Общедомовой теплосчетчик: кто установит и кто будет выплачивать?

В Украине со 2 августа 2017 года действует Закон «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», который, в частности, обязывает теплоснабжающие организации оборудовать многоквартирные дома своих абонентов теплосчетчиками. На установку приборов учета отводился один год. Но до сих пор часть потребителей по-прежнему пользовалась тепловой энергией без счетчика.

Со 2 августа этого года будет запрещено присоединять жилые и нежилые здания, в которых не установлены приборы учета тепла, к внешним инженерным сетям. Что это означает для потребителей — спросили мы у директора КП «Теплоснабжение города Одессы» Анны Поздняковой.

Согласно закону, оборудование должен установить собственник теплосетей, а заплатить за это – потребитель (расходы войдут в тариф). Коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» планирует установить в этом году 72 прибора учета тепла, причем независимо от формы собственности многоквартирного дома. Срок выплаты растягивается на пять лет и может быть изменен по договоренности сторон. Размер взноса рассчитают для каждого дома отдельно и включат в счет.

– Сейчас готовится проект закона №2458. Он определит, как именно в тарифе будет учитываться эта составляющая (расходы на установку счетчиков. – ред.), – объясняет Анна Позднякова.

О намерении установить прибор учета потребителям сообщат заранее — минимум за два месяца предприятие отправит им соответствующие письма. В свою очередь владельцы (совладельцы) дома в течение двух месяцев должны дать свое согласие на установку. Потребители также могут предложить изменить условия установки прибора учета или же сообщить о том, что планируют ставить счетчик самостоятельно.

В «Теплоснабжении города Одессы» предупреждают: если жильцы сообщат о самостоятельной установке счетчика, но ничего делать не будут, предприятие все равно установит прибор учета.

Счетчик останется в собственности владельцев (совладельцев) дома. Они и должны отвечать за его сохранность. При необходимости предприятие может заменить оборудование. Но расходы за эту услугу также лягут на плечи абонентов.

Чтобы в доме появился счетчик тепла, необходимо обратиться в КП «ТГО». Предприятие просчитает стоимость установки и осуществит ее своими силами. Чтобы установить счетчик самостоятельно, инициативная группа жильцов должна подать заявление на рассмотрение проектной документации по установке узла учета. В таком случае за прибор и его установку нужно будет заплатить сразу.

Проконсультироваться по данному вопросу можно по телефону единого информационного центра «ТГО»: (048) 705-61-00.