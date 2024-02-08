О чем пишет книги поэтесса и одновременно врач-кардиолог из Подольска

Поэтесса является лауреатом поэтических конкурсов «Украинский язык — язык единения», «Осень в Бирзули», «Зеленая волна», Всеукраинского проекта «Я украинка». Обладательница Почетной грамоты и ордена «Берегиня Украины», стала лицом журнала «Женщина».

Зачем выбирать, если можно совместить?

Родилась Людмила в поселке Окны. Стихи начала писать еще в школьные годы — ей это очень хорошо удавалось. И мечтала лечить людей. Поэтому после окончания средней школы выбрала медицину, и уже двадцать шесть лет возглавляет «Кардиоцентр». Но никогда не оставляет поэтический труд.

Первый поэтический сборник «Букет разнообразия» увидел свет в 2017 году. А уже в следующем году Людмилу Вовк приняли в Национальный союз писателей Украины. Двадцать стихов поэтессы положены на музыку преподавательницей и композитором Людмилой Стелей.

Все торжественные события в Подольске, на которых проходят презентации новых сборников художницы, собирают полные залы поклонников, коллег по перу и коллег-медиков.

Недавно Людмиле Вовк вручили литературную премию имени Ивана Гайдаенко. Так высоко оценена ее книга «Лицари казацкой эпохи». Вручение диплома лауреата состоялось в Музее украинской книги Одесской библиотеки имени Грушевского.

Областная литературная премия имени Ивана Гайдаенко — известного одессита, писателя, журналиста, общественного деятеля, много лет возглавлявшего Одесский Совет мира, — учреждена в 2013 году с целью отметить наиболее значимые произведения членов Одесской областной организации союза писателей Украины.

— Людмила также общественный деятель, волонтер, которая переживает за настоящее своей страны, за ее будущее, за родной край. И если Иван Гайдаенко является представителем моря, то Людмила — представительница степи. Степь и море — это как два крыла Одесщины, — подчеркнула заместитель директора департамента культуры, национальностей, религий и охраны объектов культурного наследия облгосадминистрации Ярослава Резникова.

Поэзии сборника рассказывают о героических страницах нашей истории: скифах, сарматах, казаках, киборгах, героях настоящего.

— Писая этот сборник, я стремилась, чтобы украинское общество познало историческую правду, своих национальных героев, для которых независимость и свобода всегда были наибольшей ценностью, — рассказала автор.

Как поэтесса стала полковником

Интересно, что произведения «Рыцари казацкой эпохи» и «Герц. Танок зі смертю» стали мотивом для принятия Людмилы Вовк во Всеукраинское казачье войско на должность Почетного советника Главного атамана Южного оперативного казачьего округа и присвоения ей звания полковника за подписью генерала Солодских.

В книгу «Лицари козацької доби» вошли поэзии и проза о Байде Вишневецком, Петре Сагайдачном, Богдане Хмельницком, Иване Сирко, Иване Богуне, Иване Мазепе, Пилипе Орлике и Антоне Головатом. Людмила Вовк воспевает их подвиги, возвышает преданность казаков украинскому народу и родной земле.

Врач и поэтесса стремится делать этот мир добрым, красивым и сама становится центром творческой энергии. Отдельные ее произведения рассматриваются относительно их внесения в список тех, которые должны обязательно изучаться в школах.

Людмила Вовк вместе с коллегами из Подольской больницы основала клуб «Консилиум». Раз в месяц там проводятся литературные вечера, где молодые поэты, художники, музыканты делятся своими творческими работами.

А еще неотъемлемой частью ее жизни стали благотворительность и волонтерство. Так, Людмила Вовк в тандеме с отцом Георгием основала часовню в терапевтическом отделении. При содействии спонсоров, в одной из палат организовала «Школу при больнице». Это учебная комната для детей, которые находятся на стационарном лечении. Здесь они имеют возможность рисовать, лепить, учиться.

В поддержке коллег, друзей, а особенно — в одобрении ее увлечений мужем Сергеем, который также является врачом, и всей семьи, черпает силы Людмила. Муж старается быть на всех презентациях литературного творчества своей жены и является первым ценителем ее произведений.

— У меня есть много планов. И я их обязательно реализую, — уверена Людмила Вовк.