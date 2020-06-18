Пенсионеры больше не будут платить налоги: при каких условиях?

Верховная Рада приняла, а Президент подписал изменения в закон №2166 «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование». Его главная цель — устранение дискриминации по ряду плательщиков.

Сразу стоит отметить, что это послабление касается не всех лиц пенсионного возраста.

Так, по новым нормам, пенсионеры, работающие сами на себя, полностью освобождены от уплаты ЕСВ. Это касается лиц, самозанятых в сфере науки, литературы, культуры и медицины. При этом эксперты считают, что законом «забыты» интересы работающих на предприятиях пенсионеров, которые при аналогичном праве смогли бы стать более конкурентными на рынке труда и восполнить нехватку рабочих рук.

После официальной публикации закона вступят в силу следующие изменения:

Запрещается двойное налогообложение граждан ЕСВ.

Закон теперь позволяет ФОПам-совместителям не платить ЕСВ. Сегодня сложилась такая практика, когда украинцы, которые являются физлицом-предпринимателем и одновременно зарабатывают себе на жизнь, будучи наемными работниками на каком-либо предприятии, дважды платят ЕСВ.

Освобождаются от уплаты ЕСВ самозанятые люди пенсионного возраста.

Закон освобождает от обязательства уплачивать ЕСВ пенсионеров, которые осуществляют независимую профессиональную деятельность. Это, как правило, нотариусы, адвокаты и т.д. Раньше самозанятые лица старше 65 лет платили налоги на общих основаниях. Теперь же закон исправляет эту дискриминацию и разрешает всем категориям пенсионеров, которые работают сами на себя, не платить ЕСВ.

— Они могут добровольно осуществлять оплаты ЕСВ, — уточнил глава Налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

При этом закон сохраняет неравенство между работающими пенсионерами. Так, если пенсионеры-предприниматели освобождены от уплаты ЕСВ, то за тех, кто продолжает работать наемными работниками, соцвзнос начисляется.

— Наемных работников это никак не касается. Наемный работник получает зарплату, он должен с нее платить ЕСВ, и ему осуществляется пересчет пенсии, даже если это пенсионер. Там совсем другие правила действуют, — пояснил Гетманцев.

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