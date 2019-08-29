Откуда запах из бойлера и как с этим бороться

Удобные и практичные бойлеры после нескольких лет эксплуатации могут предоставить неприятный сюрприз — специфический запах воды.

Это может быть как запах сероводорода, так и другие запахи, говорящие о неисправности устройства. Иногда при этом эксплуатировать бойлер просто опасно.

Вода пахнет медикаментами

Холодная вода в этом случае не будет подавать признаков тревоги, но если в горячей воде появился запах пластика или медикаментов, возможно, проблема в качестве водопроводных труб. Любой из этих запахов говорит о наличии в воде фенолов или формальдегидов, которыми можно серьезно отравиться.

Виной всему — дешевые китайские водопроводные трубы, которых полно на нашем рынке. К сожалению, от фенола не поможет никакой фильтр, поэтому некачественная труба просто подлежит замене.

Вода с запахом металла

Это, конечно, не так страшно, как формальдегиды, но может говорить о неисправности нагревателя. В каждом бойлере электрического типа установлен ТЭН, часть из которых защищена от коррозии магниевым напылением, а также напылением для защиты шва нагревательного бака. Со временем магниевое напыление разрушается. Отчасти это происходит из-за неправильной эксплуатации. Чтобы решить проблему, достаточно промыть бойлер или заменить анод.

Откуда сероводород в бойлере

Этот неприятный запах может появиться в том случае, когда бойлером не пользовались долгое время. При этом недостаточно прогревать в нем воду. Ее нужно полностью спускать. Источники запаха, как правило, микроорганизмы, но бороться с ними просто. Большинство из них не выживают при температуре выше 50 °С. Чтобы избавиться от запаха сероводорода, достаточно прогреть бак до максимальной температуры и спустить воду. Дезинфекция бака обычной белизной также дает хорошие результаты.

Что делать, чтобы не было неприятного запаха

Специалисты рекомендуют регулярно промывать бойлер, спускать из него всю воду и набирать свежую. Также большинство вредных микроорганизмов комфортно размножаются при температуре от 30 до 40 градусов. Поэтому регулярный прогрев бака до более высоких температур избавит бойлер от гостей.

Бак желательно промывать не реже чем каждых полгода. Крайне желательно установить на входе в бойлер фильтр проточной воды, а при первых проявлениях неприятного запаха из бойлера, необходимо устанавливать причину и ликвидировать ее.