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Освещение цеха: лампа или светильник?

Освещение цеха: лампа или светильник?

Освещение промышленного помещения, будь то цех, производство, склад – важная задача, так как нужно учитывать массу факторов: высота потолка, наличие окон, а так же сфера выполняемой в ней деятельности.

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Как же обеспечить сотрудникам цеха качественный свет?

Первый вариант – линейные светильники. Их удобство заключается в возможности подбора устройств разной длины – от 30 до 1500 см. Такие устройства освещения не боятся перепадов температуры и скачков напряжения, что очень важно на промышленных объектах.

Второй вариант – высокомощные лед лампы. Такой вид осветительных приборов так же имеет массу преимуществ:

  1. Высокомощные лампы легко заменяют обычные лампы накаливания, так как имеют стандартный цоколь Е27. Так же некоторые высокомощные лампы купить можно с широким цоколем Е40 или приобрести переходник.
  2. Возможность выбора температуры свечения. Данные лампы традиционно представлены в нейтральной и холодном цвете – как максимально комфортные для восприятия человеческим глазом. https://led-one.com.ua/eshop/vysokomoshniyy_lamly/ имеют индекс цветопередачи не менее 90 Ra, поэтому их можно устанавливать на любое производство и цвет изготавливаемых изделий не будет искажаться.
  3. Доступность. Высокомощная лампа в Одессе и других городах Украины доступна в продаже в специализированных online и offline магазинах освещения в различных мощностях и температуре свечения.
  4. Невысокая стоимость. Высокомощная лампа дешево стоить не может. Низкая стоимость свидетельствует о возможных нарушениях технологии производства, низком качестве компонентов, возможном мерцании и недолговечности.
    Поэтому, мы рекомендуем покупать любые осветительные приборы, будь то, лампа, светильник или прожектор с гарантией качества от производителя не менее 12 месяцев, а так же в специализированной точке продаж.
  5. Направленность света. Это свойство довольно противоречиво и зависит от особенностей освещаемого объекта. Некоторые цеха требуют рассеянный свет – тогда больше подойдут линейные светильники. Если помещение темное из-за отсутствия окон или работы в темное время суток – больше подойдут светодиодные лампы повышенной мощности.

Так же обращаем ваше внимание перед покупкой на степень защищенности осветительных приборов от пыли и влаги. Для промышленных помещений это так же имеет большое значение.

Что выбрать, линейный светильник или высокомощные светодиодные лампы – выбирать Вам в зависимости от целей, особенностей объекта и бюджета. Высокомощные лампы купить можно на сайте Led-One, где представлен большой выбор осветительных приборов для цехов, складов, а так же дома и улицы. Вся продукция имеет официальную гарантию от производителя и подбирается под индивидуальный запрос клиента.

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