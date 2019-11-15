Особенности украинского безвиза: как поехать к детям за границу?

«…Мне 80 лет. Моя младшая дочь проживает в Испании и пригласила меня в гости. Объясните, что мне надо, чтобы поехать к ней? Сколько денег у меня должно быть? На какой срок я могу выехать? Цветков С.Н., с. Кринички, Одесская обл.»

О сроках и условиях пребывания

Летом 2017 года для Украины начал действовать безвизовый режим со странами Евросоюза. Безвизовый режим означает упрощенную процедуру въезда во все государства Шенгена, в том числе и в Испанию.

Безвизовый режим позволяет гражданам Украины находиться на территории других государств в течение 90 дней за одно полугодие. Это правило касается только туристов.

Если вы планируете оставаться в Испании на более долгий срок (например, для учебы или работы), то в таком случае необходимо оформить:

национальную визу D – выдается для поездок на период от трех месяцев до полугода;

вид на жительство – если планируемое время пребывания в Испании составит более шести месяцев.

Какие документы нужны?

Для беспрепятственного пересечения границы в вашем случае понадобятся следующие документы:

биометрический загранпаспорт;

обратный билет (кроме путешествий личным авто);

приглашение;

медстраховка.

Кроме того, для пребывания в Испании необходимо иметь с собой деньги из расчета 71 евро в сутки на одного человека или эквивалент этой суммы в другой валюте. Если есть банковские карточки «Visa» или «Mastercard», можно положить на карточку необходимую сумму денег и взять в банке выписку о наличии на счету соответствующих средств.

Если человек не располагает достаточной суммой, можно запросить письмо – финансовую гарантию от принимающей стороны, которая подтвердит возможность оказания финансовой поддержки. Обращаем ваше внимание, что наличие средств при пересечении границы могут и не проверить, но лучше подстраховаться.

Как оформить приглашение?

В документе приглашающая сторона должна отметить (на языке страны, где осуществляется пересечение, или на английском языке):

свой адрес;

действующий телефон;

цель визита;

подтверждение родственных связей с приглашенным лицом.

Если потребуется подтверждение финансовых гарантий (когда гость не имеет возможности доказать финансовую состоятельность), желательно, чтобы соответствующий документ был заверен муниципальными властями той местности, где зарегистрировано приглашающее лицо.

Надо знать

Чтобы поехать за границу, иметь приглашение не обязательно. Безвизовый режим с Евросоюзом дает право украинцам свободно передвигаться по территории 30 государств, а это:

22 страны – члена Европейского Союза (за исключением Великобритании и Ирландии);

4 страны Шенгена, не входящих в ЕС (Швейцария, Исландия, Норвегия, Лихтенштейн);

4 страны – кандидата на присоединение к Шенгену (Кипр, Румыния, Болгария, Хорватия).

Фото: utst.com.ua

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