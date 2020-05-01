О серьезном с юмором: новости, которые поднимут настроение

Чтобы поднять настроение в непростой период, мы подготовили для вас подборку забавных событий, происшедших из-за пандемии коронавируса.
Креативные идеи спасают бизнес
Во время пандемии из-за ажиотажа людей вокруг продуктов первой необходимости, кондитерские Финляндии начали изготавливать пирожное в виде туалетной бумаги. Необычный десерт стал хитом продаж. Во Вьетнаме, чтобы привлечь посетителей, в одной из закусочных в меню появился коронабургер — закуска, которая по форме напоминает вирус. Такое лакомство также пришло по душе многим посетителям.
Бывает и такое…
- В Индии родители решили назвать свою новорожденную дочь Корона, в честь борьбы с эпидемией. Семья уверена в том, что вирус, который распространился по всему земному шару, сплотил людей и способствовал укоренению здоровых привычек. А вот в одном из российских городов новорожденного назвали Ковид. Родители ребенка посчитали имя оригинальным и отметили, что оно принесет малышу удачу в жизни.
- Как известно, в Испании по сей день действуют суровые правила карантина — люди могут выходить из дома только в магазин или для выгула собаки. При этом некоторые испанцы часто пытались обойти жесткое правило разными способами, однако не у всех это получается. Недавно местная полиция арестовала мужнину, который выгуливал свою рыбку в аквариуме.
- На Закарпатье патрульным пришлось задержать водителя с явными признаки опьянения. На вопрос полиции, почему он ездит пьяный, мужчина ответил: потому что коронавирус.
Новые традиции
Во Львове впервые в Украине сыграли свадьбу в онлайн-режиме. На церемонии бракосочетания были только влюбленные, ведущий, фотограф и диджей. А вот 70 гостей из пяти разных стран приобщились к празднику молодоженов через интернет. Интересно, что все традиционные конкурсы состоялось в дистанционном режиме. В них смогла принять участие, даже 90-летняя бабушка невесты.
Ветеран войны подарил миллион долларов врачам
В Британии ветеран Второй мировой войны за две недели до своего 100-летия организовал благотворительный марафон у себя в саду. Том Мур, который передвигается только с помощью ходунков, обязался сделать 100 кругов, чтобы собрать деньги в помощь британским медикам во времена пандемии коронавируса. В итоге пенсионер получил около 15 миллионов долларов материальной помощи и стал национальным героем.
Смеемся вместе: классика мирового кино по-новому
Чтобы разбавить свой быт во время карантина, многие начали переименовывать известные фильмы на современный лад, и вот что получилось:
- «101 карантинец»
- «50 оттенков гречки»
- «COVID да Винчи»
- «Баллада о зарплате»
- «Бедняковый период»
- «Богатые тоже кашляют»
- «Вечер на хуторе близ Уханьки»
- «Достучаться до ЧС»
- «Иван Васильевич теряет профессию»
- «Кошмар на улице люди»
- «Лара Крофт посетительница больниц»
- «Пельмени исчезают в полдень»
- «Переносчик»
- «Полицейская эпидемия»
- «Служебный диван»
- «Сходить в магазин за 60 секунд»
- «Трое дома, нищета и собака»
- «Укрощение сопливого»
Фото: ГолосUA