Новости Одессы и Одесской области

Николай Зелинский: 162 года изобретателю противогаза из Одессы

Николай Зелинский: 162 года изобретателю противогаза из Одессы

Николай Зелинский — химик-органик, создатель научной школы, много лет работал в одесском университете. Он также известен как создатель активированного угля, отечественного топлива из углеводородов и изобретатель первого эффективного противогаза.

Детство и студенческие годы Зелинского

Родился Николай Зелинский 6 февраля 1861 года в Тирасполе, который в то время относился к Херсонской губернии. В 10-летнем возрасте Зелинский поступил в Тираспольское уездное училище, окончил его досрочно, и его приняли в классическую Ришельевскую гимназию в Одессе, сразу во второй класс. Позже Зелинский успешно сдал экзамены в Новороссийский университет на естественное отделение физико-математического факультета. 

В студенческие годы его больше других наук интересовала химия. Чтобы он мог самостоятельно заниматься вопросами синтеза, Зелинского командировали в качестве факультетского стипендиата в Германию — в Лейпциг и Геттинген, в лабораториях которых уделялось большое внимание исследованиям в области органической химии.

Знакомство с Менделеевым и недовольство царской политикой

В 1888 году молодой ученый вернулся в Одессу. Он успешно сдал магистерский экзамен и был зачислен приват-доцентом в университет, а через год защитил магистерскую диссертацию.

По инициативе Менделеева талантливого ученого пригласили в московский университет, однако в 1911 году, в знак протеста против царской политики в сфере народного просвещения, он покинул учебное заведение.

Создание универсального противогаза Зелинского

Универсальный противогаз Зелинского образца 1916 года

Универсальный противогаз Зелинского образца 1916 года

Когда началась Первая мировая война и немцы применили на фронте газы, ученый приступил к созданию противогаза, в котором применил угольный метод очистки воздуха. Так был создан знаменитый универсальный противогаз Зелинского.

После революции Зелинский продолжил научную и педагогическую деятельность, а его исследования составили целую эпоху в истории органической химии.

Умер ученый 31 июля 1953 года.

Солдаты на фронте в противогазе Зелинского

Солдаты на фронте в противогазе Зелинского

Источники: odessa-memory.info, Википедия

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить