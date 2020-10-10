Одесские истории: площадь Веры Холодной – оазис в шумном центре (видео)

Конечно, понятие “площадь” ассоциируется с чем-то достаточно большим, может, даже величественным. Но мы же с вами в Одессе! И у нас есть небольшая площадь, носящая имя легендарной украинской актрисы Веры Холодной.

Эта площадь расположена у пересечения трех улиц – Преображенской, Бунина и Спиридоновской. Этот тихий оазисный треугольничек в шумном центре хочется назвать просто “сквериком”.

Как же в самом центре города сохранился такой оазис?

Площадь Веры Холодной Площадь Веры Холодной – тихий треугольник в центре города. Действительно, как в самом центре города сохранился такой оазис? Gepostet von Одесская жизнь am Freitag, 9. Oktober 2020

Более подробно о площади Веры Холодной «Одесская жизнь» писала ЗДЕСЬ.

Фото Марии Котовой