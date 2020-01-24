От астмы, геморроя и проблемах с печенью: кому поможет квашеная капуста?

Измельченная квашеная капуста регулирует работу кишечника, усиливает секрецию желудочного сока и улучшает пищеварение. А благодаря тому, что в ней много калия, капусту советуют употреблять людям, страдающим сердечными заболеваниями.
Кислая капуста способна смягчить приступы бронхиальной астмы. Страдающим от этого недуга рекомендуется добавить в свой рацион салат из квашеной капусты, лука и чеснока. Применяют квашеную капусту и в качестве косметического средства. Для сухой кожи с пигментными пятнами – смазывают лицо растительным маслом (лучше оливковым), потом накладывают капустную кашицу. Для жирной кожи – измельченную квашеную капусту накладывают на лицо, через 20 минут снимают и смазывают кожу кремом.
- Кроме самой квашеной капусты, в народной медицине при различных проблемах со здоровьем применяют и ее сок (рассол).
- При желчнокаменной болезни. Трижды в день за полчаса до еды пьют по 100 мл сока. Курс требуется продолжительный.
- При проблемах с печенью смешивают по полстакана рассола квашеной капусты и свежего томатного сока и длительное время пьют по 3-4 раза в день после еды.
- От геморроя пьют по 2 в сутки стакана рассола квашеной капусты.
- Этот целебный напиток поможет, если в печени обнаружены лямблии. Пьют по полстакана рассола каждый день за полчаса до еды.
- Для укрепления и восстановления секущихся волос. Кожу головы смазывают соком капусты, разбавленным пополам с соком шпината.
Важно. Перед применением рецептов обязательно проконсультируйтесь с врачом.
По материалам книги «Зеленая планета»
Фото: vseretsepti
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