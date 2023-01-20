Опасное воспаление: как лечить боль в горле, если не помогает полоскание

Если у вас покраснело горло, не проходит желание откашляться, вы чувствуете себя вялым и разбитым – это типичные симптомы фарингита. Как бороться с воспалением горла и чем оно опасно, рассказала терапевт высшей категории Снежана Ляшук.

Фарингит бывает острый и хронический

Фарингит — это распространенное воспалительное заболевание, поражающее слизистую оболочку задней стенки глотки. Патология характеризуется отеком тканей горла и болью при глотании, может иметь острое и хроническое течение.

Острый фарингит — это первичный, внезапно возникающий воспалительный процесс, отличающийся интенсивным течением и ярко выраженными симптомами. Чаще всего его виновниками становятся инфекционные возбудители.

Хроническая форма может развиться как самостоятельное заболевание при длительном раздражении слизистой оболочки горла или же стать следствием не долеченной острой патологии. Болезнь имеет стадии обострения и ремиссии, способна протекать почти бессимптомно.

В чем причина воспаления

Острый фарингит чаще всего бывает инфекционной природы, в большинстве случаев его вызывают различные вирусы (грипп, парагрипп, аденовирус). Также причиной развития воспаления могут стать бактерии (в основном стрепто- и стафилококки) и грибки. Реже причиной острой формы заболевания глотки становятся аллергические реакции, травмы горла, воздействие агрессивных химических веществ, слишком горячей или холодной жидкости.

К хроническому фарингиту может привести распространение инфекции из очагов воспаления рядом с глоткой (при насморке, кариесе); активизация условно патогенных бактерий из-за ослабления иммунитета; возрастные атрофические изменения слизистой оболочки глотки; нарушение носового дыхания.

Также факторами риска для развития фарингита выступают курение, частое переохлаждение, сильный стресс, дефицит витаминов в организме, наличие эндокринных патологий и хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта, работа в пыльных помещениях или с химическими веществами, длительное лечение антибиотиками.

Какие симптомы у фарингита

Характерные проявления острой формы – это першение, дискомфорт и чувство инородного тела в горле, боль, усиливающаяся при глотании и нередко отдающая в уши или челюсть, пересыхание слизистой глотки. Также могут беспокоить сухой кашель, осиплость голоса, головная боль, общая слабость, небольшое повышение температуры тела, увеличение лимфоузлов.

Хронический фарингит в стадии обострения обычно проявляется аналогичными симптомами, но в приглушенной форме. Во время ремиссии пациенты зачастую жалуются лишь на небольшой дискомфорт в горле и постоянное покашливание, но иногда беспокоящие симптомы вообще отсутствуют.

Как лечить фарингит

Если у вас уже несколько дней болит горло, и полоскание, антисептические спреи и леденцы не помогают, нужно обратиться к семейному врачу или отоларингологу. Специалист проведет осмотр полости рта и глотки, при необходимости направит на анализы крови и мочи, мазок из горла и другие обследования.

Лечение фарингита зависит от причины, вызвавшей воспаление, и включает системную и локальную терапию. В частности, назначаются медикаменты: это могут быть антибиотики, противовирусные и противовоспалительные препараты, противогрибковые средства, а также физиотерапевтические процедуры — ингаляции, электрофорез, прием витаминов, применение специальных аэрозолей.

Эффективны в борьбе с воспалением горла и народные средства: полоскания солевым раствором и отварами трав (ромашки, шалфея, мяты, зверобоя, подорожника), содовые и эвкалиптовые ингаляции, ножные ванны.

Не осложненные вирусные и бактериальные фарингиты обычно хорошо поддаются терапии и проходят уже через неделю. В случае хронической формы выздоровление может занять месяц или даже дольше. Если фарингит не лечить, инфекция может пойти дальше и вызвать осложнения в виде синусита, гайморита, отита, бронхита, воспаления почек.

Ирина Лебединец

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