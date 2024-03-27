От бармена и актера до воина ВСУ: невероятная история парня из Унтиловки

Татьяна рассказала, как она и ее соседи ждут «Одеську життя» и как хотят, чтобы на страницах газеты было больше материалов о невероятных людях этого славного края. Руслан Пахоми — один из таких людей.

Как бармен сыграл в сериале

В свое время скромный парень из Унтиловки Окнянской громады мечтал стать поваром. Он окончил Малаевскую школу и поступил в училище в городе Казатин на специальность «Повар-бармен-официант».

Уже третьекурсником начал работать барменом. Вместе с тем посещал театральную студию. Впоследствии местная театральная труппа пригласила его на съемки массовых сцен сериала «Крепостная», где главную роль исполняла Ксения Мишина. Руслан сыграл в трех сценах. Съемки продолжались трое суток.

— Конечно, я очень волновался. Ведь это был мой первый актерский опыт. Так случилось — я стоял последний и уже думал, все, вернусь домой расстроенный и скажу, что просто был на съемках. И тут вдруг к нам подходит режиссер и говорит: «Ты нам подходишь, иди сюда». Нас загримировали, переодели, и я сразу вжился в роль. Понял, как это непросто исполнителям главных ролей, когда из-за чьих-то ошибок приходится каждый раз переснимать один и тот же дубль. Только кто-то что-то не так сделает — снова пересъемка, — делился Руслан Пахоми.

«Мама, иду добровольцем»

А потом в Украине из-за ковида был введен карантин. За ним — полномасштабная война. И 21-летний Руслан решил защищать страну.

— Мама, я иду добровольцем, — сказал Руслан мне и записался в тероборону, — рассказывает Елена Боровская — мать парня.

— Сначала пошел в местную тероборону в Одесской области. А тогда пришли мысли: если что-то, а как моя семья? Я из многодетной семьи, нас пятеро и мама. Сейчас придет тот россиянин и захочет все забрать. Тогда решил пойти в центр комплектования, — вспоминает воин.

Его призвали в Подольский отряд, где он служил на границе с непризнанным Приднестровьем, а затем — в Измаильском отряде.

«Если что-то случится — прикрывайся моим телом»

Сегодня Руслан Пахоми гордится тем, что был в военной бригаде, которая подняла флаг Украины на острове Змеиный.

Потом — Херсонщина, штурмовая бригада, контузии…

Воин вспоминает и бои под Авдеевкой — как заступил с другом на пост, а в подразделение не могли вернуться трое суток. Как выходили на вражеские позиции, как приняли бой и как обещали друг другу, если выживут, то на свадьбе будут друг у друга свидетелями.

— Если вдруг со мной что-то случится, ты прикрывайся моим телом и отходи, — сказал ему товарищ во время бешеного обстрела.

Тогда Руслан получил ранение, два перелома руки. А собрату пуля попала в голову. Руслан вынес товарища с поля боя, надеясь, что тот жив. Однако ранение было смертельным.

Руслана Пахоми эвакуировали в госпиталь. Его ждали выздоровление, реабилитация и награды. Перед тем, как вернуться на фронт, воин почтил память боевых товарищей, посетив могилы побратимов.

Любимая помогла издать сборник

Именно во время военной службы возникло желание писать стихи на украинском. Руслан Пахоми говорит, что в строках выливает все эмоции, которые переживает на войне. И очень мечтает о победе, потому что имеет много планов на мирную жизнь. Он говорит, что после Победы обязательно соберет всех родственников, потому что на войне острее чувствуешь потребность в родственных связях. А еще — надеется продолжить карьеру в кино и театре.

Сегодня Руслан Пахоми имеет собственный поэтический сборник. Его помогла воину выдать его любимая. Это стихи о войне. В прошлом году поэзии Руслана вошли в литературные альманахи «Для тебя» и «Размышления».

Вдохновившись творчеством сына

Елена говорит, что после того, как вышли в свет стихи сына, она осознала, что нет ничего невозможного. Ведь и сама увлекалась поэтическими строками еще со школы и помнит, как радостно подруги переписывали ее стихи. А потом — женитьба, один за другим появились на свет пятеро детей. Быт не оставлял времени на творчество.

Беря пример с сына, Елена решила, что мечты должны сбываться, и снова начала писать стихи — о переживаниях матери, о войне, о вере в победу Украины. Более того, решилась отправить их в литературные альманахи, где они и увидели свет.

Руслана Пахоми дома вместе с мамой ждут сестрички Екатерина, Валерия, Эвелина и брат Артем. Ждет и невеста. И все с самым горячим желанием — чтобы Руслан, как и все мужественные воины страны, вернулся домой живым и здоровым вместе с Победой.