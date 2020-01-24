От астмы, геморроя и проблемах с печенью: кому поможет квашеная капуста?

Готовим вкусно: пять идей оригинальных начинок для профитролей Моду готовить воздушные булочки из заварного теста (профитроли) и начинять их ароматным заварным кремом ввели французские повара. Однако со временем рецепт вкусного десерта усовершенствовали и вместо заварного крема воздушные булочки стали наполнять различными пряными начинками. Таким образом сладкая выпечка превратилась в пикантную закуску. Предлагаем вам несколько рецептов такой оригинальной начинки. ПОДРОБНЕЕ

Говорит эксперт: об озверевшем гриппе и своевременном лечении Украинские врачи предупреждают об опасных последствиях гриппа — вирусной пневмонии со стремительным течением. Человек буквально сгорает изнутри. Болезнь способна за несколько дней привести к летальному исходу.

Так, в Тернополе больницы уже переполнены. Пять человек в реанимации, а трое — скончались. ПОДРОБНЕЕ

Проконсультируют по телефону или отправят врача: чем занимается в Одессе новосозданная «неотложка» Министерство здравоохранения обещает, что вскоре для работников «скорой» наступят лучшие времена. В прошлом году в Одессе и еще в пяти областях (Винницкой, Донецкой, Полтавской, Тернопольской и Киевской) начался пилотный проект реформы службы экстренной помощи. Вместо фельдшеров и докторов в каретах «скорой» должны были заработать парамедики, которые должны были сопровождать больного по дороге в больницу. Кроме того, службу скорой помощи окончательно разделили на «неотложную» и «экстренную». ПОДРОБНЕЕ

Одесситов обеспечили медицинскими браслетами для экстренных ситуаций: как они работают Около 600 одесситов с инвалидностью получили медицинские браслеты с QR-кодом. Они содержат информацию о владельце, о состоянии его здоровья и заболеваниях, которые могут привести к экстренным ситуациям. Зачем это нужно и как работает технология? ПОДРОБНЕЕ