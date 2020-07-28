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Одесса на литографиях 1854 года: улицы, здания, война

Одесса на литографиях 1854 года: улицы, здания, война

Одесса в 1854 году… Благодаря литографиям Федора (Фридриха) Гросса мы можем увидеть ее спустя много-много лет.

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«Альбомъ одесскихъ видовъ» Федора Гросса стал нам доступен благодаря ресурсу «Одесская история».

Как сообщает издание, данный альбом включил в себя работы Гросса об Одессе периода Крымской войны.

– Федор Гросс работал литографом в литографической мастерской Александра Брауна. Параллельно с созданием иллюстраций на заказ работал над материалами для собственных изданий, — сообщает издание.

Благодаря литографиям Гросса мы увидим здания, которых уже давно нет в городе, рассмотрим улицы города, которые смотрятся сейчас совсем иначе, вглядимся в одежду одесситов почти двухвековой давности. А еще увидим на литографиях Гросса, как бомбили город 10 апреля 1854 года. И, конечно же, изумимся магии дат и чисел: через 90 лет Одесса будет освобождена уже в период совсем другой войны…

Погружаемся в далекое прошлое города:

Литографии Одессы
Литографии Одессы
Литографии Одессы
Литографии Одессы
Литографии Одессы
Литографии Одессы
Литографии Одессы
Литографии Одессы
Литографии Одессы
Литографии Одессы
Литографии Одессы
Литографии Одессы
Литографии Одессы
Литографии Одессы
Литографии Одессы
Литографии Одессы
Литографии Одессы
Литографии Одессы
Литографии Одессы
Литографии Одессы
Литографии Одессы
Литографии Одессы
Литографии Одессы

Фото — «Одесская история»

Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

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