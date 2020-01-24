fbpx
Новости Одессы и Одесской области

От астмы, геморроя и проблемах с печенью: кому поможет квашеная капуста?

От астмы, геморроя и проблемах с печенью: кому поможет квашеная капуста?

Измельченная квашеная капуста регулирует работу кишечника, усиливает секрецию желудочного сока и улучшает пищеварение. А благодаря тому, что в ней много калия, капусту советуют употреблять людям, страдающим сердечными заболеваниями.

Кислая капуста способна смягчить приступы бронхиальной астмы. Страдающим от этого недуга рекомендуется добавить в свой рацион салат из квашеной капусты, лука и чеснока. Применяют квашеную капусту и в качестве косметического средства. Для сухой кожи с пигментными пятнами – смазывают лицо растительным маслом (лучше оливковым), потом накладывают капустную кашицу. Для жирной кожи – измельченную квашеную капусту накладывают на лицо, через 20 минут снимают и смазывают кожу кремом.

  • Кроме самой квашеной капусты, в народной медицине при различных проблемах со здоровьем применяют и ее сок (рассол).
  • При желчнокаменной болезни. Трижды в день за полчаса до еды пьют по 100 мл сока. Курс требуется продолжительный.
  • При проблемах с печенью смешивают по полстакана рассола квашеной капусты и свежего томатного сока и длительное время пьют по 3-4 раза в день после еды.
  • От геморроя пьют по 2 в сутки стакана рассола квашеной капусты.
  • Этот целебный напиток поможет, если в печени обнаружены лямблии. Пьют по полстакана рассола каждый день за полчаса до еды.
  • Для укрепления и восстановления секущихся волос. Кожу головы смазывают соком капусты, разбавленным пополам с соком шпината.

Важно. Перед применением рецептов обязательно проконсультируйтесь с врачом.

По материалам книги «Зеленая планета»

Фото: vseretsepti

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить