Одесские истории: как принимали первый Устав Ришельевского лицея

В начале сентября 1818 года вышел указ об утверждении устава Ришельевского лицея. О подробностях рассказывает «Одесская жизнь».
Этим уставом «предположено» было учредить в Одессе особый институт или лицей, который, включая все этапы образования, заменит коммерческую гимназию, воспитательный институт, уездное и приходское училища.
Лицей получил название в честь Дюка де Ришелье, «который управлял тамошним краем долгое время с отличным усердием» и продолжал «и ныне принимать особенное участие в благосостоянии оного».
Одной из основ нравственного воспитания был закон божий. В лицее изучали родной и иностранные языки, в том числе латынь и греческий, историю, географию. Для формирования литературного вкуса уставом предписывалось не только прививать любовь к чтению, но составлять критическое мнение о выдающихся произведениях как отечественных, так и зарубежных. Также в число основных наук входило правоведение, а для тех, кто готовил себя к коммерческой деятельности, — основы коммерческого и мореходного права.
Управляли лицеем родители и совет под председательством одесского градоначальника. Одной из обязанностей правления было следить за исполнением правил устава, но при этом создавать новые члены правления не имели права.
В преподавательско-воспитательский состав входили директор, два инспектора, священник, девять профессоров, шесть адъюнктов и 12 надзирателей, а также учителя рисования, музыки, танцев и фехтования.
Детей в лицей принимали от семи до девяти лет, и условия их содержания были на высоте. Их кормили так же, как и преподавателей, а пища всегда была «изобильная и свежая».
Провинившихся в классе сажали на особую скамью — «постыдное место», лишали в обед некоторых блюд и устанавливали запрет на посещение родителей в выходной день.
Источники: hor.net.ua, «Образование и устав Ришельевского лицея в Одессе», 1818 год
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