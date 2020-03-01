Одесситам на заметку: тариф на газ стал ниже

В феврале «Нафтогаз Украины» понизил отпускные цены на газ для компаний, которые поставляют голубое топливо по регионам. Такое изменение, по словам министра энергетики и защиты окружающей среды Алексея Оржеля, стало возможным благодаря стабилизации ситуации на украинском и европейском рынках. Какой тариф установлен на февраль для Одесского региона, нам рассказали в компании «Одессагаз-Поставка».

Рекордно низкая цена топлива

В этом месяце цена на голубое топливо в Украине составит 3,95 грн. за 1 куб. м. Нафтогаз дает цену газа как товара, без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами. Это оптовая цена за кубометр является самой низкой от «Нафтогаза» для населения с апреля 2016 года. При этом в январе 2020 года газ стоил 4,65 грн. за 1 куб. м . То есть, снижение составило 15%.

Отпускная цена природного газа для потребителей ООО «Одессагаз-Поставка» так же изменилась и составляет 5,01 грн. за 1 куб. м. Тариф указанс учетом НДС и наценки, но без учета стоимости доставки топлива, на которую потребителям придет отдельная платежка от АО «Одессагаз».

Напомним, конечная цена в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) для соответствующего обл- или горгазов.

Что происходит на рынке?

Конечно, 5,01 грн. за куб газа (даже с учетом отдельного счета за доставку топлива) – это не 8,55 грн. за куб топлива, как это было в начале 2019 года. Снижение цены на газ для бытовых потребителей в этом месяце имело место на фоне рекордного падения цен на европейских рынках.

По данным Украинской энергетической биржи, европейские цены на газ опустились до самого низкого уровня за последнее десятилетие. Причина – избыток данного товара. Он образовался из-за теплой зимы, уменьшения спроса на него со стороны Китая, а также несостоявшейся «газовой войны» между «Нафтогазом» и «Газпромом».

В связи с этим правительство приняло решение отказаться от гарантированной цены на газ (6,60 грн. за 1 кубометр газа с НДС, но без доставки) и внесло изменения в положение о возложении специальных обязанностей (ПСО) на рынке газа. Согласно этим изменениям, стоимость газа сейчас определяют ежемесячно.

Механизм ежемесячного ценообразования в рамках ПСО будет действовать до 1 мая 2020 года. После этого «Нафтогаз» больше не будет отгружать газ региональным поставщикам бесплатно, а сам рынок должен стать конкурентным.

Фото: еnergetyka.com.ua

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