Однако Пашков не пожелал снова садиться в мэрское кресло, и пост городского головы вместо него занял Николай Новосельский.
Во дворе коммерческого училища, которое находилось на улице Преображенской, Алексей Пашков на свои средства построил церковь Александра Невского.
1863-1867 годы
Семен Воронцов: сделал Одессу самостоятельной
Семен Воронцов, сын генерал-губернатора Михаила Воронцова, на посту городского головы сделал для города не меньше, чем его отец. При нем в Одессе появилось настоящее городское самоуправление, когда одесситы сами решали, как им жить. Кроме того, Семен Воронцов многое сделал для благоустройства Одессы.
Когда закончился его срок на посту мэра, одесситы хотели, чтобы Воронцов продолжил руководить городом, однако он отказался. Он стал первым президентом Одесского общества изящных искусств, помогал археологическим изысканиям под Одессой.
Семен Воронцов был последним представителем фамилии, и с его смертью в мае 1882 года род прекратил свое существование.
1897 год
Петр Крыжановский: хотел «прижать» должников
Хотя Петр Крыжановский был избран на полный срок, руководил городом он всего восемь месяцев. Он отказался от должности, так как «тяжесть условий общественной службы превзошла все его ожидания». Крыжановскому удалось нормализовать водоснабжение города, а кроме того, он разработал и предложил ввести в действие правило, по которому с должников можно было бы взыскивать деньги в административном порядке. Однако его не поддержали — это вызвало «всеобщее возмущение, как в думе, так и в обществе».
Крыжановский был коллежским асессором, товарищем председателя одесского окружного суда, депутатом одесской городской думы, главой театральной комиссии и почетным мировым судьей Одессы.
В 1905 году его избрали городским головой еще раз, но обстановка в городе была напряженной, постоянно происходили погромы, поэтому ровно через пять месяцев Крыжановский сложил с себя полномочия мэра, а потом отказался быть даже депутатом думы.
1905-1909 годы
Василий Протопопов: пользовался уважением за честность
Протопопов более четверти века был адвокатом и много лет старшиной присяжных поверенных. Он пользовался уважением одесситов, так как был честным человеком и неподкупным юристом. Протопопов был вице-президентом общества изящных искусств, председателем «Общества отбывших наказание и бесприютных», гласным городской думы. В то время, когда он занял пост городского головы, октябрьским манифестом были легализованы разные партии и союзы. Руководить городом в таких условиях было крайне трудно, кроме того, дефицит городского бюджета составлял огромную сумму. В конце концов, из Петербурга пришло указание объявить дополнительные выборы на 1907-1909 год.