Лето 1945 года выдалось для одесситов воистину незабываемым. Окончание Второй мировой войны. Радость возвращения домой солдат и горечь от утрат. Даже руины и разрушения в зелени деревьев не казались такими страшными.

Возобновил спектакли Одесский оперный театр, начал работу театр музкомедии. Полученный по румынской репарации теплоход «Бессарабия» был назван «Украиной» и открыл Крымско-Кавказскую пассажирскую линию. Одна из ярких примет 45-го в морском порту – знаменитый «одесский транзит». После капитуляции Германии вместе с тысячами пленных в Одессе на положении интернированных появились граждане почти всех европейских государств.

В ожидании отправки домой

Для более чем 60 тысяч иностранцев, бывших военнопленных из дружественных Советскому Союзу стран, а также интернированных – граждан из оккупированных нацистами стран, которые выдержали все проверки, Одесский порт стал морскими воротами, откуда после тяжких испытаний открывалась дорога домой.

Для них предназначались два транзитных лагеря. В один из них, лагерь №186, приезжала лично удостовериться, как живется соотечественникам – бывшим узникам, сама миссис Клементина Черчилль.

А жилось бывшим фашистским узникам весьма неплохо. Они получали жалование, равное зарплате солдат Советской армии, а главное – иностранцам приходили посылки от Красного Креста. Поэтому власти стремились как можно скорее избавиться от транзитных союзников, дабы те не разлагали моральный дух советских мужчин и женщин западными ценностями да не смущали голодных победителей тушенкой и сигаретами.

Сидевшие в транзитных лагерях в ожидании пароходов англичане, французы, бельгийцы, американцы и голландцы гуляли по городу, ходили на море.

Условия были более чем приличные

Вместимость каждого из транзитов определялась в пять тысяч человек спецконтингента. У репатриантов было приличное питание. Разрешали ходить на местные танцы.

В комнатах казарм, как правило, размещали земляков. Офицеры жили отдельно от рядового состава, им разрешали даже носить холодное оружие.

Репатриантам дозволялось слушать радио, а советским властям запрещали агитацию за отказ от возвращения на родину и решающего вклада СССР в победу.

Репатриация 60 тысяч военных через Одессу в мае 1945-го, «одесский транзит», как его тогда называли, – это была операция мирового значения, гуманитарная акция, и в то же время событие, которое показывает, чем Европа была обязана нашей армии. Ведь эти люди были освобождены нашими солдатами и отправлены на родину, избежав горькой участи военнопленных в немецких лагерях.

Публика в одесских транзитных лагерях собиралась разная. Здесь жили не только мужчины, но даже и женщины, а бывало и дети. Так, в Одессе отправки домой ждал в красных пакгаузах порта почти весь генералитет бельгийской армии, освобожденные из гитлеровского плена голландские партизаны, итальянцы, отказавшиеся воевать на стороне вермахта, и даже 58 иностранных дипломатов, служивших в Берлине накануне войны. Они были репатриированы одними из первых.

У французов была своя гауптвахта

Но больше всего – не менее 30 тысяч – было интернированных французов. В основном те, кого немцы взяли в плен в сороковом. Французы жили в центре, возле Соборной площади.

Репатрианты были расконвоированы, но дальше Преображенской пройти без особого разрешения не могли. За этим следила спецкомендатура в одном из домов прямо на Соборке и охрана.

Тихие люди в штатском ненавязчиво следили за французами, но никто не мог сдержать их пыл и пьяные дебоши. Дошло до того, что французская миссия обратилась с просьбой к советским властям организовать специальную гауптвахту для наиболее темпераментных из своих земляков, склонных к пьяным дебошам. Было и такое.

С 1 июня 1945 года на нее заступили часовые из числа репатриантов. В их руках были винтовки без патронов.

Некоторые французы, уроженцы Эльзаса и Лотарингии, по происхождению этнические немцы, были призваны и воевали в рядах эсэсовских частей, чем сразу привлекли внимание компетентных органов. Если темное прошлое подтверждалось, этих иностранцев предавали суду. Но при всем сталинском тоталитаризме процент сгинувших на просторах Советского Союза репатриантов ничтожно мал.

Благодаря генералу де Голлю все оказавшиеся в советских лагерях французы были уравнены в правах и в основном все вернулись домой. Кроме тех, конечно, в чьи планы вмешалась смерть.

Только с марта по август 45-го из Одессы в Европу и Америку ушло 35 судов с 60 тысячами репатриантов на борту. Многие из них, кстати, вели дневники, что позволило сохранить события в их воспоминаниях.

Не всем повезло вернуться

Теперь точный адрес уроженца британских островов Джона Рэби – Второе христианское кладбище, 127-й участок, 7-я линия, 8-я могила. Рядом с советскими рядовыми и полковниками, рядом с югославами, бельгийцем и моряками-американцами нашел свой покой и 25-летний валлиец. На надгробной стеле сфинкс – знак подразделения пограничников Южного Уэльса.

Джон лечился в Лермонтовском санатории, куда свозили тех, кого из плена освободили не в самом лучшем состоянии. К больным и раненым постоянно кто-то приходил в гости. Медсестры относились к ним ничуть не хуже, чем к нашим солдатам. В этом убедилась и леди Клементина во время своего визита в Лермонтовский санаторий в мае 45-го.

После выздоровления англичане размещались в транзитных лагерях, разбитых весной 1945-го по всей Одессе. 25 мая 1945 года военный транспортный корабль «Bergen Fyord» взял в Одесском порту на борт 800 бывших военнопленных британцев, и через две недели доставил их в Глазго.

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