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Одесские истории: как принимали первый Устав Ришельевского лицея

Одесские истории: как принимали первый Устав Ришельевского лицея

В начале сентября 1818 года вышел указ об утверждении устава Ришельевского лицея. О подробностях рассказывает «Одесская жизнь».

Этим уставом «предположено» было учредить в Одессе особый институт или лицей, который, включая все этапы образования, заменит коммерческую гимназию, воспитательный институт, уездное и приходское училища.

Лицей получил название в честь Дюка де Ришелье, «который управлял тамошним краем долгое время с отличным усердием» и продолжал «и ныне принимать особенное участие в благосостоянии оного».

Одной из основ нравственного воспитания был закон божий. В лицее изучали родной и иностранные языки, в том числе латынь и греческий, историю, географию. Для формирования литературного вкуса уставом предписывалось не только прививать любовь к чтению, но составлять критическое мнение о выдающихся произведениях как отечественных, так и зарубежных. Также в число основных наук входило правоведение, а для тех, кто готовил себя к коммерческой деятельности, — основы коммерческого и мореходного права.

Управляли лицеем родители и совет под председательством одесского градоначальника. Одной из обязанностей правления было следить за исполнением правил устава, но при этом создавать новые члены правления не имели права.

В преподавательско-воспитатель­ский состав входили директор, два инспектора, священник, девять профессоров, шесть адъюнктов и 12 надзирателей, а также учителя рисования, музыки, танцев и фехтования.

Детей в лицей принимали от семи до девяти лет, и условия их содержания были на высоте. Их кормили так же, как и преподавателей, а пища всегда была «изобильная и свежая».

Провинившихся в классе сажали на особую скамью — «постыдное место», лишали в обед некоторых блюд и устанавливали запрет на посещение родителей в выходной день.

Источники: hor.net.ua, «Образование и устав Ришельевского лицея в Одессе», 1818 год

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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