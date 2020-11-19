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Одесский зеркальный завод – в зеркале истории (фото)

Одесский зеркальный завод – в зеркале истории (фото)

В день стеклопроизводителя, который отмечается в Украине сегодня, 19 ноября, мы отправились на Одесский зеркальный завод. Старейшее производство, кстати. Как оно сейчас поживает?

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«Поживает» – наиболее подходящее слово, пожалуй. Впрочем, вывеска «Одесский зеркальный завод» на Градоначальницкой, 27 (бывшей Перекопской победы) есть. И не только вывеска…

Завод зеркал не производит

Это одноэтажное здание, известное с 1887 года как «дом Чернявской», имеет свою историю. Уже в 1938 году здесь была одесская фабрика лозовых изделий (артель им. Крупской), а вот зеркальный завод (тогда – артель Укрстеклотреста) здесь появился в 1945-м. Была проведена полная реконструкция и перестройка здания. И вот как в 70-х зеркальный завод облицевали плиткой, таким мы его видим и сегодня. Так что даже плитка-облицовка тоже, можно сказать, историческая.

Сейчас завод зеркал не производит. На это есть множество причин, вполне понятных. Этот завод – как зеркало истории многих других производств. Производились зеркала в основном для мебельных фабрик. А фабрики что? Правильно, закрылись. Но есть и еще одна причина. Производство зеркал – экологически вредное производство. Находиться в черте города оно не должно. Еще в конце 80-х завод планировали переселить куда-то на Столбовую, чтобы у него была положенная санитарная зона, но, как вы понимаете, все так и осталось в планах-задумках…

В зеркальном магазине

Попыталась я попасть в цеха завода, но мне вежливо отказали. «Показывать нечего. Мы ведь теперь не производим ни стекла, ни зеркал», – так мне пояснили причину. Но, как оказалось, завод все еще работает – на заказах.

Да, заказать зеркало или купить его на заводе все еще можно! И вырежут вам его по размеру, и «подгонят».

Конечно, подобные услуги на сегодняшний день оказывают в Одессе огромное количество фирм-компаний-мастерских. Тем не менее, побывав в магазине Зеркального завода, который находится здесь же, на Градоначальницкой, 27, убедилась: приобрести зеркало здесь можно так же, как и много лет назад.

Разговорилась с одесситом в магазине завода, где фотографировала местное зеркальное разнообразие. Человек работает дизайнером. Говорит, что все «зеркальные» заказы осуществляет только здесь:

– Качественные зеркала у них. И цена нормальная. С одной фирмой я дело уже «поимел» – больше не хочу. Обещали одно – сделали совершенно другое, и цена «на выходе» получилась выше. А здесь всегда все четко.

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Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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