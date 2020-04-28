О чем шумят одесситы в соцсетях: Саакашвили – новый вице-премьер?

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему стать вице-премьером по реформам.

То, что его кандидатура действительно рассматривается, подтвердили во фракции «Слуга народа». Официального заявления еще нет, а одесситы уже успели поделиться своим мнением о новом назначении.

О предложении занять пост вице-премьера

– Для меня большая честь получить от президента Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве, — написал Саакашвили.

Из его слов следует, что предложение он принял.

– Я подхожу к этому предложению и к своему решению с очень большой ответственностью, потому что это очень непростое для страны время, – пишет он.

Для назначения Саакашвили необходимо набрать достаточное количество голосов Верховной Рады.

Как в Одессе отнеслись к назначению?

Как только в интернете появились новости о возможном назначении Михаила Саакашвили, жители Одесской области стали активно высказывать свое мнение по этому поводу. Вот что они пишут:

«Уже был при власти в Одессе. И что хорошего сделал? Взял на работу тупых малолеток? Заработали денег и свалил?» – пишет Алла.

«Интересно, что этого реформатора на его родине ждут только суды» – подчеркивает Валентина на сайте «Одесской жизни».

«Вернуть на родину в кандалах» – продолжает Сергей;

«На свете нет ужаснее напасти, чем идиот, дорвавшийся до власти!» – пишет Сара.

Но есть и одесситы, которые оказывают поддержку назначению.

«Давно пора взять знающего и разумного реформатора. Я, правда, мечтала видеть его мэром Одессы, хотела, чтоб наш город был красив, как Батуми», – написала Валентина Миленик на странице «Одесской жизни» в facebook.

«Не дадут ему там работать акулы Юлька, Порошенко, Медвичук. Сакашвили должен кардинально изменить всё, тогда поверим, а так ничего не меняется, одни балачки и расподiл властi», – пишет Елена Донева.

«Слишком много было в прессе сообщений и просьб его сделать премьер-министром. Правда, вопрос, даст ли ему хоть какие-то полномочия эта должность вице-премьера. Или как с Одессой – должность без полномочий», – замечает Борис Спектор.

Напомним, в мае 2019 года Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины, которого тот был лишен Петром Порошенко в 2017 году.

Реакция Грузии

Еще до реального назначения Саакашвили этот шаг назвал недружественным посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе.

– Вы знаете, что Михеил Саакашвили признан грузинским государством, грузинским правосудием виновным и объявлен в международный розыск. В свое время было обращение к украинской стороне о задержании и передаче Михеила Саакашвили в Грузию, и были переданы материалы возбужденных уголовных дел… На фоне всего изложенного возможное назначение господина Саакашвили с большой вероятностью будет воспринято в Тбилиси, как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг, – подчеркнул дипломат.

Фото: ForumDaily

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