Одесские тротуары: сколько нужно на ремонт?

Плохо вымощенные и обустроенные тротуары – всегда преграда и опасность для всех пешеходов, а особенно в гололедицу. Особо трудно по неровностям и впадинам передвигаться людям с инвалидностью. Хорошие условия для пешеходов являются не только показателем экономического роста города, но и политической культуры. Но, видимо, не в Одессе.

«Ямочная» статистика

По данным социологических исследований, которые провел «Інститут розвитку міст», 68% опрошенных одесситов выразили недовольство качеством тротуаров на улицах города. А если брать отдельно Молдаванку, Слободку и Пересыпь, то на качество покрытия пожаловались 85% жителей этих районов.

Отдельный опрос также проводили «Международный республиканский институт» и социологическая группа «Рейтинг». Цифры отличаются, но, все же, недовольных больше – их 35%, а довольных всего 18%. На «троечку» ситуацию оценили 46% опрашиваемых.

Где нужно смотреть под ноги?

Корреспондент «Одесской жизни» увидел множество неровностей, ям, прочих дефектов и деформаций пешеходного покрытия на городских улицах. Редко, где в Одессе можно застать ровную кладку тротуарной плитки. Для одесситов уже привычно ходить по цементным «волнам» и наблюдать, как корни деревьев «подрывают» кладку. Именно это происходит на улице Преображенской.

На остановке рядом со сквером Веры Холодной оградили провал на тротуаре, но пока заделать дыру пока не спешат.

Одесская тенденция: чем дальше от центра – тем хуже тротуары или они вовсе отсутствуют.

Так, например, в Малиновском районе на улице Строганова покрытие рядом со школой №110 время от времени пытаются привести в порядок.

Тротуарные цифры

Пешеходных дорог в Одессе хоть и бывает недостаточно, но в целом немало. Приблизительная площадь тротуаров составляет:

· в центре — 1070 тысяч квадратных метров (19% от общей площади района),

· на Молдаванке – 470 тысяч квадратных метров (9% от общей площади района),

· на Слободке – 190 тысяч квадратных метров (15%).

Еще около 700 тыс. м2 тротуаров проложены на Черемушках и Фонтане, поселке Котовского и Таирово. Прибавьте к этому внутриквартальные проезды в районах с плотной многоэтажной застройкой. Итого, почти 5 млн. метров покрытия, за которым следует следить.

По подсчетам «Інституту розвитку міст», цена 5-сантиметрового слоя асфальта на один квадратный метр тротуара — 350-400 гривен. Примерно столько же стоит укладка недорогой плитки. При соблюдении ряда условий покрытие может прослужить 5-7 лет.

Таким образом, по расчетам института, необходимо ежегодно менять и ремонтировать 700 тысяч кв. м тротуаров и внутриквартальных проездов. Это обойдется одесскому бюджету в 250-300 миллионов гривен.

Авторы – Татьяна Сярова, Артем Виноградов

Фото: Артем Виноградов

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!