Николай Зелинский: 162 года изобретателю противогаза из Одессы

Николай Зелинский — химик-органик, создатель научной школы, много лет работал в одесском университете. Он также известен как создатель активированного угля, отечественного топлива из углеводородов и изобретатель первого эффективного противогаза.

Детство и студенческие годы Зелинского

Родился Николай Зелинский 6 февраля 1861 года в Тирасполе, который в то время относился к Херсонской губернии. В 10-летнем возрасте Зелинский поступил в Тираспольское уездное училище, окончил его досрочно, и его приняли в классическую Ришельевскую гимназию в Одессе, сразу во второй класс. Позже Зелинский успешно сдал экзамены в Новороссийский университет на естественное отделение физико-математического факультета.

В студенческие годы его больше других наук интересовала химия. Чтобы он мог самостоятельно заниматься вопросами синтеза, Зелинского командировали в качестве факультетского стипендиата в Германию — в Лейпциг и Геттинген, в лабораториях которых уделялось большое внимание исследованиям в области органической химии.

Знакомство с Менделеевым и недовольство царской политикой

В 1888 году молодой ученый вернулся в Одессу. Он успешно сдал магистерский экзамен и был зачислен приват-доцентом в университет, а через год защитил магистерскую диссертацию.

По инициативе Менделеева талантливого ученого пригласили в московский университет, однако в 1911 году, в знак протеста против царской политики в сфере народного просвещения, он покинул учебное заведение.

Создание универсального противогаза Зелинского

Когда началась Первая мировая война и немцы применили на фронте газы, ученый приступил к созданию противогаза, в котором применил угольный метод очистки воздуха. Так был создан знаменитый универсальный противогаз Зелинского.

После революции Зелинский продолжил научную и педагогическую деятельность, а его исследования составили целую эпоху в истории органической химии.

Умер ученый 31 июля 1953 года.

Источники: odessa-memory.info, Википедия