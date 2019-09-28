Одессика: о музе Маяковского, Дюке, Горьком и кандалах Котовского

Одесситы любят рассказывать о родном городе, расцвечивая реальные происшествия красочными подробностями и превращая факты в легенды. Однако наш город знает немало и реальных историй, героями которых выступают известные люди, жившие, работавшие или гостившие в Одессе.

Утесов продавал кандалы Котовского

Одной из самых известных городских легенд стал рассказ о том, как в одном из одесских кафе продавали кандалы Григория Котовского. Существует две версии этих событий.

Во время Первой мировой войны Леонид Утесов выступал в Ришельевском театре. Как-то к нему в гримерку, чтобы поблагодарить за выступление, пришел Котовский. Актер и легендарный разбойник познакомились, и с тех пор часто общались. Зная это, к Утесову обратился какой-то человек. Он предложил провести необычный аукцион — продать кандалы Котовского, в которых тот сидел в одесском тюремном замке. Деньги, вырученные на аукционе, предполагалось передать то ли солдатам на фронт, то ли их вдовам и сиротам. К тому же торги носили символический характер и были в духе времени — кандалы как бы олицетворяли собой старый мир, который должен был послужить благим целям.

Остаться равнодушным к вдовам и сиротам было невозможно, и Утесов дал свое согласие. По легенде, кандалы купила какая-то восторженная одесситка, поклонница Котовского, которая через несколько лет на его похоронах рвалась возложить эти оковы на его гроб.

Согласно второй версии, аукцион по продаже своих тюремных цепей устроил сам знаменитый разбойник. Осенью 1916 года его приговорили к смертной казни. Однако казнить будущего комбрига не успели, так как грянула революция. Новая власть, хоть и неохотно, но освободила Котовского — люди с опытом грабежей были ей очень нужны для разных «экспроприаций».

Как только разбойник вышел из тюрьмы, он устроил в оперном театре аукцион, на котором выставил на продажу свои оковы — видимо, прихватил с собой по старой привычке. Купил их хозяин кафе «Фанкони», а стоимость «тюремного лота» составила 75 рублей. Владелец кафе выставил их в витрине, надеясь таким образом создать рекламу и привлечь посетителей.

Одесская муза Маяковского

Свою поэму «Облако в штанах» Маяковский посвятил одесситке Марии Денисовой, которая стала первой любовью поэта. Познакомились они в Москве на художественной выставке. Тогда девушка не произвела никакого впечатления на Маяковского, и он пожелал остаться неизвестным, представившись ей как «некто в черном».

Через несколько лет, во время поездки футуристов по России, Маяковский приехал в Одессу. Совершенно случайно у памятника Дюку он встретил Марию Денисову, и… влюбился в нее с первого взгляда. Девушка превратилась в настоящую красавицу, и остаться к ней равнодушным влюбчивый Маяковский просто не смог. Мария училась в одесской частной гимназии мадам Бален де Балю, жила в семье старшей сестры и постоянно принимала участие в городских конкурсах красоты, занимая первые места.

В своей квартире на улице Льва Толстого сестры Денисовы устраивали «литературные обеды», на один из которых был приглашен и Маяковский. Он не отходил от Марии ни на шаг, читал стихи, шутил и вообще был в ударе. Из-за нее поэт даже отказался уезжать из Одессы. Остальным футуристам пришлось ждать, пока он разберется со своими чувствами. Однако Джиоконду, как называл поэт свою возлюбленную, его африканская страсть только пугала. Поэтому когда Маяковский сделал Марии предложение руки и сердца, то получил решительный отказ. После этого страдающему поэту ничего не оставалось, как уехать.

Денисова стала знаменитым скульптором

Мария Денисова бросила гимназию, окончила курсы художников и впоследствии стала известным скульптором. В память о Маяковском она создала «остроугольный» портрет «своего остроугольного друга». Мария воевала в гражданскую войну, была ранена и дважды выходила замуж. А когда с возрастом стала болеть и не смогла заниматься скульптурой, покончила с собой.

Кем работал Максим Горький в Одессе?

Впервые Горький приехал в Одессу, когда ему было 23 года. Вернее, он пришел в наш город пешком, обойдя почти всю Украину. В Одессу на заработки из-за голода стекались жители всех окрестных деревень, работая в основном в порту. Горький также устроился в одесский порт грузчиком. В первый рабочий день староста артели вручил ему куртан — доску, обитую ватой и тряпками. Грузчики укладывали доску на спину и проходили мимо эстакады, с которой на куртан опускали шестипудовые мешки. Поднявшись по трапу, грузчики сбрасывали мешки в огромный трюм. За эту работу Горький получал 50 копеек в день. Жил писатель в ночлежке, предназначенной специально для бездомных портовых грузчиков — баржане, которых находился на Ланжероновском спуске.

Вскоре один из редакторов предложил Горькому работу в одесской газете. Писатель уже дал было свое согласие, но почему-то передумал. А когда открылась Всероссийская промышленная выставка, Горький стал писать репортажи для «Одесских новостей».

Что держит в руке Дюк?

Памятник одесскому Дюку хорошо известен во всем мире. Многие из тех, кто приезжает в Одессу, задаются вопросом: что же держит в руке одесский генерал-губернатор? Памятник Ришелье работы Ивана Мартоса одесситы открыли в 1828 году, и с тех пор пытаются ответить на этот вопрос. Скульптор изобразил Дюка в античной тоге, приветствующим гостей. В ее складках на боку угадывается короткий римский меч, а в руке Дюк держит свиток, на котором перечислены все привилегии города.

Согласно другой версии, когда Ришелье принял Одессу под свое начало, местные греки готовили прекрасную фруктовую водку, которую предполагали вывозить за пределы страны. Однако таможенники стояли насмерть и разрешения на вывоз напитка за рубеж не давали. Одесситы обратились к Ришелье, который был вынужден вмешаться в спор и помочь одесским производителям. Он отправил в таможенную службу документ, в котором говорилось: «Посему даже желательно, чтобы всякие продукты отпущаемы в избытке, приводя труд народный в изобилие и славу государства». Сейчас этот документ хранится в Одесском областном государственном архиве, и возможно, именно его держит в руке наш Дюк.

Фото: gdb.rferl.org