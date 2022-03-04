Объяснение EVA по ценам и возможностям оплаты в магазинах сети

Сейчас в социальных сетях распространяется волна негативных постов о торговых сетях Украины и, в частности, о сети EVA. Цель таких сообщений – настроить население против магазинов и спровоцировать мародерство и атаки на магазины. Эта деятельность ведется для дестабилизации ситуации в Украине.

Сеть EVA работает в условиях военного положения и обеспечивает граждан товарами первой необходимости. Мы тесно сотрудничаем с местными властями и штабами территориальной обороны городов.

«Действительно, на время военных действий все акции и скидки были отменены, но по состоянию на сегодняшний день наценка на товары не превышает 10% от цен, по которым товары были закуплены у поставщиков, а социально значимые товары EVA вообще продает без наценки. В настоящее время сеть магазинов EVA работает в убыток, поскольку текущий доход не покрывает операционные расходы. Уровень цен в розничных сетях зависит от цен поставщиков», – сообщает Ольга Шевченко, исполнительный директор сети EVA.

Некоторое время в сети не работали терминалы, но технические проблемы с банками были быстро решены. В настоящее время во всей сети EVA можно оплачивать покупки картами.

Также на сегодняшний день доступны:

возможность списывать бонусы программы лояльности;

рассчитываться подарочными сертификатами;

снять до 2000 грн наличных на кассе магазина.

В магазинах EVA была отключена музыка, чтобы в случае срабатывания сирены, она была слышна.

Актуальную информацию о работе сети EVA и оказываемую ею помощь можно получить на официальной странице компании в Facebook https://www.facebook.com/EVA.dp.ua

О компании

Линия магазинов EVA — крупнейшая национальная сеть магазинов красоты и здоровья, которая предлагает широкий ассортимент косметики, парфюмерии, аксессуаров, средств по уходу за малышами и бытовых товаров известных мировых и собственных брендов (всего более 30000 ассортиментных позиций). Более 8 миллионов человек являются пользователями программы лояльности «EVA МОЗАИКА».

В настоящее время компания имеет более 1000 фирменных магазинов по всей Украине, а также собственный интернет-магазин EVA.UA. Штат ее сотрудников насчитывает около 13 тысяч человек. EVA придерживается высоких стандартов работы с клиентами и высокого уровня корпоративной культуры, воспроизводимой в модели сервиса: «EVA – это лучшая подруга, дающая счастье быть собой».

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