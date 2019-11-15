Одесская киностудия: жилой комплекс имени Высоцкого или Голливуд у Черного моря?

Легендарная Одесская киностудия, недавно с помпой отпраздновавшая свой столетний юбилей, имеет вполне определенную перспективу оказаться в частных руках. Президент Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий мораторий на ее полную приватизацию. Постановление это не на шутку накалило страсти — и, в первую очередь, среди киношников. Что принесет новый закон — уничтожение киностудии, застройку ее территории «у самого синего моря» или возрождение кинематографической славы Одессы, — выясняла «Одесская жизнь».

«Новая киностудия»

Государственной Одесская киностудия была до 2004 года, пока кому-то не пришла в голову идея ее приватизировать. Правда, по мнению ярых противников приватизации, привлекла не идея будущего «Голливуда у Черного моря», а сама территория киностудии — 6,6 га «драгоценной» одесской земли у моря на престижном Французском бульваре. В итоге появилось ООО «Новая киностудия», которым и был приватизирован неконтрольный пакет — 50% минус 1 акция. Контрольный пакет — 50% плюс 1 акция — остался за государством. И в 2005 году было зарегистрировано закрытое акционерное общество «Одесская киностудия».

Ржавые коробки на 20 миллионов

Александр Ткаченко, нынешний нардеп от «Слуги народа», тогда киевский медиа-менеджер, стал председателем правления ЗАО, а тогдашний директор киностудии Ольга Неверко — его генеральным продюсером. По словам главы Гильдии кинематографистов Одессы Ольги Сиваковой, студия была продана за 32 миллиона гривен — половину бюджета хорошего фильма. А главное, «пропал» самый дорогой нематериальный актив — фильмофонд. Правда это или нет, не знаем, но по легенде новому руководству показали сейф с пленками, покрывшимися в неотапливаемом помещении грибком. Среди них — классика киноискусства, хиты продаж. С благословения тогдашнего минкульта вся дистрибьюция фильмофонда была предоставлена фирме Ольги Неверко «Будущее».

Частному телеканалу, чтобы выпустить в эфир, к примеру, «Трех мушкетеров», надо выложить порядка двух миллионов гривен. Так что заработки на интеллектуальной собственности киностудии, могли быть немалыми.

Зачем киностудию «кормить»?

— Большинство членов коллектива, в том числе и я, были «за» акционирование киностудии, — вспоминает одесский кинематографист Виктор Ноздрюхин. — Государство студию не финансировало, и ее существование напоминало вяло текущую агонию. А Ткаченко не только миллионы обещал, но и расписал, как и что будет приобретаться. И с 2005 по 2008 годы студия действительно активно работала. Но завершилось все это довольно грустно.

В условиях приватизации киностудии был заложен пункт о том, что она не может быть перепрофилирована в течение 5 лет. В этот период государство следит за развитием предприятия и, если признает его успешным, может свой контрольный пакет продать. Но, по мнению Виктора Ноздрюхина, инвесторы рассчитывали добиться стопроцентного контроля над киностудией и получить во владение либо в аренду на 49 лет ее территорию, которую можно было бы застроить. А на оставшейся площади можно и кино, при желании, снимать.

В 2007 году Фонд государственного имущества не согласился продать госдолю ЗАО до завершения срока исполнения инвестиционных обязательств. А инвесторы в таком случае «кормить» киностудию отказались. И на предприятии как-то очень быстро наступили запустение и разруха, появилась огромная задолженность по заработной плате и коммуналке.

— Я готов заявлять на всех уровнях и легко докажу с помощью документов, что как минимум треть инвестиционных обязательств не была выполнена акционерами. И это — причина, по которой приватизацию можно признать недействительной, — считает Виктор Ноздрюхин.

Будет ли в Одессе высотка имени Киры Муратовой от киевского застройщика?

Кинематографисты попросили депутатов принять закон, запрещающий полную приватизацию киностудии. В 2011 году он вступил в силу.

— Только благодаря этому закону сейчас на Одесской киностудии не стоят небоскребы, — убежден Виктор Ноздрюхин. — В центре — маленькая студия, а вокруг — жилые комплексы имени Владимира Высоцкого и Киры Муратовой.

И сегодня опасения кинематографистов вполне понятны. Говорят,что с 2018 года совладельцем Одесской киностудии стал влиятельный киевский застройщик Андрей Вавриш.

— Последний с уверенностью и нахальством неофита рассуждает о том, что киностудии для производства фильмов, в силу появления современных, цифровых технологий, достаточно и двадцати процентов площади, занимаемой ею сегодня. А остальное, следует понимать, Вавриш, превратит в очередной жилой комплекс и выгодно продаст, — писал журналист и кинодокументалист Валерий Барановский.

Потому одесские киношники и требуют создания комиссии депутатов Верховной Рады, которая должна дать оценку 14-летней деятельности акционерного общества.

Свое мнение по этой ситуации есть у Ольги Сиваковой, главы Гильдии кинематографистов Одессы.

— В 2005 году приватизация произошла по специальной схеме в обход закона о приватизации госимущества, — убеждена Сивакова. — За годы владения киностудией частный акционер не доказал, что является хорошим менеджером и не снял на ней ни одного фильма. К тому же принятие законопроекта, позволяющего приватизировать Одесскую киностудию, было пролоббировано Александром Ткаченко, который сегодня является главой комитета информационной политики ВР.

Киностудия на 20 лет, новые проекты и уголовные дела

А вот новый директор киностудии Андрей Осипов накаливший страсти закон считает позитивным и нужным. Ведь обязательным условием приватизации киностудии является сохранение ее профильной деятельности в течение 20 лет. На тот же период запрещено изменять размер и порядок пользования земельным участком, на котором она расположена. А победитель приватизационного аукциона обязан представить план реновации и развития.

Самостоятельно, без приватизации, Одесская киностудия развиваться, увы, не может. Государство как акционер средства в ее развитие не вносит.

Но за 2,5 года каденции Осипова в развитие киностудии вложено более трех миллионов. Как производитель или сопроизводитель студия приняла участие в 16 кинопроектах. В этом году снимает 4 собственных фильма, в том числе — частично финансируемую госкино ленту «Теперь я турок, не казак» в постановке легендарного одесского режиссера Вилена Новака.

— Проблем хватает. Но несправедливо утверждать, как заявляет Гильдия кинематографистов Одессы, что мы ничего не делаем, — считает Андрей Осипов. — В 2005 году на киностудии был конфликт, в сути которого я не могу разобраться. Судя по всему, не могут разобраться и представители Гильдии, которые довольно часто бывают у меня в кабинете. Если считают, что есть нарушения, надо обращаться в суд, прокуратуру.

На что кинематографисты утверждают, что уголовные дела тянутся годами и, по мнению Виктора Ноздрюхина, закрываются коррупционными схемами. Правда, сегодня есть обращение в ГБР и НАБУ с требованием расследовать коррупционные действия в вопросе приватизации Одесской киностудии.

О курице, несущей золотые яйца

Нынешний директор надеется, что вопрос приватизации решится до середины следующего года. А затем планирует преобразовать Одесскую киностудию в большую сервисную компанию, со временем вынеся за пределы города павильоны и натурные площадки. Столетний парк с усадьбой Сан-Донато, павильоном Веры Холодной, музеем кино и кинематографической набережной заполнят туристы, от чего киностудия сможет получать дополнительный доход.

— Никто не будет резать курицу, которая может нести золотые яйца, — говорит Андрей Осипов. — А в случае угрозы застройки я первый выйду против нее вместе с одесскими кинематографистами.

Одесситы, безусловно, заявление это запомнят.

Автор – Марина Некрасова

Фото: mediasat.info, cdn2.mygazeta.com

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.