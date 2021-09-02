Опрос «Одесской жизни» к Дню города: «Люблю Одессу, потому что…»

Ко дню рождения любимого города редакция «Одесской жизни» подготовила необычный проект с участием юных горожан. Ведь их чувства – самые честные и непредвзятые, и именно им еще долго-долго жить в нашем городе. Одесситы от 5 до 17 лет рассказали нам, за что любят свой город, чего им здесь не хватает и какой бы подарок они вручили Одессе и одесситам второго сентября.

Максим, 9 лет:

Люблю свой город, потому что здесь есть море. Хорошо, если бы у нас был мультяшный городок, как «Диснейленд», где можно целый день есть мороженое, сладкую вату, кататься на аттракционах. На День рождения я бы подарил Одессе огромный воздушный шар и катал бы на нем всех детей бесплатно.

Вероника, 7 лет:

Хочу, чтобы в Одессе лето не кончалось. Чтобы было много аквапарков, а билет туда был не дорогими. Чтобы море было чистое — без медуз, водорослей и мусора. Еще хочу, чтобы у нас не было никаких коронавирусов! И чтобы ими никто не болел!

Ксения, 5 лет:

Я люблю свой город за красивое море, детские площадки и аквапарки. Но в Одессе нет большого парка развлечений. В День рождения Одессы желаю много бесплатного мороженого всем детям.

София, 7 лет:

Я люблю город за то, что в нем есть зоопарк и парки, чистый воздух. Мечтаю, чтобы в моем городе было еще больше парков, но без кафе с громкой музыкой и запахами еды. Хочу подарить Одессе новый зоопарк с большими вольерами, с вкусной едой для животных.

Ангелина, 11 лет:

Я люблю Одессу за то, что в ней очень много интересного, можно увидеть, какие дома были раньше. Я бы хотела, чтобы в городе было метро. На День рождения подарила бы городу много денег для восстановления домов, дорог, школ, детских садиков, больниц. И хочу, чтобы в Одессе не было людей без своего дома.

Ксения, 10 лет:

Люблю свой город за то, что в нем можно пойти в любую точку и найти себе развлечение — особенно на улице Дерибасовской. Желаю Одессе больше порядочных жителей, чтобы они любили и оберегали ее.

Сережа, 6 лет:

Одесса — это очень красивый город в Украине, тут есть море и особенная природа. Но ей не хватает еще больше красивых мест, которых хотелось бы посетить. Одесса, я тебе желаю процветания.

Вера, 7 лет:

Я люблю свой город за то, что он красивый. Желаю, чтобы Одесса всегда была красивой, большой и интересной. А еще я бы подарила ей цветы и деревья.

Эмиль, 13 лет:

Я люблю свой город за ощущение счастья, которое здесь есть. Люблю наши достопримечательности: Оперный театр, памятник Дюку де Ришелье и красивый порт. Я желаю Одессе больше добрых людей, мне кажется нашему городу не хватает доброты.

Эрик, 12 лет:

Я люблю Одессу за то, у нас своя приятная атмосфера, а наши люди очень позитивные. Хочу, чтобы в Одессе было больше веселых и интересных детских мероприятий и площадок не только в центре города, но в других районах.

Виолетта, 6 лет:

Люблю город за то, что он когда-то выиграл в войне и за то, что здесь много зелени и цветов. Если бы я могла, я бы уменьшила количество машин на дорогах, чтобы наш город был чище. Желаю Одессе побеждать во всех соревнованиях и быть самым лучшим городом в мире.

Денис, 11 лет:

Люблю Одессу за то, что в ней есть много мест, где можно погулять и отдохнуть. За Черное море и людей. Я хочу, чтобы в городе появилось метро и курсы по моделированию и прикладному искусству для мальчиков. Желаю Одессе развития и много прибыли.

Стася, 9 лет:

Я люблю Одессу за ее красивые парки. Мне в нашем городе всего хватает, я бы ничего не хотела здесь менять. Я бы подарила Одессе на День рождения белую и пушистую кошечку.

София, 9 лет:

Я люблю Одессу за зелень, за море, за животных и птиц. Только хочу, чтобы вода была чистой. Желаю Одессе на День рождения хорошие дороги, чистое море, и чтобы везде работали лампочки.

Белла, 17 лет:

Люблю Одессу за то, что родилась здесь, за море и за родной район — Таирова. Я бы поменяла отношение одесситов и туристов к городу. Чтобы они с уважением относились, соблюдали порядок и чистоту. Я бы подарила городу хорошие дороги, убрала бы высотки у моря и снизила цены.

Юля, 17 лет:

Люблю Одессу за колорит, старый центр и новые жилые районы. Но мне не нравится, что у нас мало парковок и люди бывают грубые. А Одессе желаю только хорошей погоды.

Артем, 6 лет:

Я люблю гулять в нашем парке Победы или кататься на Трассе здоровья. Я бы подарил Одессе на День рождения большой воздушный шарик.

Миша, 15 лет:

Я люблю Одессу за ее старую архитектуру и море. Но люди у нас бывают агрессивные: если кто-то выглядит не так, как все, то его считают «ненормальным». Желаю Одессе только процветания, и чтобы у нас было побольше туристов.

Анна, 15 лет:

Одессу люблю за ее яркие краски, старую архитектуру и брусчатку. Но городу не хватает ответственных людей. Я бы подарила Одессе больше памятников известных людей. Желаю городу процветания и пусть все будут счастливы!

Опрос проводила Анастасия ЕПУРЬ

Ранее к Дню города мы рассказывали, как в Одессе «сделать базар» и посмеяться.