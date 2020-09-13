«Одесса уже не та»: четыре истории, которые доказывают обратное

Вчера ночью мы с моей (тоже очень интеллигентной) подругой сидели в центре города на скамейке и пили водку. Всё из-за того, что мы очень переживаем за страну. Подруга периодически вскакивала и пробегала несколько кварталов, потому что ей было нехорошо. Она начала переживать за страну на несколько часов раньше меня и уже совершенно исстрадалась. И тогда я переживала за страну и пила водку в гордом одиночестве.

Но это одиночество было не полным — рядом на скамейке сидела незнакомая парочка. Это были явно люди из народа, за страну они очевидно не переживали, поэтому просто бухали водку. Парочка состояла из немолодого крепкого мужика и довольно пышной женщины. Из тех, знаете, женщин, которые в осенней курточке вообще становятся совершенно круглыми.

Круглая женщина оказалась доброй душой. Заметив невыносимые страдания моей подруги, она тут же поделилась с ней ибупрофеном. Конечно, таблетки не помогли, потому что вообще ничто не поможет страдающему о судьбе страны интеллигенту. Разве что водка немного притупляет сердечные боли. А женщина была не только круглой, но и очень мудрой, потому что после каждой глупой фразы мужчины говорила что-нибудь вроде:

— Ох, юморист! Я сейчас всрусь, честное слово, от смеха.

И хлопала себя по очень круглым ляжкам. И в конце концов правильно обработанный мужчина сказал:

— Допьём — махнём ко мне! Зависнем на пару дней, да?

А потом зачем—то добавил:

— Я же не всегда охранником буду. Это временное такое. Я вообще всегда хирургом быть хотел — вот это круто! И знаешь, что самое крутое? Что вот эта власть над человеком! И что ты можешь человека резать! Власть! И резать человека! И можно!

Круглая женщина показалась мне ещё более симпатичной, когда после долгой паузы похлопала мужика по колену и очень мягко сказала:

— Это ничего… Это ещё не значит, что ты психопат какой—то…

Может она и права, а всё же как-то неспокойно на сердце. Поэтому если вам известно что-нибудь о судьбе круглой женщины — успокойте меня, пожалуйста. Я волнуюсь. Мне ведь ещё за страну переживать! А водки почти не осталось.