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Одесса на военном положении: вышел второй спецвыпуск «Одесской жизни»

Одесса на военном положении: вышел второй спецвыпуск «Одесской жизни»

Редакция газет «Одесская жизнь», «На пенсии» и «Пенсионная телепрограмма» подготовила для своих читателей второй во время войны совместный выпуск. В нем мы собрали важную и полезную информацию о жизни в военное время: как работают институты власти, социальные и медицинские службы, как получить, оказать помощь, как вести себя в опасной ситуации и многое другое.

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«Укрпочта» заверила, что доставит этот номер всем подписчикам трех газет в Одессе, а также рядом с Одессой. К сожалению, возможности доставки по всей области пока нет.

Газету также можете бесплатно взять в магазинах «Таврия В», «Копейка», «Сильпо».

В этом номере вы можете узнать:

  • через какие КПП можно покинуть Украину;
  • платить или не платить за коммуналку во время войны;
  • где и как в Одессе найти нужное лекарство?
  • восемь советов, как эвакуироваться с домашними животными;
  • как оказать доврачебную помощь при повышении температуры и острой сердечной боли;
  • как подготовить жилье к возможному обстрелу

и многое другое.

ОЖ, 2-й спецвыпуск2

В дальнейшем мы планируем возобновить общеукраинские выпуски газет «На пенсии» и «Пенсионная телепрограмма». Но распространение будет зависеть от возможностей почты.

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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