Новости Одессы и Одесской области

Первую в стране авиапочту создал Артур Анатра

Первую в стране авиапочту создал Артур Анатра

24 февраля 1918 года состоялся первый в России почтовый перелет по маршруту Одесса – Екатеринослав (Днепр).

Осуществил этот авиарейс летчик-инструктор завода «Анатра» поручик Алексей Туренко на самолете системы «Анатра-Анасаль». По профессии Туренко был военным летчиком. Он получил образование в Александровском военном училище в Москве, проходил обучение в военно-авиационной школе в Гатчине, стажировался во Франции. После революции служил инструктором в школе воздушного боя, которая находилась в Люстдорфе. Погиб Туренко в 1919 году, возвращаясь из авиаразведки.

Отправной точкой первого почтового полета стал одесский Школьный аэродром, который с 1908 года находился в собственности Артура Анатры. Владелец авиазавода давно вынашивал планы создания воздушной почты с использованием бипланов собственной конструкции.

Вообще-то Туренко отправился из Одессы в Екатеринослав по другому поводу – сделать заказ «на металлические изделия Брянскому заводу», но обратную дорогу он проделал уже с корреспонденцией на борту. В екатеринославской газете даже было напечатано сообщение о «почтовом полете»: «Всех, кто желает отправить почту в Одессу, милости просим в гостиницу «Астория». Плата за место – два руб­ля, время в пути 3 часа 45 минут».

О том, что буквально на днях в Одессе состоится первый почтовый полет «на далекие расстояния», идея которого принадлежала владельцу завода аэропланов Артуру Анатра, пресса сообщала еще в начале февраля. Если бы все сложилось удачно, Анатра собирался открыть несколько почтовых авиалиний для доставки почты в ближайшие к Одессе города.

Кстати, в этом же году Артур Анатра пытался организовать в Одессе службу авиатакси. Планировалось, что самолеты будут доставлять пассажиров из центра города до Большого Фонтана и обратно. Для этого было выделено пять аэропланов. Если верить источникам, полет до места назначения продолжался около трех минут.

 Источники: grad.ua; kraeved-gatchina.de, Википедия

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