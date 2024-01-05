О коте Максе, которого спасла неуловимая сила, тянувшая хозяев домой

Уехали, оставив кота на соседа

Дома оставался Макс — наш кот. Его мы планировали оставить на соседа, как и всегда, когда приходилось уезжать на длительное время из дома.

Но в этот раз что-то пошло не так. Соседа дома не было. И мы не смогли оставить ему ключи от квартиры, чтобы он кормил Макса и выпускал его на прогулку. Мы спешили на поезд, а кот не отходил от чемоданов, заглядывал в глаза и словно просил взять его с собой. Он не желал выходить из квартиры, и нам с трудом удалось выставить его за дверь.

Мы поехали на вокзал, решив, что позвоним соседу из Киева. С ним мы жили чрезвычайно дружно, по-добрососедски. Дружба распространилась и на братьев наших меньших. Поэтому проблем не было, потому что Макс дружил с соседской кошечкой Муркой и они часто ели и отдыхали вместе то у нас, то у соседа, наверное, считая наши квартиры своим общим жильем.

Спасли от голода шкурки от бананов

Общение с детьми — бальзам на душу. Поэтому меньше недели мы никогда не гостили в Киеве. А тогда какая-то неуловимая сила тянула домой. Хотя новогодне-рождественские праздники в семейном кругу с песнями, викторинами, прогулка к зеленой красавице на Крещатик и много запланированных спектаклей и манили остаться. Однако через три дня мы собрались домой.

— А Макса нигде нет, — ошеломил своим сообщением сосед, встретив нас на лестнице.

…Открывали дверь под мяуканье Макса, раздававшееся из квартиры. Кот встречал нас дома, высказывая все, что он о нас думает.

А получилось так. Выходя из дома, я выставила кота в коридор. И пока закрывала дверь, он успел прошмыгнуть в квартиру. К счастью, дверь в ванную комнату осталась открытой и он мог пить воду из миски. А кушать нашему счастливчику пришлось кожуру от бананов, оставшуюся в мусорном ведре. С подоконника были сброшены на пол все вазоны, потому что Макс стремился подать соседу знак, когда тот его звал, разыскивая на улице.

Я обнимала кота, просила у него прощения, благодарила Бога и с ужасом представляла, что могло произойти, если бы мы остались гостить дольше.

Желание в момент, когда случаются чудеса

Говорят, в Новогоднюю ночь открывается небо и у Бога можно просить что угодно. Ведь в эти волшебные дни случаются чудеса, сбываются желания. Тогда просила век и здоровья для всех членов моей семьи — и Макс был одним из нас.

В эту Новогоднюю ночь вместе со всей страной я просила у Бога победы Украине и мира на все века!