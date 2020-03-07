Одесский зал славы: в честь одессита Кононовича назвали астероид

Мы продолжаем публикации из серии “Одесский зал славы”. Так, многим в международном сообществе знакомо имя Александра Константиновича Кононовича. Он был одним из пионеров астрофизических исследований в Российской империи.

Почти 30 лет он служил директором Одесской обсерватории.

Благодаря его стараниям обсерватория стала научным центром города и была оснащена техническими новинками, среди них оказался специально приобретенный телескоп Кука.

Что касается научных трудов одессита, то он самостоятельно исследовал планеты Марс, Юпитер и Сатурн.

Вел регулярное фотографирование поверхности Солнца и вычислял орбиту звезд.

Также Александр Кононович был прекрасным педагогом.

Он читал публичные лекции не только студентам, но и всем, кто интересовался наукой о космосе.

Сегодня в честь одесского астронома назван астероид.

По материалам Одесского биографического справочника “Они оставили след в истории Одессы”

Фото: из открытых источников, редакция “ОЖ”

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