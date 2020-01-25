Одесский проект «Опера во благо»: сплетение искусства и милосердия

В Одесском музее Пушкина на одноименной улице прошел благотворительный концерт «Музыка ради жизни». Профессиональные артисты-вокалисты исполнили арии из опер и оперетт, неаполитанские песни, романсы. Зал был полон. Все собранные средства были тут же отправлены в поддержку Кирилла Киреева (диагноз: синдром Гиена-Барре).

Да, вот так искусство, сплетенное с милосердием, помогает тем, кто в этом очень нуждается. Речь идет о благородном одесском проекте «Опера во благо».

Как рассказывает его создатель и арт-директор, солистка Одесского академического театра музыкальной комедии им. М.Водяного Екатерина Мысь, это уже далеко не первый концерт, который организовывается проектом для нуждающихся в лечении одесситов. Подобные концерты проходят и в музеях, в Кирхе и в других местах, где собираются люди, чтобы прикоснуться к классической музыке и внести свою посильную лепту во благо.

Екатерина рассказывает, что “Опера во благо” — это творческое музыкально-драматическое объединение молодых талантов.

Музыканты, оперные и камерные певцы, артисты хора, композиторы, драматические актеры, режиссеры, артисты балета и хореографы объединились несколько лет назад ради одной общей цели — создать экспериментальное творческое пространство.

Появился проект в свое время благодаря горячему желанию тогда еще студентов Одесской музыкальной академии им. А. Неждановой не только доставить эстетическое наслаждение зрителю, демонстрируя свое мастерство, но и внести посильную лепту, помогая тем, кто нуждается в поддержке.

Артисты успешно устраивают концерты и перформансы уже в течение более пяти лет, и наступивший год не стал исключением: концерт в Одесском музее Пушкина стал еще одним ярким доказательством того, насколько важен этот благотворительный проект.

Фото — из открытых источников

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