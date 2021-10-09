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Одесские истории: факты о психиатрической больнице на Слободке

Одесские истории: факты о психиатрической больнице на Слободке

9 октября 1892 года приняла первых больных одесская психиатрическая больница, расположенная на Слободке. Как писали путеводители того времени, «принимая в соображение цель лечебницы, она построена с большой роскошью и шикарностью».

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Сначала психиатрических больных лечили в больнице на улице Херсонской, но с увеличением населения Одессы больше становилось и людей, которые нуждались в психиатрической помощи. И тогда было решено построить новую больницу. Был объявлен конкурс на лучший архитектурный проект, и победителем стал архитектор Юрий Дмитренко.

Строительство нового психиатрического комплекса началось в 1890 году. Больница состояла из девяти отдельных зданий, а каждое отделение лечебницы было рассчитано на 30 человек, но при необходимости разместить там можно было гораздо больше больных.

психбольница на Слободке

В больнице работали лучшие одесские врачи. Одним из них был Александр Розенблюм, который много лет заведовал отделением одесской городской больницы. Ему принадлежит честь значительного открытия в психиатрии, награду за которое, впрочем, получил зарубежный врач. Розенблюм заметил, что после заболевания малярией, с повышением температуры тела, у пациентов с психиатрическими диагнозами резко улучшалось состояние. Тогда он стал прививать больным возвратный тиф, который не опасен, но сопровождается температурой. Описание этого метода появилось в одном из научных журналов, а вскоре австрийский психиатр Вагнер-Яурегг стал применять это лечение и получил Нобелевскую премию.

Во время Второй мировой войны сотрудники больницы помогали прятать евреев и военнопленных. Профессор Шевалев с сыном скрывали их в больнице, придумывая разные диагнозы. А кроме того, пугали румынов тем, что в больнице якобы находятся больные с острозаразными заболеваниями. За свой подвиг профессор получил звание Праведника мира, а режиссер Стивен Спилберг, через много лет узнав об этом, даже прислал в больницу благодарственное письмо.

Источник: grad.ua, Википедия

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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