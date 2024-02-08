Памяти Бориса Чубина: одесского вундеркинда, погибшего за свободу и независимость Украины

Увлекался робототехникой и знал три языка

В два года Боря мастерил из коробок космические корабли. Тогда же начал изучать английский язык. В пять лет увлекся изобретательством и начал осваивать немецкий. А в пятом классе взялся изучать китайский.

Родители записали Борю в кружок робототехники и программирования. Будучи подростком, он, уже зная в совершенстве несколько языков, кроме программирования, изучал макроэкономику и юриспруденцию.

Придумывал приборы для слабовидящих и приложения для смартфонов

Ученик 8-го класса Приморского лицея 14-летний Борис Чубин принял участие в Национальном конкурсе социальных проектов. Он представил свою разработку прибора для незрячих людей — iHelp. Устройство, напоминающее часы со встроенной системой GPS, должно было помочь людям с нарушением зрения ориентироваться в пространстве: предупреждать о препятствиях, определять сигнал светофора, распознавать номиналы купюр, прокладывать маршрут и с помощью голосового сигнала сообщать, где находится пешеход. Предусматривалась и тревожная кнопка: чтобы в случае опасности можно было вызвать экстренные службы.

За эту разработку, представленную на конкурсе «Инновационный прорыв», Борис Чубин был признан лучшим автором молодежного проекта. Киевские разработчики пообещали взяться за подготовку пробных образцов. А юному автору предложили пройти стажировку в бизнес-школе США и представить свою работу в Кремниевой долине.

Второй разработкой Бориса стало приложение для смартфонов, помогающее в работе садоводам.

Еще один проект — социальная сеть для слепых и слабовидящих с голосовым управлением и одновременным переводом на язык пользователя. Людям всего мира она предоставляла возможность знакомств, аудиобиблиотеку, аудиомагазин, разнообразные клубы.

Проект был представлен на конкурсе SAGE-2014 и принес автору еще одну победу.

На проект для защитников средств не нашлось

В 2014 году, продолжая учебу в лицее, Боря поступает в юридический колледж. Занимается там заочно. В то же время его приглашают учиться в элитную немецкую гимназию, специализирующуюся на экспериментальном обучении, — с возможностью работать в лабораториях, при поддержке ведущих немецких университетов. Администрация гимназии предоставила Борису грант на обучение и организовала проживание в принимающей семье. Но он отказался.

Пятнадцатилетний изобретатель считал своим долгом сделать все, чтобы помочь украинским воинам. И был убежден, что при современном развитии технологий Украине следует серьезно пересмотреть концепцию вооружения и обороноспособности.

Борис начал разрабатывать прибор, способный уменьшить человеческие потери во время наступлений. Для нового изобретения он использовал знания в области медицины, географии, топографии, физики, математики, логики, военного дела. Устройство должно было определять позицию противника и направление наступления. А также — дислокацию каждого украинского солдата: в случае ранения прибор должен был передать данные по спецканалам связи для выдвижения мобильной скорой помощи.

Этот проект Борис разрабатывал совместно с военными специалистами. Прибор мог бы быть готов за полгода. Но финансирования на эти цели, вероятно, не нашлось.

О форуме школьников и «неуправляемых депутатах»

Семикратный чемпион Украины по социальным инновациям, победитель престижных конкурсов Малой академии наук, в школе своими успехами Боря не хвастался, вспоминает его классный руководитель Элла Гаврюшенко. Остроумный, веселый, с кучей друзей, он всегда был готов помочь ребятам, и, конечно, давал списать.

В то же время считал, что успехов может добиться каждый. Просто для этого нужно заниматься.

И вместе со своей командой создал Форум социальных проектов среди учащихся Одессы. Учили здесь бесплатно. Новое креативное поколение преподаватели готовили на волонтерских началах. Учениками проектных менеджеров, финансовых аналитиков, программистов стали подростки 13-17 лет. Именно они в недалеком будущем должны были добиться прорыва Украины во всех отраслях: от открытий в сфере IT — до изобретения новых лекарств.

В 15 лет Борис разработал проект «Как управлять неуправляемыми депутатами». Планировал, став взрослым, баллотироваться в Верховную Раду и бороться с коррупцией.

Окончив школу, он поступил сразу в два высших учебных заведения: в Одесскую юридическую академию и Одесский экономический университет. Притом в оба вуза сразу на второй курс. Позже закончил бакалавриат юрфака Киевского университета имени Тараса Шевченко и магистратуру Института международных отношений. Собирался одновременно изучать банковское дело и международные отношения.

Позывной — «Фауст»

Завершив образование, Борис собирался стать госслужащим. Но для поступления на высокую должность не добрал одного балла. А в марте 2022 года ушел защищать Украину.

— Боря очень любил маму. Для него их отношения были чем-то святым, — говорит Элла Гаврюшенко. — Когда он принял решение отправиться на фронт, наверное, в первый раз пошел ей наперекор.

— Я его отговаривала. Поэтому сначала он патрулировал улицы Одессы. При его участии было задержано несколько диверсионных групп, — рассказывает мама Бориса Татьяна Чубина.

Затем он стал переводчиком для иностранных инструкторов. А потом отправился на фронт. Служил в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка. И уже сам инструктировал недавно мобилизованных солдат.

— Я его спрашивала: почему ты? — не скрывает Татьяна. — Почему, имея блестящее образование, такие перспективы, ты пошел солдатом воевать? А он отвечал, что их поколение оказалось достойнее и смелее многих. Поэтому теперь они нас защищают.

Через Бориса проходило почти 80% мобилизованных. Он их готовил к реальным боевым действиям — к каждому бою. И этим спас множество жизней. Сам ходил на задания со своими группами — в бой шел первым, вспоминают его боевые товарищи.

30 августа 2023 года Борис Чубин (позывной «Фауст») погиб под Авдеевкой. Ему было 24 года. По словам побратимов, он часто повторял слова героя Гете: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой».

Стипендия в память о сыне

В память о Борисе Чубине у входа в Приморский лицей установлена мемориальная доска.

— Мама Бориса учредила стипендию имени сына, — рассказывает Элла Гаврюшенко. — Присуждать ее будут тем, кто хочет внести вклад в науку, в развитие нашей страны — как Боря.

К процессу учреждения стипендии подключились друзья Бориса, его близкие люди.

— Мы решили провести конкурс социальных проектов среди школьников Одессы. Дети могут создавать, например, приложения экскурсий по Одессе или поддержки людей, требующих помощи, — рассказывает Татьяна Чубина. — Я хочу, чтобы каждая мать смогла сделать что-то, чтобы память о ее ребенке жила. Не закрывалась в своем горе. В Одессе много талантливых детей, которым надо помочь себя реализовать. И я хочу, чтобы именно таким образом память о Боре жила.

Здійснено за підтримки Асоціації «Незалежні регіональні видавці України» в рамках реалізації проєкту Хаб підтримки регіональних медіа. Погляди авторів не обов’язково збігаються з офіційною позицією партнерів