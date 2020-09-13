«Одесса уже не та»: четыре истории, которые доказывают обратное
Вам тоже надоело слушать ахи и вздохи о том, что «Одесса уже не та» и вообще «все весёлые одесситы давно уехали?» Тогда, как говорится (то есть говорилось когда—то): слушайте сюда! «Одесская жизнь» делится настоящими историями, собранными журналистом, который умеет держать ухо востро. И эти наблюдения неопровержимо доказывают: Одесса-мама по-прежнему в расцвете сил, и никуда не делись ни её едкий юмор, ни особая очаровательная жизненная философия.
(Для того чтобы прочитать истории, нажимайте на стрелочки с правой стороны от названия)
ЧИСТО ОДЕССКОЕ УБИЙСТВО
Совершив убийство, немедленно отправляйтесь в ближайший дворик, где обитает стая яростных противниц курения. Расположитесь в центре двора, с наслаждением закурите и дождитесь, пока это привлечёт внимание кого-нибудь из стаи. Двух-трёх демонстративных сигарет будет вполне достаточно. Чтобы закрепить эффект, на крики «Тварь! Животное! Я сейчас спущусь!» — отвечайте спокойно: «Товарищи, но ведь вред курения объективно не подтверждён». Или — «Послушайте, я тут тоже чую, как воняет ваша селёдка с третьего этажа, но это же не повод…».
Это гарантирует, что даже если у обвинения окажутся неопровержимые улики против вас, защите будет с чем успешно работать. На вашей стороне встанет стая яростных женщин, исступлённо свидетельствующих, что вы никак не могли убить кого-нибудь в 10 утра, потому что, скотина вы эдакая, аккурат с семи и до обеда медленно и жестоко убивали своими курительными канцерогенами население целого двора в совершенно другом месте.
А вот курить на месте преступления действительно опасно! Можно спокойно уйти с руками по локоть в крови, но ни дай бог кто-нибудь из нервных соседей учует запах сигаретного дыма.
КАРТИНА МАСЛОМ
Муж и его напарник по стройке отвечают на звонок прораба.
— Почему вы не на объекте?! — орёт прораб.
— На шабашке подрабатываем, — отвечают невозмутимо.
— А почему, мать вашу, не на объекте фирмы?!
— Так работы нет. Вы же и не даёте.
— Да, не даём! А что вы хотели? Чтобы каждый день — работа была?! Не всё коту масленица!
На заднем плане картины с тихим треском догнивает страна. В верхнем левом углу — рассвет, в нижнем правом — кто—то тихо сливает масло…
ОДЕССКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ
Вчера ночью мы с моей (тоже очень интеллигентной) подругой сидели в центре города на скамейке и пили водку. Всё из-за того, что мы очень переживаем за страну. Подруга периодически вскакивала и пробегала несколько кварталов, потому что ей было нехорошо. Она начала переживать за страну на несколько часов раньше меня и уже совершенно исстрадалась. И тогда я переживала за страну и пила водку в гордом одиночестве.
Но это одиночество было не полным — рядом на скамейке сидела незнакомая парочка. Это были явно люди из народа, за страну они очевидно не переживали, поэтому просто бухали водку. Парочка состояла из немолодого крепкого мужика и довольно пышной женщины. Из тех, знаете, женщин, которые в осенней курточке вообще становятся совершенно круглыми.
Круглая женщина оказалась доброй душой. Заметив невыносимые страдания моей подруги, она тут же поделилась с ней ибупрофеном. Конечно, таблетки не помогли, потому что вообще ничто не поможет страдающему о судьбе страны интеллигенту. Разве что водка немного притупляет сердечные боли. А женщина была не только круглой, но и очень мудрой, потому что после каждой глупой фразы мужчины говорила что-нибудь вроде:
— Ох, юморист! Я сейчас всрусь, честное слово, от смеха.
И хлопала себя по очень круглым ляжкам. И в конце концов правильно обработанный мужчина сказал:
— Допьём — махнём ко мне! Зависнем на пару дней, да?
А потом зачем—то добавил:
— Я же не всегда охранником буду. Это временное такое. Я вообще всегда хирургом быть хотел — вот это круто! И знаешь, что самое крутое? Что вот эта власть над человеком! И что ты можешь человека резать! Власть! И резать человека! И можно!
Круглая женщина показалась мне ещё более симпатичной, когда после долгой паузы похлопала мужика по колену и очень мягко сказала:
— Это ничего… Это ещё не значит, что ты психопат какой—то…
Может она и права, а всё же как-то неспокойно на сердце. Поэтому если вам известно что-нибудь о судьбе круглой женщины — успокойте меня, пожалуйста. Я волнуюсь. Мне ведь ещё за страну переживать! А водки почти не осталось.
ОДЕССКИЕ СКАЗКИ
Когда пытаешься произвести впечатление на потенциальных работодателей в Киеве.
— У меня очень богатый и разнообразный жизненный опыт. Я вот даже в морге пару лет работала!
— Да? — оживляются. — И чем занимались?
— Работала с документами, бумаги там…
— Ааа… — скучнеют лицами. — Просто с документами…
— Да, но вы же понимаете, что все равно там повсюду трупы! Трупов много, а места-то мало… Вот прямо в кабинете — тут стопка папок с документами, и тут же рядом — стопка трупов! Тянешься рукой, не глядя, за справкой какой-нибудь, а натыкаешься, блин, на вот это холодное мертвое! Сплошные нервы и стопки, бумаги и трупы, неизвестно что хуже, просто ужас какой-то!
— Ого! — поражаются работодатели, но вовремя вспоминают, с кем имеют дело, и хитро улыбаются: — А вы вообще из Одессы, да?..
— Ну да, — вздыхаю устало. — А разве по моему наглому виду не ясно?