Озерам дельты Дуная вернули природный водообмен: в чем польза уникального проекта экологов? (фото)

Озера Картал и Кугурлуй стали частью экологического проекта по восстановлению природных процессов. Сквозь дамбу, которая разъединяла озера, теперь проложены трубы, диаметром 1 метр каждая, которые будут обеспечивать обмен и проток воды в водоемы.

«Часть мер, которые мы сейчас здесь выполняем, и выполняли раньше в других частях Картала направлены на то, чтобы вернуть природный режим и проследить как это повлияет на экосистему озер. Согласно всем прогнозам они должны восстановиться. Чем больше природных процессов мы вернем, тем ценнее эти территории будут», – объясняет Михаил Нестеренко, исполнительный директор общественной организации Ривайлдинг Украина.

Экологи поясняют, что когда-то все многочисленные озера дельты Дуная были связаны между собой, уровень воды мигрировал, обеспечивая тем самым природный обмен органических веществ, способствуя развитию флоры и фауны водоемов.

Но в 1960-1970 годы СССР взял курс на максимальное использование ресурсов для сельского хозяйства и орошения. Именно тогда практически все дунайские водоемы и поймы были отдамбованы. Земли использовали в основном для выращивания сельхозпродукции, а озера были превращены в водохранилища.

Водохранилище – это водоем с фиксированным уровнем воды, замкнутая система. Их наполняли водой, которую использовали на полив. Когда полив был обильным – все было хорошо, но в 1990-е годы полив резко сократился, озера остались замкнутыми в этих системах а все что вырастало в этих водоемах оставалось там же и падало на дно, тем самым заиливая озера. В природных условиях такого не должно быть.

Инициаторами и исполнителями этого проекта стали Измаильское управление водного хозяйства Бассейнового управления водных ресурсов рек Причерноморья и нижнего Дуная и общественные организации Центр региональных исследований и Ривайлдинг Украина.

Это был первый этап проекта, а второй этап продолжается этим летом. Будут расчищены наиболее проблемные участки природных проток Лузарс и Зарза, которые соединяют Картал с Кагулом и Дунаем. Также на протяжении 3,5 лет ученые будут проводить различные мониторинги – гидрологический, биологический и самое главное, мониторинг состояния рыбных ресурсов.

В дальнейшем, если данный эксперимент по возвращению озерам их природных связей окажется успешным, а ученые уверены, что так и будет, эту модель можно будет применить на больших водоемах региона Кагул, Кугурлуй, Катлабух, Ялпуг и Китай.

Чтобы закрепить данные намерения был подписан меморандум о сотрудничестве между общественной организацией Бассейновым управлением водных ресурсов рек Причерноморья и нижнего Дуная и общественной организацией Ривайлдинг Украина.

Фото: Юлия Сущенко

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.