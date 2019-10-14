От чего вылечит мята: уберет кашель и поддержит сердце

Мята перечная является культурным гибридом мяты зеленой и мяты водяной, выведенным в конце XVI века в Англии. Ее выращивают практически во всем мире как эфиромасличную и лекарственную культуру. Мяту также широко применяют в народной медицине, например, готовят из нее эфирное масло, которое помогает избавиться от различных заболеваний.

Самое ароматное растение

Мята перечная — многолетнее травянистое растение из семейства яснотковых, высотой 30-100 см. Листья у нее супротивные, заостренные, цветки мелкие, светло-фиолетового цвета

Эфирное масло из мяты готовят методом водной или паровой перегонки из свежих либо высушенных растений, скошенных до периода цветения. В результате получается светло-желтая или зеленоватая жидкость с холодящим горьковатым вкусом и сильным ароматом мяты. В аромакомпозициях она доминирует над запахом большинства других эфирных масел. Со временем масло густеет и темнеет.

Сочетается с маслами кедра, кипариса, лаванды, майорана, мандарина, найоли, розмарина, сосны, эвкалипта, а также со всеми цитрусовыми маслами.

Поможет при аритмии и экземе

Мятное масло применяют при простуде, гриппе, пневмонии, гайморите, кашле, бронхиальной астме и ларингите. Его также используют при холецистите, желчекаменной болезни, гепатите, диарее, гастроэнтерите, кишечных коликах, изжоге и запорах. Еще масло поможет при кардионеврозе, стенокардии, аритмии, неврастении, неврозе, перенапряжении и усталости. Оно также снимает боль в области сердца, улучшает мозговое кровообращение, устраняет головную боль и снижает кровяное давление. Кроме того, его применяют в пожилом возрасте для адаптации организма к метеоусловиям и перемене климата.

Наружно этот препарат используют при экземе, варикозном расширении вен, ревматизме, болях в ступнях ног, старческом зуде, опоясывающем лишае и герпесе. В косметологии же масло мяты перечной рекомендуют для ухода за стареющей и жирной кожей.

Ингаляции от кашля и ларингита

Способы применения мятного масла следующие.

 Аромалампа. Добавить 4-5 капель масла из расчета на 15 кв. м жилья.

Помогает при простуде, гриппе, гипертонии, аритмии, стенокардии и головной боли.Массаж. 5-6 капель эфирного масла растворить в 10 мл жировой основы массажной смеси.

Применяют при кашле, варикозе, а также для адаптации организма к перемене климата.

 Косметика. Для улучшения косметических средств — кремов, тоников, молочка, лосьонов — нужно добавить в них 5 капель эфирного масла на каждые 15 г косметической основы.

Применяют для ухода за стареющей и жирной кожей.

 Полоскания, ингаляции и компрессы. Взять 5-7 капель масла на 250 г воды.

Используют при простуде, гриппе, кашле, ларингите, экземе, герпесе и варикозе.

 Ванна. 7-10 капель масла, предварительно смешанного с эмульгатором (1/4-1/3 стакана молока, сливок, сыворотки, раствора морской или поваренной соли), вылить в ванну.

Принимать ванну при неврозе, экземе, старческом зуде, ревматизме и болях в ступнях.

Кому не следует применять мятное масло?

Не рекомендуется использовать масло при беспокойном сне, бессоннице, аллергическом насморке, бронхоспазмах и беременности. Нужно также учитывать, что масло может раздражать чувствительную кожу.

Фото: dad-master.ru