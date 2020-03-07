Одесский зал славы: в честь одессита Кононовича назвали астероид

Мы продолжаем публикации из серии “Одесский зал славы”. Так, многим в международном сообществе знакомо имя Александра Константиновича Кононовича. Он был одним из пионеров астрофизических исследований в Российской империи.
Почти 30 лет он служил директором Одесской обсерватории.
Благодаря его стараниям обсерватория стала научным центром города и была оснащена техническими новинками, среди них оказался специально приобретенный телескоп Кука.
Что касается научных трудов одессита, то он самостоятельно исследовал планеты Марс, Юпитер и Сатурн.
Вел регулярное фотографирование поверхности Солнца и вычислял орбиту звезд.
Также Александр Кононович был прекрасным педагогом.
Он читал публичные лекции не только студентам, но и всем, кто интересовался наукой о космосе.
Сегодня в честь одесского астронома назван астероид.
По материалам Одесского биографического справочника “Они оставили след в истории Одессы”
Фото: из открытых источников, редакция “ОЖ”
★ У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!