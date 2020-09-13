Новости Одессы и Одесской области

«Одесса уже не та»: четыре истории, которые доказывают обратное

Вам тоже надоело слушать ахи и вздохи о том, что «Одесса уже не та» и вообще «все весёлые одесситы давно уехали?» Тогда, как говорится (то есть говорилось когда—то): слушайте сюда! «Одесская жизнь» делится настоящими историями, собранными журналистом, который умеет держать ухо востро. И эти наблюдения неопровержимо доказывают: Одесса-мама по-прежнему в расцвете сил, и никуда не делись ни её едкий юмор, ни особая очаровательная жизненная философия.

(Для того чтобы прочитать истории, нажимайте на стрелочки с правой стороны от названия)

Тая Найденко

Карикатуры Анастасии Найденко

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