Обменялись влюбленные кольтами: «Ну очень ковбойская история!..» на сцене одесского ТЮЗа

Оллрайт, Пью Уиски, Лью Пули… Когда читаешь в программке перед премьерой такие кричащие имена и фамилии героев, да еще и изучаешь словарик, поясняющий что есть жизнь Дикого Запада («ковбой без кольта — неправильный ковбой», например), то понимаешь, что будет, как минимум, весело.

Снимается кино!

Премьера спектакля «Ну очень ковбойская история!..» по мотивам повести Сергея Макеева в Одесском театре юного зрителя им. Ю.Олеши (постановка Юрия Чайки) не просто веселит и совсем юных, и всех остальных. Она точно в цель (как из правильного кольта) бьет пародией не только по вестерну, но и по нашему с вами бытию.

Собственно, все просто: в наши дни идут съемки вестерна, а спонсоры подустали денежно подпитывать картину, продюсеры торопят с выпуском, артисты «звездят» и… И нет уже денег — к примеру, на лошадей.

Вот вам творческий процесс во всей красе, когда поднимается ор на тему «где же наше кино?!». Режиссер (Михаил Иванов), лауреат премии «Золотой суслик» и «был помощником у Спилберга», — в бешенстве. Вместе со своим Помрежем (Виктория Алексеева) он судорожно ищет выход. И вот уже за хороший гонорар актриса «с гонором», исполнявшая роль хозяйки салона (Елена Нагаева), уже согласна исполнить и роль лошади Габи, а за конкретные наличные под радостное «Иго-го!» даже съедает кактус.

Кураж на злобу дня

Да, снимается кино (ах, как «сладко» звучит: «Мы тут снимаем нечто художественное») из ковбойской жизни, и жизнь эта насыщенна, опасна, и тут целая история со всеми законами жанра, где добро победит зло, и благородный ковбой (Дмитрий Спину) соединит свою судьбу с крутой девчонкой Кэтрин (Злата Скальская). Зло в образе банды мерзавцев и негодников будет наказано (не без помощи стопроцентного индейца Орлиного Глаза (Валентина Гульченко), и влюбленные в конце спектакля таки обменяются… кольтами.

Но это лишь сюжет фильма, который снимается, напомню, в наши дни. Вот и приходится в диалоги «под вестерн» вставлять рекламные цитаты про чистящие средства и прочие блага, что вызывает настоящий восторг у зрителя. Проще говоря, получилась уже пародия на пародию, такая вот забава, кураж на злобу дня.

И смешно, и мудро

Стихия вестерна так и окутывает нас. Тут уже особая заслуга и художника-постановщика, заслуженного художника Украины Николая Вылкуна, и композитора Николая Безуглова.

— Если смех и в самом деле продлевает жизнь, то мы за эти два месяца репетиций изрядно ее себе продлили. Надеемся, что продлим и зрителям, — говорит режиссер-постановщик спектакля Юрий Чайка.

Спектакль получился динамичный, веселый, забавный: 80 минут без антракта пролетают, как одно мгновение! И, кстати, тема «мешка денег», равно значимая и на Диком Западе, и в наши времена, все равно не становится «главным героем». Создатели спектакля приводят зрителя к выводу, что «преданность вернее», и Любовь все равно побеждает все, даже ненасытное стремление ухватить побольше тех самых «маленьких, желтеньких, которые звенят».

То-то, приветствуя премьеру, веселились и ликовали, хохотали и бурно аплодировали и самые юные зрители, и те, кому за… И есть за что, поверьте!..

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