Одесские художники предлагают заглянуть за рамки обыденного (фоторепортаж)

Идея совместной выставки возникла именно у Елены, когда она увидела серию фотографий Александра, в которых он ловил отражения в лужах, витринах магазинов, на поверхностях автомобилей. В свою очередь Александр говорит, что когда увидел работы Елены, понял, что работ на заданную тему у него недостаточно – ему специально пришлось искать подходящие сюжеты и фактуры.

И действительно, когда заходишь в галерею, то попадаешь в другое измерение. Форматные полотна и фотографии как дверь в другие порталы. Полуабстрактные и символические работы Елены приглашают зрителей к диалогу. А работы Александра с первого кадра затягивают в своеобразную игру по расшифровке знакомых с детства объектов и ландшафтов, но представленных с совершенно неожиданного ракурса восприятия. С первого взгляда трудно разобраться, где работы фотографа, а где картины художницы и где находится переход от реального к воображаемому миру.

Выставка продлится до 30 августа. Вход свободный.

Фото автора