Одесса на литографиях 1854 года: улицы, здания, война

Одесса в 1854 году… Благодаря литографиям Федора (Фридриха) Гросса мы можем увидеть ее спустя много-много лет.
«Альбомъ одесскихъ видовъ» Федора Гросса стал нам доступен благодаря ресурсу «Одесская история».
Как сообщает издание, данный альбом включил в себя работы Гросса об Одессе периода Крымской войны.
– Федор Гросс работал литографом в литографической мастерской Александра Брауна. Параллельно с созданием иллюстраций на заказ работал над материалами для собственных изданий, — сообщает издание.
Благодаря литографиям Гросса мы увидим здания, которых уже давно нет в городе, рассмотрим улицы города, которые смотрятся сейчас совсем иначе, вглядимся в одежду одесситов почти двухвековой давности. А еще увидим на литографиях Гросса, как бомбили город 10 апреля 1854 года. И, конечно же, изумимся магии дат и чисел: через 90 лет Одесса будет освобождена уже в период совсем другой войны…
Погружаемся в далекое прошлое города:
Фото — «Одесская история»