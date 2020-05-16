Одесские чистильщики обуви: как им установили «памятник» и чем пытались заменить

А вы еще помните чистильщиков обуви на одесских улицах? Да, конечно, это еще одна канувшая в Лету профессия, как, к примеру, ходящие по дворам точильщики, стекольщики, керосинщики. Между тем, очень даже классная была услуга. Сейчас их не увидишь, и очень жаль. Ну разве что вы попадете на экскурсию одесского турагентства «Тудой-Сюдой», воссоздающую вечеринку в одесском стиле, и творческие ребята изобразят вам таки настоящего одесского чистильщика обуви из прошлых времен.

Как это было раньше?

Одесский писатель и журналист Лев Штерн в своих красочных воспоминаниях об Одессе пишет: «Уличный чистильщик обуви весь свой инвентарь носил в деревянном ящике (иногда возил его на колесиках), который одновременно служил сидением для клиента. Помню чистильщика, работавшего на Пушкинской угол Греческой. Это был инвалид… Каждое утро он, опираясь на костыль, выкатывал высокий деревянный ящик, что-то собирал и ящик превращался в высокое сидение для клиента со спинкой и подставкой для ног.

Чистильщик доставал из ящика щетки, суконки, ваксу и т.п. и садился на низенькую скамеечку ждать клиента. Кроме обычной чистки кожаной обуви, он еще чистил (белил) популярные в то время белые парусиновые туфли. Эта краска называлась непонятным мне словом «цинквайс», и только позже я узнал, что это обыкновенные цинковые белила, т.е. порошковая окись цинка белого цвета, разведенная на воде, а не на олифе. Большинство горожан, конечно, чистили обувь сами, а парусиновые туфли «обновляли» зубным порошком».

Памятник персональному чистильщику

Кстати, если вы думаете, что чистильщики обуви — это что-то из совсем «доисторического прошлого», то очень ошибаетесь. Работая над материалом, наткнулась на фото, опубликованное одесситом Сергеем Матвеевым. Так вот, оказывается, еще в 2003 году в Одессе работали чистильщики обуви, причем даже на главной улице города. Вполне вероятно, что в те годы их пытались «возродить».

Ну а уже сравнительно недавно, в 2013 году в Одессе появился некий «памятник» (тогда понятия уличного арт-объекта еще не было) в честь одесских чистильщиков. Да, да, совсем недолго на улице Ланжероновской таки было установлено и просуществовало некоторое время кресло одесского чистильщика обуви.

Выглядело оно довольно величественно — мы же с вами в Одессе! И табличка над «памятником» гласила: «Чистильщик обуви. Прямой наследник персонального чистильщика обуви Екатерины II». Конечно, ну разве мог быть в Одессе просто себе обыкновенный чистильщик обуви?!.

Что такое Чистемат?

В общем, «штучка» просуществовала недолго, и вскоре исчезла, как и сама профессия уличного чистильщика обуви. Ну а в связи с тем, что профессия все же вроде как очень даже нужная, в 2014 году появилась новая одесская фишечка — автоматический чистильщик обуви.

Она появилась в качестве механизированного новшества. Это был автомат по чистке обуви. По аналогии в кофематами его сразу «нарекли» чистематом. Проще говоря, в городе появился первый автомат по очистке вашей обуви от уличной грязи-пыли и прочих следов одесской непогоды. Кстати, установили его напротив «Привоза».

Суть автомата была проста: нужно было бросить в щелочку одну гривну, а дальше — следовать пунктам, обозначенным на табло, то есть, передвигать ногу в обувке в соответствующих направлениях. Для начала с обуви удалялась уличная грязь с помощью центральной щетки, затем нужно было нажать носком ботинка на дозатор — и обувка получала порцию бесцветного крема. Потом оставалась малость: довести обувь до блеска, подставив ноги полировочным щеткам.

Увы, идея «не пошла» дальше эксперимента: в скором времени обувной чистемат исчез, остались от него только фотографии, а другие уличные чистильщики обуви в Одессе так и не появились…

Фото автора, Льва Штерна и Сергея Матвеева.

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