«Оккупация» пляжей вне закона: Рада запретила предпринимателям ограничивать доступ к морю

Депутаты Верховной Рады Украины приняли законопроект, который запрещает ограничивать доступ людей к побережью морей, рек и других водоемов. Закон вступит в силу на следующий день после того, как будет официально опубликован, а в действие будет введен через три месяца. Это означает, что предприниматели, в том числе и в Одессе, должны демонтировать все конструкции, которые препятствуют доступу к водоемам. За новый закон проголосовали 314 народных избранников.

Что запрещает новый закон?

Данный закон запрещает ограничение общего водопользования. Теперь не допускается ограничение купания, плавания на лодках и причаливания к берегу в светлое время суток, если прибрежные зоны находятся в использовании юридических или физических лиц.

Исключения составляют участки с расположенными на них гидротехническими сооружениями или режимными объектами (например, Воронцовский маяк), зоны повышенной опасности, санитарные и заповедные зоны, пансионаты, санатории и детские лагеря с разрешительными документами на соответствующую деятельность.

Для реализации положений закона предусматривается внесение изменений в Водный и Земельный кодексы, а также в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Что изменится для Одессы?

Жители Южной Пальмиры уже давно наблюдают, как предприниматели арендуют пляжи — для реализации платных услуг, а заканчивается это все установкой заборов и сбором оплаты за посещение общественного пляжа. Неоднократно на этой почве случались стычки между горожанами и работниками «платных» пляжей. В свою очередь, Одесский горсовет в прошедший летний сезон сформировал мобильные группы, которые должны были следить за соблюдением правил и возможностью свободного доступа к воде. Однако все это не помогло и предприниматели все также безнаказанно «оккупировали» пляжи. Не помогли и информационные таблички, где указывали телефоны, по которым отдыхающие могли сообщить о нарушениях. При этом в «войне» за доступ к воде не было видно просветов, с каждым годом противостояния только усиливались.

После вступления в силу нового закона, пляжи Одессы, даже те, которые находятся в аренде, уже не смогут ограждать без прямого нарушения законодательства. Если людей не пускают на побережье или берут с них деньги за доступ к морю, то суд имеет право запретить дальнейшее использование земельного участка данным юридическим или физическим лицом.

Штрафные санкции

А за нарушение данного закона и ограничения к водоемам предусмотрены штрафы:

для граждан от 3 400 до 6 800 гривен (от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан);

для должностных лиц — от 6 800 до 11 900 гривен (от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан).

За те же действия, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания влекут повторное наложение штрафа:

на граждан от 6 800 до 11 900 гривен;

на должностных лиц — от 11 900 до 17 000 гривен.

Фото: Артем Виноградов