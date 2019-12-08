Одесские опера: рассказываем о легендах уголовного розыска

Полукриминальный имидж «Одессы-мамы», овеянный уголовно-воровской романтикой, основательно закрепился в обывательском менталитете. Пока не прославил наш город легендарный одесский опер, вошедший в историю культовых сериалов под фамилией Гоцман. Были у Давида Марковича и реальные прототипы. Легендами уголовного сыска Одессы стали многие их товарищи по оружию. О некоторых из них нашим читателям рассказали сотрудники Народного музея милиции и ГУМВД Украины в Одесской области.

Фальшивые червонцы и банда батьки Махно

В 1920 году начальником Одесского губернского уголовного розыска был назначен Дмитрий Барышев. В те времена на улицы по вечерам выходили с опаской. А «короли» преступного мира проворачивали грандиозные аферы.

В районе Молдаванки была создана целая фабрика по производству фальшивых советских червонцев — конвертируемой валюты в 1923 году. Дело было поставлено с размахом. Налажена поставка специальных бумаги и красок со складов в Кривой Балке и разветвленная сеть сбыта фальшивых купюр. Причем не только в Одессе, но и в Умани, Киеве, Москве.

Барышеву удалось внедрить своего агента и «накрыть» фальшивомонетчиков. Под его руководством к 1925 году было практически покончено с бандформированиями в губернии. В то время их здесь было зарегистрировано порядка 300. Каждая — свыше 100 человек. Самая крупная банда – батьки Махно – была уничтожена в 1923 году в районе Сахалинчика.

Активное участие в ликвидации бандформирований принимала конная милиция под командованием полного кавалера ордена «Красного знамени» Федора Блинова. Уровень джигитовки милиционеров был настолько высок, что в бою они могли сражаться двумя руками. Если банда не сдавалась, ее уничтожали. Недаром черное знамя отряда по борьбе с бандитизмом «украшал» череп со скрещенными костями.

«Профессор» по борьбе с бандитами

Наводнили Одессу вооруженные бандиты и после освобождения города от фашистов. Обязанности начальника уголовного розыска тогда исполнял Давид Курлянд, ставший одним из прототипов легендарного Гоцмана. Под его руководством сотрудникам угро в течение нескольких недель удалось обезвредить и уничтожить банды, на счету которых были десятки убийств, налетов, ограблений. В том числе — зверские убийства участкового инспектора милиции, сотрудника госбезопасности, военных офицеров. Бандиты присваивали оружие и форменную одежду, в которую экипировались, отправляясь «на дело». Как правило, трупы убитых прятали в катакомбах.

В руководящем кресле Давид Курлянд сидеть так и не привык. Сам планировал проведение операций, сам в них участвовал. Коллеги называли его «профессором» по борьбе с бандитами, фальшивомонетчиками и мошенниками. Безрассудно своими подчиненными не рисковал. А криминальные «авторитеты» боялись и уважали «большого начальника». Бывшие матерые рецидивисты «завязывали» с прошлым только потому, что дали ему слово. Даже выйдя на пенсию, Давид Курлянд по просьбе своих бывших сотрудников «разбирался» со старыми уголовниками, не желавшими разговаривать с молодыми операми.

«Черная кошка» и «Додж-3/4»

Была в послевоенной Одессе и своя банда «Черная кошка». Раскрытие ее преступлений было поручено заместителю начальника отдела по борьбе с бандитизмом УНКВД Виктору Павлову – еще одному прототипу сериального Гоцмана.

За короткий срок банда совершила 12 особо тяжких преступлений. В послевоенном городе, где действовала карточная система, а продукты были дороже золота, бандиты вывозили с кондитерских фабрик продукцию, муку, сахар, масло. Сторожей убивали.

Операм удалось «раскусить» одного из преступников. Он сдал адрес бандитской «малины» с награбленным добром — в катакомбах. Сотрудники угро устроили там засаду. Главарь успел раскусить ампулу с ядом. С бандой «Черная кошка» было покончено. Как выяснилось, в ее состав входили бывшие водители Одесского военного округа, оставшиеся без работы.

Руководил Павлов и уничтожением банды «Додж-3/4», действующей примерно в то же время. Вооруженные преступники, разъезжавшие на классовой американской машине, грабили на дорогах области колхозников, ехавших на базар в Одессу. Главарь — рецидивист с довоенным стажем. Содействие в раскрытии преступлений оказала его любовница, предоставив фото уголовника. Снимок показали потерпевшим, которые и опознали налетчика, разъезжавшего на «Додж-3/4». Во время объезда Слободки оперативники с ним столкнулись, но задержать не удалось: обстреляв милицейский «Виллис», он сумел уйти от погони. Однако грабежи на дорогах прекратились – главарь решил покинуть Одессу. Взяли его в бадеге во время прощального кутежа. В задержании участвовал Виктор Павлов, зашедший в заведение в гражданской одежде, якобы пропустить стаканчик. После длительного допроса главарь сознался в содеянном и сдал подельников — шоферов из гаража представительства иностранной торговой фирмы. Оттуда и американское авто.

Овации за поимку и поиски Чикатило

Лично выезжал на сигналы о тяжких преступлениях и Николай Водько, ставший начальником УВД Одесской области в 1977 году. Однажды во время задержания особо опасного преступника, бежавшего из тюрьмы и скрывшегося в квартире на 9 этаже, милиционеру пришлось проникнуть туда через балкон с помощью пожарной лестницы. Свидетели операции встретили отважного опера настоящей овацией.

Правда, были и неудачи. В начале 80-х в Приморский райотдел милиции поступило заявление о пропаже жены заведующего отделом обкома партии. Водько лично организовал ее поиски. Факты говорили о высокой вероятности убийства жертвы ее мужем. Надо было задерживать подозреваемого. Но секретарь обкома заявил, что не позволит порочить партийные органы. И дело убийцы, который ударил утюгом по голове свою жену, а ее тело вывез и закопал в степи, приказали замять. Так что, по выражению Водько, честь и совесть у многих партийных работников была в таком же дефиците, как колбаса у простого народа.

В 1989 году Николая Водько назначили начальником Главного управления уголовного розыска МВД СССР. Он лично принимал участие в изобличении сексуального маньяка Андрея Чикатило, в течение 12 лет безнаказанно насиловавшего и убивавшего своих жертв.

Участвовал Николай Петрович и в задержании серийного убийцы Анатолия Оноприенко, на руках которого кровь более 50 человек. Опыт розыска ушлых нелюдей стал основой для создания монографии под названием «Почему так долго искали Чикатило?» Сегодня Николай Петрович Водько — профессор Одесского государственного университета внутренних дел.

Против «Ангела» и «Карабаса»

Лихие 90-е… Сотни грабежей, резонансных похищений, убийств. Среди них — редактора газеты «Вечерняя Одесса» Бориса Деревянко, начальника управления правового контроля одесского горсовета Сергея Варламова.

На обломках империи бандиты делили Одессу на зоны влияния. Пиком организованной преступности стал 1998 год — после смерти от пули киллера главаря самой мощной бандитской группировки по кличке «Карабас». Его наследник «Ангел» начал жесткий отстрел конкурентов. По свидетельству правоохранителей, порой, на Молдаванке, случалось 4-5 убийств за день. Трупы вывозили на поля орошения.

Остановить кровавое беззаконие был призван Одесский областной отдел по борьбе с организованной преступностью. Правда, осложняло работу то, что в состав ОПГ входили, порой, и действующие работники милиции. Они были хорошо информированы, организовывали и принимали участие в убийствах. Но, зачастую, заканчивали свою карьеру на тех же полях орошения.

К началу 2000-х сотрудниками УБОП были задержаны и привлечены к уголовной ответственности свыше 100 членов вооруженных бандформирований, изъято большое количество наркотиков, денег и оружия, выявлены подпольные цеха по изготовлению спиртного. Основной хребет организованной преступности был разбит. По понятным причинам, имена оперативных работников, принимавших в этом активное участие, сегодня не афишируются. Но со временем страна обязательно узнает своих героев. Но это уже совсем другая история.

На фото Давид Курлянд: bbcccnn.org

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