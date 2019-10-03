Перезагрузка одесской власти: что происходит на политической арене региона?

Президент Владимир Зеленский начал свою деятельность на главном посту в государстве с обновления правящих кругов: распустил Верховную Раду, назначил новых руководителей силовых структур, а теперь принялся и за местную власть. Первым, по инициативе Президента, покинул свой пост бывший мэр Киева Виталий Кличко. Сейчас ходят слухи о том, что очередным претендентом «на вылет» стал одесский городской голова Геннадий Труханов. Кроме того, вся Одесская область по-прежнему остается «обезглавленной». Ключевые посты, в том числе губернаторское кресло, все еще остаются вакантными. Будут ли досрочные выборы в нашем городе, когда назначат губернатора и что об этом говорят эксперты?

ОТКУДА ИНФОРМАЦИЯ?

В настоящее время в Верховной Раде находится законопроект «О столице Украины – городе-герое Киеве». В нем указана дата внеочередных выборов киевского мэра и депутатов столичного горсовета — 8 декабря.

В связи с этим в политических кулуарах появились слухи о том, что вместе со столицей обновят своих глав и другие украинские города-миллионники – Харьков, Днепр и Одесса.

ЕСТЬ ЛИ ДЛЯ ЭТОГО ОСНОВАНИЯ?

Действующее законодательство позволяет депутатам Верховной Рады распустить местную власть. Но для этого в настоящий момент нет юридических оснований. «В Законе Украины о местных выборах и в Законе о статусе депутатов местных советов перечисляются случаи, в которых могут проводиться досрочные местные выборы. Но ни один из них не подходит к ситуации в Одессе», – отмечает политический эксперт Ярослав Католик.

Увольнять же досрочно городского голову не уполномочены ни Президент, ни Верховная Рада, так как это выборная должность. Это констатирует и глава Одесской областной организации «Комитет избирателей Украины» Анатолий Бойко:

– Теоретически мэра можно лишить гражданства или признать за ним уголовную ответственность. Однако для этого необходимо иметь веские основания. Формально Труханова увольнять пока не за что: его можно только заставить уйти «условно добровольно».

ПОЧЕМУ С ОДЕССОЙ ТАКОЙ НОМЕР МОЖЕТ НЕ ПРОЙТИ?

По мнению Ярослава Католика, команда Зеленского однажды уже обожглась на одесском регионе, не учтя его специфику. Президент попытался назначить губернатором области Андрея Андрейчикова. Однако одесситы не приняли его кандидатуру.

– Зеленский получил медийный скандал, и чтобы не накалять ситуацию, объявил в Фейсбуке непонятный конкурс на пост одесского губернатора. Это больше похоже на попытку уйти от пиар-удара и заморозить на некоторое время ситуацию, пока не будет найдена подходящая на этот пост кандидатура, – отмечает Ярослав Католик.

КАК МОЖЕТ РЕШИТЬСЯ ВОПРОС С ГУБЕРНАТОРОМ?

По мнению Ярослава Католика, губернатора могут назначить «под шумок» местных выборов, и это облегчит задачу Зе-команде. Местные выборы перетянут на себя внимание людей, и вряд ли кто-то будет разбираться с кандидатурой нового губернатора, да и времени на это уже не останется.

КОМУ И ЗАЧЕМ НУЖНЫ ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ?

В максимально быстрой смене местной власти заинтересованы Президент и его команда. Для них декабрь – оптимальное время для проведения внеочередных выборов в местные советы. К этому времени «Слуга народа» еще не растеряет кредит доверия украинцев, и у Зеленского будет возможность провести своих людей в органы местной власти.

В апреле же его рейтинг может существенно снизиться: на это повлияет отопительный сезон. Эксперты прогнозируют, что обещанное Зеленским снижение тарифов не произойдет, и к весне украинцы разочаруются в новом Президенте. Поэтому проводить внеочередные выборы Зеленскому выгодно именно в начале зимы.

ВЕЛИКА ЛИ ВЕРОЯТНОСТЬ ДОСРОЧНЫХ МЕСТНЫХ ВЫБОРОВ?

Политолог Николай Спиридонов считает, что для Киева вероятность досрочных выборов составляет 50-60%, а для Одессы – около 40%. С другой стороны, для проведения досрочных выборов необходимы законодательное основание и время на подготовку.

– С каждым днем вероятность того, что выборы пройдут 8 декабря, все уменьшается. Предвыборная кампания должна стартовать не менее чем за два месяца, – отмечает Анатолий Бойко.

ЕСТЬ ЛИ У ТРУХАНОВА РЕАЛЬНЫЙ КОНКУРЕНТ?

Несмотря на то, что многие одесситы недовольны нынешней городской властью, у Геннадия Труханова довольно высокий уровень поддержки. К тому же формально сменить городского голову недостаточно: эта мера будет эффективной только при нескольких условиях.

Во-первых, одесситы должны доверять новому мэру. Во-вторых, у него должна быть команда, которая тоже завоюет симпатии горожан. В-третьих, у мэра и его команды должен быть план развития города.

Как показал пример с попыткой назначения губернатора, одесситы поддерживают не всякую инициативу «сверху». Вероятно, Зеленский учел этот урок, и поэтому не спешит с предложением нового одесского мэра. Эксперты считают, что в его команде пока просто нет кандидатуры, которая соответствовала бы всем этим условиям.

Таким образом, проведение досрочных местных выборов – вопрос пока не решенный. Юридических оснований для них нет, однако Президента и его команду, по-видимому, этот фактор не смущает: сейчас «Слуга народа» еще может использовать свое влияние и провести в местные советы своих людей. А возможно – «назначить» своих ставленников на посты мэров крупных украинских городов.

Автор – Дарья Пожарская

Фото: trassae95.com