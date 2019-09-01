Одесса: любимые места любимых людей

К дню рождения любимого города «Одесская жизнь» расспросила любимых в Одессе людей про их излюбленные места в нашем городе. Не слишком ли много любви в одном предложении, спросите вы? Нет, слишком много любви к Одессе быть не может и не бывает! Оказалось, что в Одессе любят пляжи, тенистые улочки чуть в стороне от центра города, давно закрытые и едва открывшиеся кафе, музеи, рестораны… Впрочем, сейчас вы прочтёте — и всё сами узнаете!

Владимир (Сальве) Комаров, актёр шоу «Маски», Одесса

– Любимые места в Одессе? Запросто! Правый конец пляжа «Дельфин». Люблю его за немноголюдность, там тихо, спокойно. Люблю посидеть в недавно открывшемся баре в узкой улочке за «Пассажем», знаете такой? С удовольствием завожу туда людей, которые просят меня об экскурсии. Ну и, конечно, Новый базар! Скупаюсь только там, никак иначе!

Роман Рабинович, ведущий «Просто.Радио», Одесса

– Есть эпическое место, которого уже нет, но оно было и славилось на всю Одессу. Это была пельменная на 16-й станции Большого Фонтана. Там с незапамятных времён всегда было одно и то же кафе, а на кассе — неизменная тётя Фаня. Там продавали огромные беляши исключительно с настоящим мясом и безумные порции пельмешек с какао. Там даже осенью в непогоду было очень сложно найти свободное место. А летом очередь в ту пельменную стояла длиннее, чем в соседний кинотеатр «Золотой берег». Это правда, и это невероятно круто, даже в виде воспоминания…

Андрей Рафаэль, фотохудожник и фоторепортёр, Одесса

– Любимое место в Одессе? Безусловно — улица Дворянская. Это почти самый центр города, но как там тихо и уютно, особенно по вечерам! Это детство, это место долгих прогулок за руку с любимой бабушкой… И во главе улицы — обожаемая Кирха, которую я могу фотографировать бесконечно, в любое время года и любую погоду. Невероятно красиво! И сказочные, роскошные закаты над башенкой Кирхи…

Евгений Голубовский, журналист, культуролог, вице-президент «Всемирного клуба одесситов»

– Нежно любимое место – улица Пушкинская. Всегда любил её, любил эти прекрасные платаны. И там же, на Пушкинской, располагалась когда-то моя любимая редакция, где я работал. Раньше любил 10-ю станцию Большого Фонтана, нравилось приезжать туда и гулять. А вот что люблю до сих пор — так это нашу уютную улицу Ланжероновскую.

Дмитрий Быков, писатель, поэт, Москва

Любимое заведение Дмитрия Быкова в Одессе — ресторанчик «Черчилль» неподалёку от парка им. Шевченко. Для знаменитого писателя стало уже традицией посидеть там с друзьями-одесситами и поклонниками после очередного выступления в Зелёном театре. Ради традиции писатель охотно готов потерпеть и летнюю тесноту, и не самое быстрое обслуживание в этом месте. Здесь же несколько недель назад прошли его дружеские посиделки с нашей украинской знаменитостью, Сергеем Жаданом.

– В этот приезд в Одессу я по совету моего друга Саши Ройтбурда (которого, кстати, тоже люблю очень!) ужинал почти каждый день в ресторане «Два Карла». Замечательное место! Отличная еда, вино и всё по-одесски душевно! – рассказал Дмитрий Быков.

Впрочем, в первую очередь среди любимых мест писатель называет не заведения питания, а храмы культуры: Литературный и Художественный музеи, Всемирный клуб одесситов, Зелёный театр. Да и всю Одессу Дмитрий Быков искренне называет одним ярким, неповторимым, нежно любимым местом. Во всяком случае, жить он мечтает именно здесь!

Алла Гудзенко, главный редактор газеты «Всемирные одесские новости»

– Любимые места в Одессе — это весь центр: от разночинских кварталов у Нового рынка до парадного центра — Екатерининской, Ришельевской, Бунина. Конечно, Староконный рынок! Там пласты историй из всех времён. И Привоз — радость любителя вкусно поесть и послушать! И — Море!

Александр Алабин, музыкант, композитор, Нью-Йорк

– Когда бываю в Одессе, всегда хожу в дендропарк Победы, а раньше — Ленина. Мой любимый парк детства. И я очень ценю одесский порт, просто как место силы. Вот прийти в порт — и там сесть, смотреть на закат или на маяк. Это можно делать бесконечно. Правда, его “застроили” яхтами, но там все равно прекрасно.

Завораживающее место — мыс Большой Фонтан. В детстве всегда хотелось посмотреть, что за ним. Казалось, это какой-то край. Край мира, в смысле. И всегда хотелось стать на самое его острие и на нем восход встретить. К сожалению, он сейчас загорожен, кажется, со стороны верха…

Даша Трегубова, кино- и телеактриса, Киев

– В Одессу, как приличная киевлянка, езжу регулярно и каждый раз на пару дней (исключение – съёмки кино, тогда могу задержаться подольше). У меня есть друзья-одесситы, которых я обожаю. Из любимых мест — пляжи: «Калетон» (позагорать с киевскими друзьями и подругами) и «Посейдон» (ловить бычка с пирса с писательницей Леной Андрейчиковой или выходить в море). Люблю прогуляться по Пушкинской, главное – «на плоском ходу», без каблуков, ведь там брусчатка. И зайти в Литературный музей или Музей западного и восточного искусства. И обязательно пообедать в «Бернардацци» с одесской творческой интеллигенцией или в «Даче» – с киевской!

Михаил Бейзерман, телеведущий канала «Первый городской», Одесса

Любимое место? Моя квартира. Ну а после нее – это кофейня на «Книжке». Ну почему Хемингуэй 15 лет, как на работу, ходил в бар La Floridita в Гаване, а у меня не может быть любимой кофейни? Я там и работаю, и общаюсь. Между собой мы называем это место «офис», а наш любимый круглый стол на старом пне – «продюсерский стол».

А закрытые помещения не люблю. Поэтому круглый год под открытым небом, на высоких барных стульях, с сигаретами, сигарами и лучшим кофе в центре города. И поверьте, в кафе Верховной Рады и ресторанчиках вокруг Банковой решаются гораздо менее серьезные вопросы, чем на «Книжке». Это свой круг общения, и быть принятым в этот круг дорогого стоит. Непосвященный, попав сюда и слушая разговоры, находится некоторое время в коматозном состоянии. Ибо это микс из одесской иронии и шуток, серьезных бизнес- и арт-проектов, обсуждений политики и экономики, и все это очень смешно и серьезно одновременно. Так и живем…

Фото: из открытых источников, Одесский горсовет