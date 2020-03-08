Одесские красавицы в форме: могут ли женщины сделать карьеру в полиции?

Современная женщина это — любящая мама, заботливая жена, хорошая хозяйка и незаменимый специалист в разных профессиональных сферах. На сегодняшний день так называемых «мужских профессий» почти не осталось. Представительницы прекрасной половины человечества, освоили, пожалуй, все специальности. К 8-му марта мы встретились с женщинами, которые несут службу в органах внутренних дел.

Женщины-полицейские работают практически во всех подразделениях. Они наравне с мужчинами переносят все профессиональнее трудности. А после службы возвращаются домой. И, сняв форму, становятся любящими сестрами, мамами и женами, играют с детьми, готовят вкусный ужин. Давайте с ними познакомимся.

Мужской коллектив — бонус для женщины

Заведующая кафедрой уголовного процесса Одесского государственного университета внутренних дел Анна Тетерятник в Одессу переселилась после 2014 года. А так — уроженка Донецка. Сейчас занимается и научной работой. Анна рассказывает, что поначалу хотела стать журналистом.

— По складу ума я — гуманитарий и планировала поступать на факультет журналистики. Однако получилось так, что в моем окружении было много ребят, которые уже учились в университете внутренних дел. Я смотрела на них и меня увлекали их рассказы. Еще мама подсказала, что это будет удачный выбор, потому что помимо профессии следователя получаешь еще и юридическое образование. Кроме того, было интересно попробовать себя «на слабо», поскольку, когда поступала, из 125 человек девочек было всего 20.

Поступить Анне помогли знания — она окончила школу с отличием, а потому сдавала не четыре, а два вступительных экзамена. Во время учебы в университете эти показатели оставались на уровне, и институт девушка окончила с красным дипломом. Ну а потом — работа следователем.

— Страха и боязни никогда перед преступниками не испытывала, а вот смешные ситуации с ними бывали. Как-то подозреваемый в деле о незаконном ношении оружия решил «подкатить» ко мне. Сделал акцент, что он не женат и даже имеет свою собственную квартиру. Учитывая его образ жизни, это было очень смешно. Такой себе «лондонский жених».

Также, был подозреваемый с диагнозом «шизофрения на почве любви», он всю дорогу рассказывал, что не может обращать внимания на рядом сидящих женщин, поскольку верен своей даме сердца, — вспоминает Анна.

Анны Тетерятник уверена, что работа в мужском коллективе — это своеобразный бонус для женщины. С коллегами-мужчинами ей общаться легко и надежно.

Сначала карьера, потом семья

Диана Адамович — студентка третьего курса Одесского Государственного университета внутренних дел. Девушка никогда не думала, что попадет в эту профессию. Случайно так получилось.

— Я всегда была женственной и летала в облаках, хотела быть географом, как мама. Даже сдала ВНО, связанное с данной профессией, но в последний момент передумала и подала документы в университет МВД. У меня был одноклассник, который говорил, что женщины — слабый пол и не могут за себя постоять, а меня это очень бесило. И самое удивительное, что он так и не смог поступить в университет МВД, а я смогла, — рассказывает Диана.

Девушка говорит, что сначала испытывала сложности на занятиях по физической подготовке, но это дело желания и регулярных тренировок. Тем более, что после первого курса курсант точно поняла, что находится на своем месте.

— Мы тогда проходили практику в райотделении полиции. Первые впечатления от работы помогли избавиться от каких-то колебаний, которые терзают почти всех первокурсников. Тогда я поняла, что мне приятно применять свои знания, быть полезной обществу, поняла, что я занимаю свое место и буду дальше учиться, и работать.

Вместе с первым опытом девушка задумалась и о своей психологической готовности к данной работе.

— Честно сказать, думаю, сегодня я бы не смогла выстрелить в кого-то. Одно дело — стрелять в мишень, кстати, это у меня неплохо выходит, а другое — в живого человека. К этому мне еще необходимо подготавливаться, — делится Диана.

По словам студентки, она понимает, что совмещать службу и семью почти невозможно, поэтому сначала собирается построить карьеру, а потом заняться построением крепкой ячейки общества.

Универсальные леди — скрупулезные следователи

Анастасия Прудник, также как и Диана, — курсант 3-го курса факультета подготовки специалистов досудебного расследования.

— Как многие девочки в детстве я мечтала стать моделью. Однако мой брат окончил этот институт, и я увидела, как он стал строить карьеру. Мне понравилось, что у него есть ответственность и авторитетность. Также понравилось возможность развиваться и расти, — делится Анастасия.

По словам девушки, когда она поступала, были более щадящие нормативы и требования к абитуриентам, чем сейчас. Но все равно некоторые из них пришлось пересдавать. И это не испугало девушку.

Кстати, Настя удивила. Оказывается, на факультете досудебных расследований учится больше женщин, чем мужчин.

— Наверное, быть следователем — более женская работа, ведь там надо быть внимательным, усидчивым, скрупулезным, а у женщин эти качества развиты лучше, чем у мужчин. В любом случае, у нас на курсе нет разделения по гендерному признаку, мы — одна команда. Все дружны и общаются друг с другом. Мальчики уважают девочек и наоборот. Что касается казармы, в которой обязательно все курсант живут первый год учебы, там все по расписанию, каждый должен выполнять свои задачи. Вахту и дежурства несут все без исключения.

Девочки шутят между собой, что после окончания университета, будут уметь все, как «универсальные» леди.

Анастасия увлечена предметом — криминальный процесс, и по окончании вуза планирует работать над созданием новых законов. По мнению девушки, в законодательстве есть бреши, которые влияют на продуктивность следовательской работы. Первый опыт работы в райотделе полиции дал ей понять не только это, но и научил, что в этой работе необходимо отключать чувства.

— Задержали парня, который растил коноплю. Клялся, что не продает, просил отпустить. Мне хотелось ему поверить и отпустить. Тогда старшие коллеги объяснили, что тут каждый второй — «невинная овечка», а по факту — нарушители закона.

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Как и на службе, так и дома, женщинам полиции всегда присущи ответственность и самоотверженность, чуткость и обаяние. Пусть вера в торжество добра и красоты помогают прекрасным и универсальным леди преодолевать трудности службы в полиции.

Фото автора, education.ua

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