Освобожденный моряк из Одессы в плену писал стихи и учил немецкий язык

Их ждали, переживали, девять месяцев за них держали кулачки. С трепетом следили за их жизнью: как они там. За жизнью, не похожей на прежнюю, в застенках российской тюрьмы. 24 украинских моряка, захваченные в Керченском проливе, достойно прошли испытание пленом. 7 сентября они, наконец, ступили на родную землю и смогли обнять близких. Как сложится судьба моряков, покажет время. Ребята усвоили одно: никакие блага не заменят им свободу.

Самым младшим из тех, кто оказался в заключении, был одессит Андрей Эйдер. В декабре он отметил 19-й день рождения – в СИЗО. Андрей служил матросом на катере “Бердянск”. Парень только окончил морской лицей. К тому моменту, как судно захватили, не успел прослужить и трех месяцев.

По возвращению домой Андрей первым делом решил поправить здоровье. Он получил тяжелые ранения во время атаки в Керченском проливе, раны еще дают о себе знать. Ноет поврежденное левое колено, тяжело ходить.

“Одесской жизни” удалось поговорить с мачехой одесского моряка Евгенией. Она рассказала, что пасынок сейчас в военном госпитале в Киеве.

– Андрей в больнице, ходит на процедуры, – отметила Евгения. – И я, и папа не очень хотим его беспокоить. Уже и, помимо нас, собралась целая очередь желающих пообщаться. Андрей держится молодцом, но, на самом деле, ему тяжело вспоминать то, что он пережил. Некоторые вопросы его очень ранят.

Девять месяцев Евгения делала все, чтобы поддержать пасынка в плену и помочь ему вернуться. Кроме того, она выкладывала в Фейсбуке письма Андрея.

Корявым, детским еще почерком от руки, моряк изливал душу. Рассказывал, как ему живется, благодарил тех, кто интересуется и спрашивает о нем. Трогательно – до слез.

– Стены давят, тяжело смотреть в окно, – делился парень. – Там сотни людей и машин вдалеке. Там свобода.

Андрей признался, что многое переосмыслил, стал мудрее. Вдруг понял, как сильно не хватает родных.

– Несмотря на мой возраст, я многое осознал, – писал Андрей. – Например, то, насколько мелкими были ссоры с близкими людьми. Раньше я многое не умел ценить. Но этого не замечаешь, когда родные под боком. А теперь я четко это понял. Товарищи! Цените друг друга. Не стоит тратить жизнь попусту.

Андрей даже в сложных условиях времени зря не терял, к примеру, учил в плену немецкий язык. А еще начал писать стихи, хотя до этого даже не пробовал рифмовать. Кстати, их скопилось на целый сборник. В планах – издать его. А еще по приезду моряк решил больше времени проводить с родными. И уже сделал предложение любимой девушке Марине.

Кстати, несмотря на печальный опыт, Андрей решил не оставлять службу в ВМС. Родные говорят, хочет учиться дальше – на офицера. Он влюблен в море с пятого класса и бросать профессию не собирается.

История вопроса

25 ноября 2018 года российские пограничники задержали в районе Керченского пролива украинский буксир “Яны Капу”, а также малые бронированные артиллерийские катера “Бердянск” и “Никополь”, направлявшиеся из Одессы в Мариуполь. При этом они атаковали судна и обстреляли их. Находившимся на кораблях 24 украинцам предъявили обвинение в незаконном пересечении границы. 25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву (ITLOS) постановил немедленно освободить украинские корабли и членов экипажей. Однако Россия длительное время не выполняла это обязательство, нарушая тем самым Конвенцию ООН по морскому праву.

Яся Шиловская

Фото: Фейсбук Евгении Эйдер