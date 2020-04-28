О чем шумят одесситы в соцсетях: Саакашвили – новый вице-премьер?

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам.
То, что его кандидатура действительно рассматривается, подтвердили во фракции «Слуга народа». Официального заявления еще нет, а одесситы уже успели поделиться своим мнением о новом назначении.
О предложении занять пост вице-премьера
– Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве, — написал Саакашвили.
Из его слов следует, что предложение он принял.
– Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время, – пишет он.
Для назначения Саакашвили необходимо набрать достаточное количество голосов Верховной Рады.
Как в Одессе отнеслись к назначению?
Как только в интернете появились новости о возможном назначении Михаила Саакашвили, жители Одесской области стали активно высказывать свое мнение по этому поводу. Вот что они пишут:
«Уже был при власти в Одессе. И что хорошего сделал? Взял на работу тупых малолеток? Заработали денег и свалил?» – пишет Алла.
«Интересно, что этого реформатора на его родине ждут только суды» – подчеркивает Валентина на сайте «Одесской жизни».
«Вернуть на родину в кандалах» – продолжает Сергей;
«На свете нет ужаснее напасти, чем идиот, дорвавшийся до власти!» – пишет Сара.
Но есть и одесситы, которые оказывают поддержку назначению.
«Давно пора взять знающего и разумного реформатора. Я, правда, мечтала видеть его мэром Одессы, хотела, чтоб наш город был красив, как Батуми», – написала Валентина Миленик на странице «Одесской жизни» в facebook.
«Не дадут ему там работать акулы Юлька, Порошенко, Медвичук. Сакашвили должен кардинально изменить всё, тогда поверим, а так ничего не меняется, одни балачки и расподiл властi», – пишет Елена Донева.
«Слишком много было в прессе сообщений и просьб его сделать премьер-министром. Правда, вопрос, даст ли ему хоть какие-то полномочия эта должность вице-премьера. Или как с Одессой – должность без полномочий», – замечает Борис Спектор.
Напомним, в мае 2019 года Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины, которого тот был лишен Петром Порошенко в 2017 году.
Реакция Грузии
Еще до реального назначения Саакашвили этот шаг назвал недружественным посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе.
– Вы знаете, что Михеил Саакашвили признан грузинским государством, грузинским правосудием виновным и объявлен в международный розыск. В свое время было обращение к украинской стороне о задержании и передаче Михеила Саакашвили в Грузию, и были переданы материалы возбужденных уголовных дел… На фоне всего изложенного возможное назначение господина Саакашвили с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси, как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг, – подчеркнул дипломат.
Фото: ForumDaily