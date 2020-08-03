Обираємо коледж для дитини. Чотири варіанти і умови вступу

Навчання в коледжі має багато переваг: дитина зможе краще зрозуміти обрану професію, отримає теоретичні і практичні знання, а якщо вирішить продовжувати навчання, то в університет можна буде вступити на пільгових умовах. Рекомендуємо чотири коледжі в Одесі, куди можна подати документи цьогорічним випускникам.

Фаховий коледж промислової автоматики та інформаційних технологій Одеської національної академії харчових технологій (ФКПАІТ ОНАХТ)

Це один з найстаріших закладів освіти Одеси, заснований у 1946 році.

Головний корпус Фахового коледжу розташований в самому серці Одеси, між Приморським бульваром та Дерибасівською, на вулиці Гоголя 16. А в 15-20 хвилинах пішої ходи знаходиться другий корпус – найбільша будівля на вулиці Градоначальницькій, будинок 24. Між двома корпусами – студентський гуртожиток на 140 місць. Все дуже зручно і не потребує транспорту.

Навчання у фаховому коледжі здійснюється за денною формою навчання, на базі 9 – 11 класів середньої школи.

Зараз ФКПАІТ ОНАХТ оголошує додатковий набір випускників 9 класів на денну форму навчання, на контрактну основу. А також оголошує набір випускників 11 класів і професійно-технічно заклади освіти (ПТЗО) на денну форму навчання, на контрактну основу, на скорочені терміни навчання 2-3 роки.

Набір оголошується за наступними спеціальностями:

121 «Інженерія програмного забезпечення»

122 «Комп’ютерні науки»

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

133 «Галузеве машинобудування»

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Документи приймаються:

Від випускників 9 класів: з 1 по 22 серпня. Від випускників 11 класів і ПТЗО з 13 по 22 серпня – для тих, хто складає вступні іспити, в паперовій формі в приймальну комісію ФКПАЇТ ОНАХТ;

з 13 серпня по 1 вересня – для тих, хто вступає на основі сертифікатів ЗНО, з 1 серпня вступники можуть приступити до створення електронних кабінетів, заяви подаються в електронному вигляді.

До приймальної комісії необхідно надати наступні документи:

Паспорт та довідка про місце реєстрації (+2 копії); Ідентифікаційний податковий номер (+2 копії); Свідоцтво про закінчення 9-ти або 11-ти класів і додаток до нього (+ 2 копії); Диплом кваліфікованого робітника для випускників ПТЗО (+ 2 копії); Військовий квиток або приписне свідоцтво для випускників 11 класів і ПТЗО (+ 2 копії); 6 фотокарток розміром 3х4; Сертифікати ЗНО за необхідності; Медична довідка 086-у (подається за бажанням).

З 2020 випускники 11 класів і ПТЗО можуть вступати на скорочену форму навчання (2- 3 роки):

за сертифікатами ЗНО – українська мова і література (обов’язково) + 2-й сертифікат на вибір (англійська мова, математика, історія України);

за вступним іспитом – українська мова (обов’язково) + 2 іспит на вибір (англійська мова, математика, історія України);

або комбінуючи сертифікат ЗНО та вступний іспит.

Випускники 9 класів можуть вступати за вступними іспитами: українська мова – диктант (обов’язково) + 2-й іспит на вибір англійська мова або математика.

Студенти зараховуються до коледжу за загальним рейтингом.

Вартість навчання для випускників 9 класів за перший курс навчання варіюється від 7885 до 9055 гривень.

Вартість навчання для випускників 11 класів і ПЗО за перший рік навчання варіюється від 7955 до 9135 гривень.

Чекаємо Вас за адресою: м Одеса, вулиця Гоголя 16, Приймальна комісія, тел. (048) 723-70-73, 723-60-86. Години роботи: пн-пт з 9-00 до 17-00.

Додаткова інформація на нашому сайті: www.pomavt.od.ua,

а також наших сторінках: Instagram – cia_it та Facebook.

Одеський фаховий коледж комп’ютерних технологій Одеського державного екологічного університету

Наш заклад освіти – один з найстаріших у місті Одесі — заснований у 1864 році.

З 1864 року до теперішнього часу десятки-десятки поколінь викладачів, співробітників сумлінно виконували і виконують свій обов’язок. Підготовлена неймовірна кількість висококласних спеціалістів. Ми пройшли тривалий нелегкий шлях: від колишнього ремісничого училища «Труд», започаткованого Єврейською громадою міста, до верстатобудівного технікуму.

З 2011 року ми — Одеський коледж комп’ютерних технологій Одеського державного екологічного університету.

Спеціальності:

123 Комп’ютерна інженерія – 2 місця;

121 Інженерія програмного забезпечення – 1 місце;

051 Економіка – 35 місць;

133 Галузеве машинобудування – 27 місць;

131 Прикладна механіка – 1 місце;

172 Телекомунікації та радіотехніка – 2 місця.

Терміни подачі документів для вступу:

Для вступу на базі повної загальної середньої освіти для 11 класів за денною формою навчання: Реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається з 1 серпня і триватиме до 1 вересня (за умови, якщо у цих вступників є складене ЗНО з української мови і літератури та математики, або української мови і літератури та історії для економістів).

триватиме до (за умови, якщо у цих вступників є складене ЗНО з української мови і літератури та математики, або української мови і літератури та історії для економістів). Для осіб, які в цьому році не склали ЗНО, але бажають вступати до фахової передвищої освіти, мають право подати заяву в письмовій формі з 13 серпня по 22 серпня. Для вступу на базі повної загальної середньої освіти для 11 класів та на основі кваліфікованого робітника на заочну форму навчання, період:

Для електронних заяв – з 08.2020 до 11.09.2020 року ; Для осіб, які вступають на основі вступних іспитів в коледжі – з 08.2020 до 11.09.2020 року ; Для кваліфікованого робітника (тільки в письмовій формі) – з 08.2020 до 11.09.2020 року .



Терміни зарахування:

Для 11 класів – не пізніше 29 вересня 2020 року .

. Для кваліфікованих робітників – не пізніше 30 листопада 2020 року.

Які необхідні документи (Для електронних заяв та заяв в паперовій формі):

Документ, що посвідчує особу;

Військово-обліковий документ (приписне);

Документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень;

Сертифікати ЗНО;

Кольорові фотокартки 3*4;

Для сільського коефіцієнта – довідка Ф13.

Прохідний бал:

Прохідний бал сертифікатів ЗНО;

Не нижче 120 балів для вступних іспитів.

Вартість: Вартість навчання складає 12 000 грн

Контакти:

Адреса: місто Одеса, вулиця Академіка Корольова, 5/2, 65101

Приймальна директора: тел/факс: +38(048)746-15-75

Приймальна комісія: +38(097)766-13-95

E-mail: college_odeku@ukr.net

Сайт: http://okkt.od.ua/

Ліцензія АЕ №527694 МОНУ от23.12.2014р.

Стань частиною Одеського коледжу комп’ютерних технологій та отримай свою майбутню професію.

Одеський коледж комп’ютерних технологій «Сервер»

– це акредитований навчальний заклад Міністерства освіти і науки України

Коледж проводить навчання на базі 9 і 11 класів за програмою молодшого професійного бакалавра з можливістю продовження навчання на бакалавра та магістра.



Випускники 11 класів і після іншої освіти можуть вступати до коледжу за скороченою програмою навчання (2-3 роки). Їм потрібно отримати 2 сертифікати в центрі незалежного оцінювання (ЦНО) або скласти вступні іспити в коледжі.

По закінченні коледжу студенти можуть переходити на 3-й курс Університетів без ЦНО в межах комплексу.

Коледж входить до складу науково-навчального комплексу:

Одеського національного політехнічного університету;

Одеського національного університету ім. Мечникова;

Одеського національного морського університету;

Одеського державного екологічного університету;

Міжнародного гуманітарного університету;

Київського університету культури;

Київського інституту реклами;

Міжрегіональної академії управління персоналом (інститут комп’ютерних технологій).

Також у коледжі є можливість навчання на пільговій основі тих, хто хоче здобути додаткову освіту за направленням Одеського міського центру зайнятості.

ВИДИ навчання у Коледжі «Сервер»:

ПЕРЕДВИЩА ОСВІТА молодшого професійного бакалавра (стаціонар, дистанційно). ВИЩА ОСВІТА бакалавра, магістра у комплексі з університетами (стаціонар, дистанційно)

Коледж здійснює підготовку за такими спеціальностями:

Інженер-програміст та IT-фахівець (Спеціальність: 121 – «Програмна інженерія» і 122 – «Комп’ютерні науки»)



Дизайнер (Спеціальність: 022 – «Дизайн»)



Терміни прийому:

Після 11-го класу: Початок реєстрації електронних кабінетів: з 1 липня. Прийом документів: з 13 серпня до 22 серпня (для тих, хто вступає на основі іспитів і творчого конкурсу ), до 1 вересня (для тих, хто вступає на основі сертифікатів). Проведення екзаменів та творчих конкурсів: з 23 серпня до 29 серпня. Термін зарахування: до 19 вересня. Після іншої освіти (кваліфікований робітник, молодший спеціаліст, бакалавр…): Прийом документів: з 30 червня до 22 серпня. Проведення проф. іспитів: з 23 серпня до 29 серпня. Термін зарахування: до 19 вересня.



Для вступу до коледжу потрібно подати такі документи:

заяву;

свідоцтво про закінчення 9 кл. і додаток до нього (оригінали зберігаються у коледжі до кінця навчання). Його можна донести пізніше (по закінченні школи);

6 фотографій 3х4;

довідка про реєстрацію з ЖЕУ;

копія паспорта і коду.

Для вступу до коледжу потрібно скласти кілька іспитів. Наше завдання не «відсіяти», а прийняти, але не всіх, а тих, хто буде підготовлений для навчання у коледжі. Тому в коледжі організовано заняття з підготовки до іспитів, де можна заново розібрати основи математики, фізики, рисунка та граматики української мови з нуля. Після занять можна спробувати скласти попередній іспит. Якщо не склали, то не страшно – можна позайматися індивідуально і знову складати попередній іспит. Ми зацікавлені взяти підготовлених абітурієнтів!

Іспити (Якщо ви вступаєте на 1-й курс після 9-10 класу (або після 11 класу за пільговою оплатою)):

Комп’ютерні науки (програміст або адміністратор комп’ютерних систем): українська мова (диктант); математика письмово (розв’язання задач); фізика усно (співбесіда).

(програміст або адміністратор комп’ютерних систем): Дизайн українська мова (диктант); математика письмово (розв’язання задач); рисунок (прості геометричні форми в олівці з побудовою, тінню…).



Іспити ( Якщо ви вступаєте після 11 класу на 2-й курс, т о потрібно здати сертифікати центру незалежного оцінювання або скласти іспити в коледжі (за вибором)):

Комп’ютерні науки (програміст або адміністратор комп’ютерних систем): українська мова; математика або фізика (1 сертифікат або 2 іспити). Додатково в коледжі: пройти додаткову підготовку з програмування (якщо немає базової підготовки).

(програміст або адміністратор комп’ютерних систем): Дизайн: українська мова; творчий конкурс із малюнка, живопису та композиції.



Контакти

Адміністративний корпус коледжу знаходиться в Малиновському районі міста Одеси. Орієнтир: Перша станція Люстдорфської дороги, зупинка – «Бреуса». Хороша транспортна розв’язка допомагає дістатися до нас з будь-якого району міста.

Адреса: Вулиця Багрицького, 12-б.

Вулиця Багрицького, 12-б. Поштова адреса: Україна, 65017, м. Одеса, Багрицького, 12-б.

Україна, 65017, м. Одеса, Багрицького, 12-б. Електронна пошта: server2007@ukr.net

server2007@ukr.net Телефони: (048) 777-97-10, 709-00-15, 094 917-00-15.

(048) 777-97-10, 709-00-15, 094 917-00-15. Сайт: https://server.odessa.ua

https://server.odessa.ua Соцмережі: https://www.facebook.com/kolledgeserver/

Механіко-технологічний коледж

є державним вищим навчальним закладом першого рівня акредитації з підготовки спеціалістів для харчової та переробної промисловості. Розпочав свою історію у 1932 році як Одеський мукомельно-круп’яний технікум. В 1961 році він був перейменований в Одеський механіко-технологічний технікум, а з 1997 року технікум став складовою частиною Одеської національної академії харчових технологій (ОНАХТ). У 2020 році набув статус коледжу. За свою історію наш навчальний заклад підготував і продовжує готувати десятки тисяч фахівців для вітчизняних галузей промисловості. Ліцензований обсяг прийому денної форми навчання – 200 студентів. Переважна кількість студентів (понад 60 %) навчаються коштом державного бюджету. Водночас вартість навчання за контрактом помірна і є меншою від середніх показників по місту.

Коледж є структурним підрозділом Одеської національної академії харчових технологій, яка визнана кращим ВНЗ України за підсумками Міжнародно-іміджевої програми «Визнання року – 2012», здобула перемогу в номінації «Лідер у сфері освіти», рейтингу популярності людей та подій півдня України «Народне визнання – 2013», а також Гран-прі в номінації «Досягнення у працевлаштуванні випускників ВНЗ» Випускники коледжу без іспитів та ЗНО зараховуються на 3 курс, в основному на бюджетну форму навчання за спорідненою спеціальністю.

Коледж проводить підготовку молодших бакалаврів за наступними спеціальностями та освітніми програмами:

Спеціальність: «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Освітня програма: «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва» (денна та заочна форми навчання). Спеціальність: «Галузеве машинобудування».

Освітня програма: «Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв»(денна та заочна форми навчання). Спеціальність: «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Освітня програма: «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд»(денна та заочна форми навчання). Спеціальність: «Харчові технології». Освітня програма: «Зберігання і переробка зерна» (денна та заочна форми навчання);

Освітня програма: «Бродильне виробництво і виноробство»(денна форма навчання);

Освітня програма: «Зберігання, консервування та переробка м’яса»(денна форма навчання);

Освітня програма: «Зберігання, консервування та переробка молока»(денна форма навчання).

Освітня програма: «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» (денна форма навчання).

Прийом документів відбувається за умовами прийому.

Зарахування відбувається за умовами прийому.

Перелік документів: оригінал паспорту та три копії, оригінал витягу до паспорту та три копії або оригінал довідки про реєстрацію особи, оригінал свідоцтва про освіту та три копії, чотири фотографії.

Спеціальних умов до вступу немає.

Прохідний бал. 18-20 (середній бал свідоцтва, результати вступних випробувань з української мови та математики за 12-бальною системою).

Вартість контрактного навчання. На денній формі навчання – від 6000 гривень за рік, на заочній – від 4000 гривень за рік.

Довідка про стан здоров’я необхідна при зарахуванні на навчання.

Контакти:

Адреса: 65003, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 12. Працює з 9.00 до 17.00.

65003, м. Одеса, вул. Чорноморського козацтва, 12. Працює з 9.00 до 17.00. Телефон: (048) 723-80-10; 723-74-09

(048) 723-80-10; 723-74-09 Факс (048) 723-80-10

E-mail: mail@mtt.od.ua

Web-site: www.mtt.od.ua

Рівень акредитації: I Ліцензія: МОНУ АЕ № 636448від 04.06.2015р.