Одесские истории: городские чудаки, шутки арестантов и любовный афронт

Среди жителей Одессы были и те, кого тогда называли чудаками, а позже — городскими сумасшедшими. Большинство из них отличались странностями, но одесситы относились к ним снисходительно, а некоторыми даже гордились.



Одним из таких жителей города был некий болгарин, который именовал себя Александром Македонским. Одевался он всегда в красный костюм, который дополняла шляпа, украшенная погремушками. Его постоянной «свитой» была толпа уличных мальчишек, которые так доставали Македонского, что ему приходилось совсем не по-царски отбиваться от них палкой. Его любимым занятием было читать на площади стихи на непонятном языке. Полиция его никогда не трогала, а жители города считали местной достопримечательностью.



Был в Одессе и еще один странный тип — дворянин и бывший помещик Зимин. Когда-то он окончил университет и владел большим поместьем. Но в какой-то момент он стал вести себя странно — сорить деньгами, покупать безумное количество одежды, причем особую страсть испытывал к жилетам, которых у него было несколько десятков. Количеством одежды, которую на себя надевал, Зимин напоминал луковицу — рубаха, фрак, пиджак, сверху всего этого сюртук.



Своим кумиром бывший помещик считал австрийского князя Эстерхази. После того, как пустил по ветру все свое состояние, он перебивался тем, что выполнял письменные работы за деньги. Причем делал это так хорошо, что всегда был востребован. Когда он состарился, горожане собрали деньги и оплатили для него жилье и еду.